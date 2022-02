Libero nousi 34 % tänään: voit ostaa sen täältä

Libero on Libero Financialin token, joka kuvailee itseään parhaaksi automaattiseksi panostukseksi ja DeFi 3.0 -moniketjuiseksi farming-protokollaksi. Libero rikkoi 0,01 dollaria ja rekisteröi 7,5 miljoonan dollarin kaupankäynnin viimeisen 24 tunnin aikana. Token on lisännyt tänään yli kolmanneksen sen arvoonsa.

Olet tullut oikeaan paikkaan, jos olet kiinnostunut Liberon yksityiskohdista ja tämän hetken parhaista Liberon ostopaikoista nyt.

Libero Financial tarjoaa maailman korkeimman kiinteän vuosittaisen tuoton, vaikuttavat 158 894 %. Siinä on automaattinen panostaminen ja yhdistäminen käyttäjien lompakkoihin. Yhteisön jäsenet saavat palkintoja puolen tunnin välein, ja niitä on yhteensä 48 kappaletta päivässä.

DeFi 3.0 -moniketjuinen farming tukee suuria palkintoja. 2–4 % tokeneiden tarjonnasta poltetaan joka viikko inflaation estämiseksi.

Libero Financial väittää myös, että sen token on suojattu rug-pull -toimilta, jossa projektin kehittäjät häviävät tuhka tuuleen sijoittajien varojen kanssa. Sitä ei mintata lompakkoon, jota auditoi THOREUM & RugFreeCoins.

Libero kasvaa muutamasta muusta syystä. Sen markkina-arvo oli juuri 50 miljoonaa dollaria. 405 000 dollarin valaiden polkumyynnin ansiosta, tokenin kokonaismäärä ylitti miljoonan dollarin.

Libero on suhteellisen uusi omaisuuserä, ja on vaikea sanoa, miten sen hinta kehittyy. Monet arvaamattomat tekijät voivat vaikuttaa siihen. Jos päätät ostaa Liberoa, suosittelemme olemaan varovaisia.

Digital Coin Price ennustaa pitkän aikavälin nousua. Kolikko vaihtaa omistajaa 0,058 dollarilla vuonna 2031.

Hintaennuste on myös nousujohteinen. He ennustavat vähimmäishinnaksi 0,02 dollaria ensi vuonna ja 0,03 dollaria vuonna 2024. He odottavat, että yksi LIBERO käy kauppaa vähintään 0,046 dollarilla vuonna 2025.

