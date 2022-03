Puhuttaessa kryptovaluutoista, yksi tärkeimmistä asioista, jonka ihmiset mainitsevat, on kuinka haitallista se on ympäristölle. Tämä kertomus on yleistynyt valtamediassa, ja mainitsemme useita esimerkkejä tässä artikkelissa.

Kun viisi vuotta sitten yleisin kryptojen vastainen argumentti oli, että se on vain piilotettu, anonyymi verkko, jota rikolliset käyttävät pimeässä verkossa, niin nykyään suurin kritiikki on epäilemättä ympäristön vastainen näkökulma.

Onko se siis totta? Kiehuttaako kryptovaluutta todellakin valtameriämme? Otetaan selvää.

Konsensusalgoritmit

Tutustuimme ensin Crypto Wisserin liitteenä olevaan dataan, joka listaa 100 parasta kryptoa energiankulutuksen mukaan. Korkea arvo alla tarkoittaa siis suurta energiankulutusta, kun taas matala arvo tarkoittaa suhteellisen pientä energiankulutusta (eli sijoitus 100 tarkoittaa eniten energiaa kuluttavaa kryptoa sadan parhaan joukossa, sijoitus 1 tarkoittaa vähiten energiaintensiivistä).

Suodatimme tiedot konsensusalgoritmilla nähdäksemme, mikä mekanismi kuluttaa eniten energiaa, ja loimme alla olevan kaavion. Tulokset ovat ilmeiset: Proof-of-Work -mekanismit ovat selvästi energiaintensiivisimpiä mekanismeja, kun taas Proof-of-Stake -lohkoketjut kuluttavat vähiten.

Crypto Wisserin data, josta voidaan nähdä, että työskentelymekanismit kuluttavat eniten energiaa

Bitcoin & Ethereum

Olet ehkä kuullut kahdesta suurimmasta Proof-of-Work -kryptosta: Bitcoinista ja Ethereumista. Ethereum siirtyy kuitenkin pian Proof-of-Stake-lohkoketjuun (niin, sanomme pian. Yhdistämistä on lykätty toistuvasti, mutta varmuus siitä, että se tapahtuu vihdoinkin tänä vuonna on aika varmaa). Toivotaan, että Ethereumin siirtyminen Proof-of-Stakeen vähentää energiantuotantoa 99 % verran ja siten se putoaisi alas yllä olevassa kaaviossamme.

Tämän valmisteilla olevan Ethereumin muutoksen ja odotetun energian vähentämisen ohella keskitämme huomiomme Bitcoiniin. Yritetään vastata ehkä eniten kysyttyyn kysymykseen: kuinka huono Bitcoin on planeetalle?

Provokatiivisia tilastoja

Syyskuussa 2021 New York Times kertoi , että "Bitcoinin luominen sen kuluttamista tai kauppaa varten kuluttaa vuosittain noin 91 terawattituntia sähköä, enemmän kuin mitä Suomi, noin 5,5 miljoonan asukkaan maa, käyttää vuodessa."

Tätä edelsi neljä kuukautta aiemmin Forbesin artikkeli 21. toukokuuta, jossa kerrottiin, että Bitcoinin "vuosittainen sähkönkulutus on korkeampi kuin Norjan 124 TWh ja yli kaksinkertainen verrattuna Bangladeshin 70 TWh:n tasoon."

BBC laittoi oman näkemyksensä asioihin vielä kolme kuukautta aiemmin, kun he julkaisivat järkyttävän tosiasian, että "Bitcoin käyttää vuosittain enemmän sähköä kuin koko Argentiina".

Niistä tulee varmasti kiehtovia otsikoita, ja hauskoja faktoja tulee usein toistuvaksi retoriikaksi, ainakin meidän kokemuksemme perusteella. Mutta katsoessamme syvemmälle, huomasimme, että kaikilla näillä raporteilla, joissa verrattiin Bitcoinin valtavia sähkönkulutuksia, oli yhteinen lähde: Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index .

