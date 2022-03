LunaFi on nostanut lohkoketjuteknologian uudelle tasolle julkistettuaan vedonlyöntiprotokollan hajautetulla talopoolilla. Kuka tahansa voi tarjota likviditeettiä pooleille ja "tulla taloksi" ansaitakseen osuuden protokollan vedonlyöntitoiminnan tuottamasta voitosta.

Vedonlyönti on ollut houkutteleva rintama kryptokehittäjille, sillä useimmat haluavat tarjota ratkaisuja lukemattomiin ongelmiin, jotka liittyvät fiat-rahojen tallettamiseen ja nostamiseen vedonlyöntialustoilta, ja myös alustan toiminnan läpinäkyvyyden puutteeseen.

LunaFi käsittelee ensin läpinäkyvyysongelmaa olemalla hajautettu protokolla. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät voivat hallita alustan käyttöä. Kuka tahansa voi liittyä ja tarjota likviditeettiä vedonlyöjille.

LunaFi-vedonlyönti

Best on ohjelmoitu raportoimaan jokaisen tapahtuman tulokset käyttämällä älykkäitä sopimuksia ja hajautettuja oraakkeleita. Tämä tarjoaa maksimaalisen läpinäkyvyyden kaikissa vedoissa. Kaikilla osapuolilla on selkeä kuva maksuehdoista, koska sekä vedonlyöjillä että likviditeetin tarjoajilla on mahdollisuus valita BTC:n, USDC:n, ETH:n ja LFI:n välillä.

LunaFillä on myös ainutlaatuinen vedonlyönti- ja palkitsemisjärjestelmä, joka auttaa saamaan alkulikviditeetin ja palkitsemaan vedonlyöntiin osallistuneita poistamalla ensin talon edun LFI-palkinnoilla. Lunafin treasury-osasto kerää 1,5 % vedonlyönnistä saaduista tuloista ja muuntaa sen LFI:ksi, jonka jälkeen osa siitä poltetaan.

LunaFi – Crash-peli

LunaFi Crash on kryptopohjainen peli, joka toimii LunaFi-vedonlyöntialustalla ja se sisältää vedonlyönnin siitä milloin jatkuvasti nouseva raketti saattaa kaatua, mikä määräytyy melko satunnaisten älykkäiden sopimusten perusteella.

George, entinen ammattipeluri ja sarjayrittäjä ja yksi LunaFin perustajista, kommentoi seuraavasti:

”LunaFin avulla haluamme tuoda kokemuksemme perinteisistä rahapelialustoista kryptomaailmaan ja samalla poistaa keskitetyn talon aiheuttamat kannustinongelmat. Tärkeintä on, että pelaajilla on nyt mahdollisuus omistaa osa ekosysteemistä, jossa he ovat mukana, aivan kuten DeFin henki. Siksi annamme kenelle tahansa tullakuin kotiin ja saada mahdollisuus passiiviseen tapaan ansaita tuloja."