Pääkohdat

Kaikkien aikojen ennätys, 12,7 miljoonaa bitcoinia, ei ole liikkunut yli vuoteen

Tämä tarkoittaa kahta kolmasosaa kiertävästä tarjonnasta

Vain 7 % bitcoineista on liikkunut viimeisen kuukauden aikana

Historia osoittaa, että pitkän aikavälin omistajat pyrkivät nousemaan, kun hinta laskee, mikä saattaa vaikuttaa intuition vastaiselta.

Todellinen tarina on hieman monivivahteisempi, sillä laskevat kaupankäyntimäärät laskusuhdanteissa ovat piilevä muuttuja, joka vaikuttaa tietoihin.

Yksi lohkoketjun kiehtovimmista asioista on kaikenlaisten verkkoa koskevien tilastojen julkinen saatavuus.

Bitcoinin kiinteästä tarjontakatosta on tehty paljon, ja 21 miljoonan bitcoinin lopullinen tarjonta saavuttaa 2140:n. Härät käyttävät tätä esimerkkinä siitä, miksi omaisuus on ohjelmoitu hinnannousuun sen niukkuuden vuoksi, koska sen niukkuus väistämättä puristaa omaisuuserää ylöspäin.

Tarkastellessamme ketjua osoitteessa https://coinjournal.net/fi huomasimme näissä tiedoissa omituisen jutun.

Pitkäaikaiset omistajat jatkavat kasvuaan

Huolimatta vuoden 2022 kryptovaluuttaa koskevasta verilöylystä, pitkäaikaisten omistajien kerääntyminen on jatkunut. Tällä hetkellä liikkeessä olevista 19,27 miljoonasta bitcoinista 12,77 miljoonaa bitcoinia ei ole liikkunut yli vuoden aikana – kaikkien aikojen ennätys.

Se on aika merkittävä luku. Seuraavassa kaaviossa olen piirtänyt nämä bitcoinit kahta muuta luokkaa vastaan: ensinnäkin bitcoineja, jotka ovat liikkuneet viimeisen kuukauden aikana (treidaajat), ja toiseksi bitcoineja, jotka eivät ole liikkuneet yli kuukaudessa, mutta ovat liikkuneet viimeisen vuoden aikana (keskipitkän aikavälin haltijat).

Tällä hetkellä 66 % bitcoineista on ollut liikkumatta yli vuoden aikana – jälleen kaikkien aikojen ennätys. Edellinen huippu oli syyskuussa 2020, jolloin arvo oli 63 %. Sitä ennen edellinen huippu oli huhtikuussa 2016, 60 %.

Lisäksi 27 % bitcoineista ei ole liikkunut viimeisen kuukauden aikana, kun taas loput 7 % voidaan nähdä vaihdetuina bitcoineina, jotka liikkuvat lohkoketjussa viimeisen kuukauden aikana.

Miksi pitkäaikaiset haltijat kasvavat?

Ilmeinen kysymys on, miksi? Miksi näemme pitkäaikaisten omistajien kasvavan niin voimakkaasti, kun markkinat ovat joutuneet töihin?

No, päätin kartoittaa pitkäaikaisten omistajien prosenttiosuuden bitcoinin hintaa vastaan. Ja tulos on varsin mielenkiintoinen – hinnan ja pitkäaikaisten omistajien välillä näyttää olevan ainakin kohtalainen käänteinen suhde. Eli kun hinta laskee, pitkäaikaiset omistajat nousevat. Hmm.

Mutta itse asiassa tämä on järkevää. Kun hinta laskee, volyymit ja kiinnostus markkinoita kohtaan yleensä kuivuvat. Sen myötä kaupankäynti vähenee ja yhden kuukauden kynnyksen alle jäävien haltijoiden määrä vähenee.

Vaikka kertomus pitkäaikaisista omistajista, jotka imevät yhä suurempia määriä Bitcoin-tarjontaa, on usein maalattu nousevalla valolla, en ole varma, että se kertoo koko tarinaa, kun tarkastellaan tätä historiallista mallia.

Toki on positiivista, että niiden bitcoinien määrä, jotka eivät ole liikkuneet yli vuoteen, on nousussa, sillä se osoittaa, että nämä pitkäaikaiset haltijat eivät ole taipuneet antautumaan nostojen aikana.

Mutta terveet kaupankäyntimarkkinat ja korkea likviditeetti liittyvät härkämarkkinoihin, mikä on osa syy siihen, miksi näemme käänteisen suhteen. Ei tarvitse katsoa pidemmälle kuin kaupankäynnin volyymiin vuonna 2022, joka laski keskitetyissä pörsseissä 46 % edelliseen vuoteen verrattuna – se tarkoittaa biljoonien dollareiden aktiivisuutta.

”Kaupankäyntivolyymit ovat romahtaneet koko kryptoalalla. Tämä on vetänyt aktiivisuutta alaspäin, eikä ole yllättävää, että viime aikoina vaihdettujen bitcoinien osuus on siksi laskenut. Pitkäaikaisten haltijoiden analyysi on vivahteikkaampi asia kuin karkea oletus, että ’enemmän bitcoineja pitkäaikaisissa lompakoissa on nousujohteista ja siksi hinta nousee’. Näin ei yksinkertaisesti ole tapahtunut historiallisesti”, sanoo Max Coupland, CoinJournalin johtaja.

Seuraan jatkossakin kaikkea ketjun toimintaa, sillä markkinat näyttävät varmasti elävämmiltä näissä vuoden 2023 alkuvaiheissa, kun pehmeämmät inflaatiotiedot antavat markkinoille sysäyksen sille, että voimme luopua korkeista koroista aiemmin odotettua nopeammin. On siis mielenkiintoista seurata ketjun dynamiikkaa.

Seuraavan kerran, kun joku julistaa, että on ilmeisen positiivista, että bitcoineja heitellään markkinoilla vähemmän, kannattaa ehkä muistaa, että tilanne on hieman monimutkaisempi.