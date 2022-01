Yksityisyyskolikot ovat kryptovaluuttoja, jotka piilottavat tapahtuman yksityiskohdat. Tämän lisäksi ne ovat vaihdettavissa. Monero ja Zcash ovat tällä hetkellä kaksi suosituinta yksityisyyttä suojaavaa kolikkoa. Kumpi niistä on kuitenkin parempi sijoituskohde?

Monero lanseerattiin huhtikuussa 2014 tukemaan sensuurin kestäviä ja yksityisiä transaktioita. Se toimii läpinäkymättömässä lohkoketjussa, joka käyttää yksityisyyttä parantavia työkaluja, liiketoimien luottamuksellisuuden säilyttämiseen ja niiden jäljittämättömäksi tekemiseen. Tähän kuuluvat salaiset osoitteet, ring-allekirjoitukset ja ring-CT. Se käyttää CryptoNote-protokollaa tapahtumien ryhmittelyyn ja niiden vahvistamiseen proof-of-work-konsensusalgoritmia.

Zooko Wilcox lanseerasi Zcashin lokakuussa 2016 Bitcoinin haarukkana. Se mahdollistaa tapahtumien valikoivan läpinäkyvyyden ja yksityisyyden. Se sisältää kaksi osoitetta – Z-osoitteet (yksityinen) ja T-osoitteet (läpinäkyvä). Se käyttää nollatietotodisteita (zk-SNARK) saavuttaakseen korkean tason yksityisyytensä.

Vaikka ne ovat molemmat yksityisyysvaluuttoja, niillä on erilainen kryptografia, taustalla oleva protokolla ja kaivosmalli. Vaikka Monero on täysin anonyymi, Zcash antaa käyttäjille mahdollisuuden suorittaa suojattuja tai läpinäkyviä tapahtumia. Ne ovat kuitenkin molemmat ACIS-kestäviä ja ovat vaarassa tulla säänneltyiksi tulevaisuudessa. Moneron lohkoaika on kaksi minuuttia, kun taas Zcashilla se on lähes kolme minuuttia.

Toisin kuin Zcash, jota on hieman vaikeampi käyttää, Monero on saamassa massiivista käyttöä pimeässä verkossa. Se on myös löytänyt käyttöä selauslouhinnassa, mikä mahdollistaa sen kaivosohjelmiston ajamisen Internet-selaimesta. Zcashilla on kuitenkin erittäin alhainen transaktiomaksu (keskimäärin 0,0001 ZEC) Moneroon verrattuna. Vaikka molemmilla on skaalautuvuus-ongelmia, Monero on skaalautuvampi kuin Zcash sen lohkokokoon liittyvän rajoituksensa vuoksi.

XMR:n arvo on tällä hetkellä 153,20 dollaria ja sen markkina-arvo 2,76 miljardia dollaria, kun taas ZEC:n markkina-arvo on 1,16 miljardia dollaria, ja arvo 95,99 dollaria. Näistä kahdesta XMR on parempi sijoitus, koska se on 100 % yksityinen, skaalautuva ja jäljittämätön. Näiden kolikoiden käsitteleminen voi kuitenkin olla erittäin riskialttiita, koska ne ovat sääntelyn ulkopuolella. Toimi viisaasti ja tee tarvittavaa esitutkimusta.