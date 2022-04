KuCoin ottaa IGO:n käyttöön uudella NFT-alustallaan

KuCoin , johtava maailmanlaajuinen kryptovaluuttapörssi, on julkaissut NFT-alustansa KuCoin IGO:n . Pikaster on sen ensimmäinen alustalle tuleva projekti. Ensimmäisen kierroksen myynti alkoi 11. huhtikuuta klo 12.00 (UTC).

Pelien, metaversioiden ja Web3:n kasvun vauhdittaminen

KuCoin pyrkii vauhdittamaan kasvuaan lohkoketjupeli-, metaversumi- ja Web3-ympäristössä, painottaen pelillistämistä ja NFT:itä, joilla tulee olemaan avainrooleja tulevissa virtuaalimaailmoissa. Yritys on nyt ryhtymässä ensimmäisiin pelitarjouksiinsa.

Ainutlaatuinen pääsy pelin sisäiseen omaisuuteen

KuCoin IGO tarjoaa yksinoikeudella pääsyn pelin sisäisiin NFT:ihin pörssin käyttäjille kaikkialla maailmassa, jotka voivat ostaa, nostaa ja sijoittaa NFT:itä saumattomasti. KuCoin IGO -käyttäjillä on mahdollisuus hallita NFT-laitteitaan pörssissä ja luoda kattava ratkaisu sekä maallikoille että kokeneille NFT-harrastajille.

Tekijät ja pelien kehittäjät voivat julkaista luomuksia yhdellä monista tavoista, mukaan lukien huutokaupat, kiinteähintaiset myynnit ja mysteerilaatikot.

KuCoinin toimitusjohtaja, Johnny Lyu, kommentoi muutosta seuraavasti:

Metaversumi on yksi tämän päivän jännittävimmistä aiheista ja aivan uusi elämäntapa lähitulevaisuudessa. Kun molemmat jättiläiset, kuten Meta, Amazon ja Tencent, ja varakkaat sijoittajat, kuten Elon Musk, sijoittavat voimakkaasti rahaa, lahjakkuutta ja teknologiaa metaversumiin, on uskottava, että tämä tulee olemaan historiallinen trendi, joka tarjoaa todella ainutlaatuisen kokemuksen. GameFi ja NFT ovat tyypillisimmät sisäänkäynnit metaversumiin, mikä on suuri syy siihen, miksi KuCoin lanseerasi IGO-alustan. Toivomme voivamme kehittää web3.0:n KuCoinin IGO:n kautta, tuottaa lisää hyviä GameFi-projekteja ja NFT:itä, ja auttaa koko alan kehitystä.

Pikaster hyödyntää kolmen merkin taloudellisuutta

Pikaster, ensimmäinen vahvistettu projekti IGO:lla, on niin kutsuttu Truly-play and Truly-earn GameFi -projekti. Pelaajilla on taloudellisia kannustimia, ja he voivat käyttää innovatiivisia tuoteominaisuuksia, jotka takaavat loistavan pelikokemuksen.

Pikasterissa on myös pelin sisäinen lompakko ja voitonjakojärjestelmä sekä useita pelitiloja. Peli käyttää KuCoin Community -lohkoketjua. KuCoin teki strategisen sijoituksen Pikasteriin KuCoin Venturesin kautta maaliskuussa.

Pikasterin markkinointipäällikkö, Luffy, sanoi tiedotteessaan:

KuCoin on aina ollut yritys, jolla on korkeat tavoitteet, ja he odottavat aina mahdollisia muutoksia tulevaisuudessa. Samalla KuCoin kiinnittää suurta huomiota yhteisönsä ja käyttäjien arvoon. Tämä on täysin sopusoinnussa filosofiamme kanssa. Pikaster uskoo luottavaisesti tuovansa alalle uusia muutoksia sekä pelaamisen että tulonkeräyksen näkökulmasta. Siksi kutsumme itseämme ”Truly-Play & Truly-Earn” -peliksi.