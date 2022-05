Lido DAO (LDO) huimassa nousussa Binance-listauksesta

Lido DAO (LDO) -token, Ethereum-pohjainen hajautettu rahoitus (DeFi) -alusta, on noussut yli 25 % sen jälkeen, kun Binance ilmoitti ottavansa sen listalleen tänään.

Token on saatavilla LDO/USDT-, LDO/BUSD- ja LDO/BTC-pareille, ja se on saatavilla klo 11.00 UTC. Tämä on ensimmäinen keskitetyn kryptopörssin listaus tokeninsa.

DeFi Llaman mukaan Lido on yksi alustasta, jolla on suurin markkinaosuus ETH-panoksessa (Lidoon panostettu Ethereum on 10,15 miljardia dollaria) ja myös toiseksi suurin DeFi-protokolla kokonaisarvolla lukittuna (TVL), joka hyppäsi yli 20 miljardiin dollariin.

Lido saa edelleen vetoa

Lido tarjoaa panostamista Ethereumissa, Solanassa, Polygonissa, Terrassa ja Kusamassa, lisäksi LDO-talletuskanava on nyt auki, mutta pörssipolitiikan mukaan treidaajien on odotettava 24 tuntia minkä tahansa tapahtuman suorittamiseksi. Tokenin listausmaksu on 0 BNB.

Lisäksi alusta (Lido) on ollut Ethereumin viime aikoina suosituimpia nesteiden panostusalustoja aikana, jolloin kiinnostus Ethereum 2.0:aa kohtaan on kasvanut. Tokenin hinta oli kuitenkin laskenut merkittävästi sen jälkeen, kun kehittäjä lykkäsi Ethereum-fuusiota kolmannelle neljännekselle (Q3).

Vaikka Lidon ETH-palkkiot ovat laskeneet ajan myötä huolimatta sen pyrkimyksistä lisätä muita hyödykkeitä, tämä uusi hajauttamis- ja Binance-listausmuutos on hyödyllinen Lidon käyttäjille, jotka ovat olleet huolissaan sen trendistä ajan myötä.

Kirjoitushetkellä LDO kävi 3,31 dollarissa, mikä on 26,73 % nousua viimeisen 24 tunnin aikana sen jälkeen, kun se nousi korkeimmasta 3,51 dollarista.