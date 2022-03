Lucky Block (LBLOCK) on kasvanut tänään. Vaikka useimmat markkinoiden kolikot tuottavat jonkin verran voittoa, LBLOCK on toisella tasolla. Mutta voisiko tämä olla merkki jatkuvasta noususta, joka nostaa kolikon 0,1 dollariin? Se jää nähtäväksi, ja seuraavassa joitain tosiasioita, jotka on pidettävä mielessä:

Nousu 0,1 dollariin tarkoittaa, että Lucky Block (LBLOCK) kasvaa lähes 100-kertaiseksi.

Tämä on toinen päivä peräkkäin, jolloin kolikon voitto on kaksinumeroinen.

Kirjoitushetkellä sen arvo oli 0,0048 dollaria, nousua noin 20 %.

Tietolähde: Tradingview

Lucky Block (LBLOCK) – onko 0,1 dollarin taso liian kaukana?

Lucky Block (LBLOCK) on kolikko, jolla on paljon mahdollisuuksia. Mutta jotta se saavuttaisi 0,1 dollarin, sen on tuotettava lähes 100-kertainen voitto. Tämä ei ole ennennäkemätöntä kryptomarkkinoilla, mutta tällä hetkellä sillä on monia esteitä.

Tärkeintä on kuitenkin huomata, että Lucky Block (LBLOCK) ei itse asiassa ole listattuna missään suurimmissa pörssissä. Tämä antaa sille valtavan nousupotentiaalin. Tyypillisesti kolikoiden arvo voi räjähtää, kun ne alkavat päästä tärkeimmille vaihtoalustoille.

Lucky Block (LBLOCK) on myös aliarvostettu. Sen markkina-arvo on noin 140 miljoonaa dollaria, mutta se voisi olla suurempi. Tie 0,1 dollariin ei ole mahdoton. Mutta se kestää hieman kauemmin. Tämä johtuu siitä, että olosuhteet markkinoilla eivät tällä hetkellä ole niin hyvät.

Onko Lucky Block (LBLOCK) hyvä voimavara?

Lucky Block (LBLOCK) yrittää rakentaa maailmanlaajuista lottoa käyttämällä blockchain-teknologiaa. Se on innovatiivinen konsepti, joka voi avata ovea enemmän vedonlyöntiin liittyville palveluille.

Pelkästään kyseisen perusteella, se vaikuttaa ihan pätevältä ostokselta. Lisäksi hanke on houkutellut paljon pääomaa ja tukea sijoittajilta. On vain ajan kysymys, milloin se kasvaa valtavaksi.