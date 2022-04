Loopring (LRC) voi nousta 1,20 dollariin lähitulevaisuudessa

Raportoituaan jyrkän laskun viimeisen kolmen päivän aikana, näyttää siltä, että Loopring (LRC) on alkanut konsolidoitua. Kolikolle saattaa löytyä tarpeeksi kysyntää toiselle nousulle myös lähipäivinä. Mutta kuinka nopeasti tämä tapahtuu? Lisäanalyysit seuraa, mutta tässä viimeisin kehitys:

Viimeaikaisesta laskusta huolimatta, LRC on edelleen tärkeässä nousussa

Kolikko näyttää myös nousevaa signaalia suhteellisessa voimaindeksissä (RSI)

LRC voi nousta kohti 1,20 dollaria ennen kuin se yrittää jälleen konsolidoitua

Tietolähde: Tradingview

Loopring (LRC) – Analyysi ja hintaennuste

Viimeiset 3 päivää ovat osoittautuneet melko vaikeiksi LRC-haltijoille. Kolikon arvo on pudonnut huomattavasti, pudoten itse asiassa noin 7 % viimeisen 24 tunnin aikana. Mutta tämä ei tarkoita, etteikö token on karhumarkkinoilla.

Itse asiassa näemme hintojen konsolidoitumisjakson erittäin tärkeällä ylätrendilinjalla. Näin ollen odotamme LRC:n raportoivan lisää voittoja tulevina päivinä. Varovaisten arvioiden mukaan, kolikon arvo voi osua 1,20 dollariin ennen kuin se saa lisävauhtia. Tämä edustaa edelleen noin 20 prosentin voittoa nykyisestä hinnasta.

Lisäksi RSI-lukema osoittaa, että LRC on nyt ylimyydyllä alueella. Tämä voi viitata siihen, että uusi suuren myynnin riski on erittäin epätodennäköinen. Tämä analyysi on kuitenkin mitätön, jos LRC putoaa alle 0,735 dollarin.

Miksi LRC pitäisi ostaa nyt?

Loopring on Ethereum-skaalausratkaisu, jolla on paljon tähtisijoittajia. Se on projekti, jolla on suuri pitkän aikavälin arvo. On myös mahdollisuus tehdä tuottoa lyhytaikaisesta treidauksesta.

Koska kolikon hinta on tällä hetkellä suunnilleen 1 dollarissa, on todennäköistä, että se nousee 20 % tulevina päivinä, jos nousu kohti 1,20 dollaria tapahtuu. Täydellinen sisäänpääsyalue tälle lyhytaikaiselle pelille on 0,74–1 dollari.