Kuuban keskuspankki lisensoi virtuaalivarojen tarjoajat

Kuuban keskuspankki (BCC) on ilmoittanut myöntävänsä lisenssejä sekä kuubalaisille että kansainvälisille virtuaaliomaisuuden palveluntarjoajille, mukaan lukien organisaatiot, yksityishenkilöt tai oikeushenkilöt. Tämä espanjankielinen päätöslauselma julkaistiin myös Kuuban virallisessa lehdessä.

Valtuutetut lisenssit ovat kuitenkin voimassa yhden vuoden, jonka jälkeen sitä voidaan jatkaa toisella vuodella.

The Central Bank of Cuba, @BancoCentralCub, will issue licenses for virtual asset service providers, it announced Tuesday. @andresengler reportshttps://t.co/Eaxcuo7nlF

— CoinDesk (@CoinDesk) April 27, 2022