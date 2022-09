Viikon alkaessa suurin otsikko oli Iso-Britannian punnan pudotus kaikkien aikojen pohjalukemiin uuden pääministerin, Lizz Trussin, ilmoituksen jälkeen, että sarja veronalennuksia otetaan käyttöön.

Sijoittajat pelkäsivätkin, että tämä heikentäisi luottamusta puntaa kohtaan, ja myynti laski historiallisesti alimmalle tasolle 1,03 dollariin. Otsikot olivat täynnä puhetta Harmageddon-tyyppisestä siirrosta, punnan tulevaisuudesta ja siitä, mitä se merkitsi jatkossa.

Yksi asia, joka jäi mieleeni on se, että tapahtuma osoittaa kuinka pitkälle meillä on vielä matkaa, jos Bitcoinia pidetään järkevänä rahamuotona.

Kuten alla olevasta kaaviosta näkyy, punnan kurssi putosi lähes 7 prosenttia aina 1,03 dollariin, ennen kuin palautui takaisin nykyiseen 1,07 dollariin.

TradingView:n GBP/USD-kaavio

Bitcoin

Toisaalta, jos tarkastelemme Bitcoinin päivittäisiä tuottoja, 7 prosentin pudotus on vain pikkujuttu. Olen piirtänyt Bitcoinin päivittäiset tuotot alle viimeisen vuoden ajalta havainnollistamaan tätä. Itse asiassa pelkästään viime vuoden aikana on ollut 23 kertaa, jolloin Bitcoinin päivittäinen liike on ollut vähintään 7 % (11 alaspäin, 12 ylöspäin).

Onkin selvää, että valuutalle tai arvon säilyttäjälle tämä on täysin mahdoton asia hyväksyä – juuri siksi Bitcoinia ei voida pitää kumpaisenakaan – ainakaan toistaiseksi. Ja siihen on pitkä matka.

Uskon vahvasti Bitcoinin voimaan, mutta on yksinkertaisesti järjetöntä julistaa sitä hyvämaineiseksi arvon säilyttäjäksi juuri nyt. Pandemonium punnan 7 %:n romahtamisen ympärillä osoittaa tämän paremmin kuin mikään muu. Seitsemän prosenttia osuu tuskin otsikoihin kryptoalalla.

Näin Bitcoinin rajat omakohtaisesti, kun kävin El Salvadorissa tänä kesänä. Kansalaiset ilmoittivat tuntevansa levottomuutta volatiliteetista, ja monet perustivat alkuperäisen Chivo-sovelluksensa muuttamaan välittömästi liiketoimintansa kautta saamansa Bitcoinin dollareiksi, jotta heidän ei tarvinnut kestää epävakautta.

Yhden tilaston pitäisi olla kaikki mitä tarvitset selvittääksesi kuinka pitkälle Bitcoinin on mentävä: maailman suurin kryptovaluutta on laskenut 70 % kaikkien aikojen ennätyksestään alle vuosi sitten (marraskuussa 2021). Kuvittele, että olet 100-prosenttisesti sitoutunut Bitcoiniin ja viittaat siihen arvon säilyttäjänä? Se on yksinkertaisesti objektiivisesti väärin.

Onko Bitcoinista tulossa vähemmän epävakaa?

Piirsin alla olevat kaaviot kaikista Bitcoinin päivittäisistä liikkeistä prosentteina vuodesta 2014 lähtien. Tulokset eivät viittaa volatiliteetin pienenemiseen millään hienolla tavalla.

Bitcoinista on kuitenkin todella tullut valtavirtaa vasta viimeisen kahden vuoden aikana – korona-aikakaudella. Ennen sitä se oli suurelta osin markkinarako, joka toimi Internetin esoteerisissa kulmissa. Näin ollen pari seuraavaa vuotta voivat olla merkittävin volatiliteetin laskun kannalta.

Yksi asia on varma, GBP:n tämänhetkinen volatiliteetti aiheuttaa sekasortoa, ja se osoittaa tarkasti, kuinka pitkälle Bitcoinin on vielä mentävä saavuttaakseen tavoitteensa tulla arvostetuksi arvon säilyttäjäksi.

