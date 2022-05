Puhun Terrasta, sen alkuperäisestä tokenista Lunasta ja sen UST-stablecoinista. Yhteenvetona voidaan todeta, että UST on algoritminen stablecoin, jota ei teknisesti tue mikään. Joka kerta kun yksi UST lyödään, yksi LUNA poltetaan ja päinvastoin.

Tämä pitää kiinnityksen yhdessä dollarissa, mutta mitä tapahtuu, kun myyntipaineita on niin paljon, että UST putoaa kiinnityksen alapuolelle? Se pelottaa.

Ja kun ihmiset pelkäävät, he myyvät UST:n, koska pelkäävät tapin rikkoutumista.

Se laukaisee lisää pelkoa, mikä laukaisee enemmän myyntiä, mikä laukaisee taas enemmän pelkoa ja niin edelleen. Koimme sen tänään, kun UST irrotti sidonnaisuuden ja kauppa laski niinkin alas kuin 88 senttiä aamuyön tunneilla (tällä hetkellä noin 90 senttiä).

Olin yksi niistä peloissani olevista ihmisistä. Itse asiassa myin UST:ni 95 sentillä dollarista ja nielin melko epämiellyttävän 5 %:n tappion, kuten alla olevassa Twitter-postauksessa on kuvattu.

I just sold majority of my $UST at 95 cents on the dollar.

Putting together a quick thread on why, while the the egg is still fresh on my face.

And yeah, gun to my head, I still think the peg survives.

🧵1/6 https://t.co/ruToLdAvf6

— Dannii Ashmore (@FearlessIntern) May 9, 2022