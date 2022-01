Lucid Landsin livehinta on tänään 0,057 dollaria ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 3,3 miljoonaa dollaria. Lucid Lands on laskenut 19,60 % viimeisen 24 tunnin aikana. Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat tietää, miten ja mistä ostaa Lucid Lands, tämä opas on sinua varten.

Koska LLG on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa LLG nyt seuraavasti:

Suosittelemme Binance -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

Siirry kohteeseen SushiSwap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien LLG -kolikot.

Lucid Lands on ensimmäinen hajautettu NFT-pelattava play-to-earn -peli Binance Smart Chain-verkossa, joka yhdistää 3D-animoidun NFT-pelin ja ainutlaatuisen 2D-tietokoneella luodun kollektiivisen NFT-markkinapaikan. Jokaisella ainutlaatuisella NFT sankarilla on luontainen arvonsa, joka täydentää sen harvinaisuutta, jolla voidaan käydä kauppaa markkinoilla. Näitä keräilyesineitä käytetään pelissä, joka kokoaa pohjahinnan ominaisuuksiensa ja aktiviteettiensa mukaan.

Ottaen huomioon, kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennustus, sinun ei pitäisi koskaan tehdä mitään talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin sinulla on varaa menettää.

Sillä saattaa tällä hetkellä mennä huonosti, mutta Price Predictionin ennuste on optimistinen. Vuonna 2022 Lucid Landsin hinnan ennustetaan nousevan vähintään 0,066 dollariin. LLG-hinta voi saavuttaa maksimitason 0,079 dollarissa, sen keskimääräisen kaupankäyntihinnan ollessa 0,068 dollaria. He ennustavat LLG:n saavuttavan vähintään 0,100 dollaria vuonna 2023. Lucid Landsin hinta voi saavuttaa maksimitason 0,11 dollaria keskihinnan ollessa 0,10 dollaria vuonna 2023.

Vuonna 2024 Lucid Landsin hinnan ennustetaan nousevan vähintään 0,14 dollarin tasolle.

🚀@Lucid_Lands is still on the upwards trend.

After our previous call at $7.8M M.cap, It is now sitting at $9.4M M.cap

☑️Currently trending No 2 on CMC

☑️Top #4 most watched on https://t.co/303PCPjGJJ

Could be one to watch 👀#Whalecointalk #Lucidlands #BSCGems

NFA-DYOR pic.twitter.com/iDSIMDD7wF

— Whale Coin Talk 🐳 (@WhaleCoinTalk) January 4, 2022