LimeWire, uusi NFT-markkinapaikka, joka syntyi 2000-luvun alun lopetetusta populaarimusiikki-sovelluksesta, on tehnyt valtavan sopimuksen Universal Music Groupin (UMG) kanssa.

Kumppanuus UMG:n kanssa, joka on maailman johtava menestyvä musiikki- ja viihdesektori, edesauttaa LimeWiren tasaista paluuta parrasvaloihin.

Tiistaina julkaistun lehdistötiedotteen mukaan, Universal Musicin kanssa tehty sopimus antaa yritykselle mahdollisuuden tarjota digitaalisten keräilyesinemarkkinoidensa useille ikonisille levy-yhtiöille ja arvostetuille artisteille.

Levy-yhtiöitä, jotka voisivat hyödyntää LimeWire NFT -markkinapaikkaa fanien sitoutumisen lisäämiseksi digitaalisen musiikin NFT:n ja Web3-kokemuksen kautta, ovat Interscope Records, Virgin Music, Republic Records, Def Jam Recordings, EMI, Capitol Records ja Motown Records.

Paul ja Julian Zehetmayr, LimeWiren toimitusjohtajat, kommentoivat yhteistyötä, sanoivat, että kumppanuus oli ”todellinen osoitus tahdista, jolla musiikkiteollisuus ottaa Web3:n käyttöön”.

”Olemme innoissamme voidessamme avata LimeWire NFT -ekosysteemin Universal Music Groupin artisteille ja faneille, emmekä malta odottaa ensimmäisten luovien projektien lanseerausta markkinoille”, he lisäsivät.

Important milestone reached! We’re thrilled to announce our partnership with Universal Music Group @UMG, opening up opportunities for music NFTs to all artists signed to Universal and UMG labels.

Read more here 👉 https://t.co/VHolELPC1e pic.twitter.com/JfE3IfMEQ0

— LimeWire (@limewire) May 17, 2022