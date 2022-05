Terra-ekosysteemiä tukeva organisaatio, Luna Foundation Guard, on vahvistanut ilmoituksella myyneensä 80 081 bitcoinia ja muita hallussapitämiään tokeneita estääkseen onnettomuuden 8. ja 10. toukokuuta.

Luna Foundation Guardilla (LFG) oli yli 80 000 BTC:ia ja muita kryptovaluuttoja ennen UST:n sitomisen purkamista.

1/ As of Saturday, May 7, 2022, the Luna Foundation Guard held a reserve consisting of the following assets:

· 80,394 $BTC

· 39,914 $BNB

· 26,281,671 $USDT

· 23,555,590 $USDC

· 1,973,554 $AVAX

· 697,344 $UST

· 1,691,261 $LUNA

— LFG | Luna Foundation Guard (@LFG_org) May 16, 2022