Kahden viime viikon aikana näkemämme kryptoralli on vihdoin saanut hengähdystauon. Useimmat kolikot näyttävät vetäytyneen hieman, kun taas toiset ovat käyneet sivusuunnassa suurimman osan tästä viikosta. Litecoin (LTC) ei eroa näistä millään tavalla. Kolikko on pudonnut noin 5 % viimeisen 24 tunnin aikana. Tässä sen viimeaikainen kehitys:

LTC:n vetäytymy, vaikka ketjun tiedot osoittavat lisääntynyttä aktiivisuutta

Kolikko on noussut varsin merkittävästi tämän vuoden alimmasta pisteestään

Odotamme LTC:n konsolidoituvan noin 120 dollariin ennen seuraavaa osuutta

Tietolähde: Tradingview

Litecoin (LTC) – Hintatoiminnan ymmärtäminen

Yksi asia, jonka pitäisi antaa LTC-sijoittajille paljon toivoa, on se, että ketjun toiminta on varsin vaikuttavaa. Transaktiovolyymit pysyvät korkeina ja tämä on ainoastaan positiivinen asia sen tulevaisuuden kannalta. Tästä syystä on turvallista päätellä, että viime aikoina hidastunut vauhti on suurelta osin saanut vaikutteita markkinoiden laajemmasta liikkeestä.

Mutta tästä huolimatta on olemassa muutamia laskevia merkkejä, etenkin lyhyellä aikavälillä. Esimerkiksi LTC on laskenut hieman 50 päivän SMA-linjastaan. Myös vauhti-indikaattorit osoittavat alaspäin. Emme kuitenkaan odota jyrkkää pudotusta.

Itse asiassa LTC todennäköisesti konsolidoituu 120 dollariin. Vaikka vetäytyminen jotenkin jatkuisi, odotamme kolikon saavan vahvan tuen 116 dollarissa. Sen jälkeen Litecoin jatkaa nousutrendiään ja voi saavuttaa 200 dollaria toisella vuosineljänneksellä.

Onko Litecoin (LTC) hyvä sijoitus?

Kyllä, jos haluat rakentaa hyvän kryptosalkun, LTC on kannattava harkinta. Mitä tulee lyhyeen aikaväliin katsottuna, LTC:ssä on edelleen paljon nousupotentiaalia.

Anna sille aikaa konsolidoitua ja kun se laskee noin 116 dollariin, harkitse ostamista. Kolikon odotetaan jatkavan nousuaan lähitulevaisuudessa.