Cambridgen Bitcoinin sähkönkulutusindeksi

Huomasimme pian, että Cambridge-sivulla oli osio, jonka otsikko oli osuvasti " vertailut ". Sen sisällä on alla oleva lainaus:

"Kuitenkin, kuten alla olevasta kaaviosta käy ilmi, maiden vertailut ilman lisäkontekstia tarjoavat vain rajallisen käsityksen kansojen välisistä valtavista eroista. Maan koko, sekä maantieteellisesti että väestöllisesti, ei aina korreloi energiankäytön kanssa."

Sen sijaan kunkin maan energiaprofiili on ainutlaatuinen tuote tekijöistä, kuten kotimaisen teollisuuden ja asukkaiden energiantarpeesta, taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tasosta, käytettävissä olevista energialähteistä, taloudellisista kulutus- ja tuotantomalleista sekä strategisista poliittisista toimista. houkutella tai ulkoistaa energiaintensiivisiä toimialoja ja monia muita.

Tämän seurauksena ei pitäisi olla yllättävää, että yhdenkin suuren kaupungin energiajalanjälki kehittyneessä maassa voi vastata nousevan talouden kokonaistasoa.

Tästä syystä energiankulutusta vertailevat tilastot voivat olla petollisia. Tärkeä seikka, ja se ainoastaan on järkevää, kun sitä tarkemmin ajattelee. Mikään yllä olevista artikkeleista ei kuitenkaan yrittänyt sisällyttää raportoituja tilastojaan asiayhteyteen.

Sitä paitsi, ja mikä vielä tärkeämpää, mitä järkeä on joka tapauksessa verrata Bitcoinia johonkin maahan? Eikö meidän pitäisi verrata muihin omaisuusluokkiin tai hyödykkeisiin? Eikö se olisi relevantimpaa?

Muut varat

Ylivoimaisesti eniten viitattu omaisuus suhteessa Bitcoiniin on kulta. Harrastajat toivovat, että jonain päivänä Bitcoin voisi painiskella arvoa säilyttävän tittelin jalometallista. Haltijoiden suojaaminen inflaatiolta ja samalla kiertää valtion rahapolitiikan valvontaa. Jos Bitcoin voi vähentää volatiliteettiaan, siitä voi tulla lopullinen arvon säilyttäjä, tai niin tarina kertoo.

Samojen tutkijoiden johdonmukaisuuden vuoksi, Cambridge arvioi Bitcoinin sähkönkulutukseksi 137 TWh vuodessa. Ja kuinka paljon energiaa kuluttaa kullan louhinta? Melkein täsmälleen sama, 131 TWh. Kun tarkastellaan kultateollisuutta kokonaisuudessaan (ei vain kaivostoimintaa), energiankulutus on vielä suurempi, 241 TWh, tämän Galaxy Digital -raportin mukaan – lähes kaksinkertainen Bitcoinin kulutukseen verrattuna. Luulen, että "Bitcoin kuluttaa suunnilleen saman määrän energiaa kuin kullan louhinta" tai jokin vastaava ei kuitenkaan kerää yhtä paljon napsautuksia.

Vaikka Cambridgen tiedot käyttävät vahvoja mittareita, on syytä mainita, että muut lähteet ovat vieläkin aggressiivisempia määrittämään kuilun kullaksi. Bitcoin Mining Councilin kullankaivostoiminnan energiankulutus on yli kaksinkertainen bitcoinin louhintaan verrattuna (bitcoinin louhinnan energiankulutus vastaa suunnilleen lomavaloja!). Useimmissa tutkimuksissa tuotto on kuitenkin laskenut, kuten tässä nasdaq-kappaleessa, joka laskee kullankaivostoiminnan tuotannon 265 TWh vuodelle 2020.

GMC tarjoaa kuitenkin hienon vertailun muihin sektoreihin. Mainitsimme, että Bitcoinin louhinnan energiankulutus on samanlainen kuin lomavalot, mutta alla olevista tiedoista käy myös ilmi, että Bitcoin on kääpiö muun muassa ilmailun, merenkulun ja Yhdysvaltojen laitteiden kanssa.

Samassa Nasdaqin artikkelissa pankkialan kokonaistuotannoksi arvioidaan 700 TWh vuonna 2020, vaikka mielestämme tämä on asia, jota ei voi vertailla niiden erovaisuuksien vuoksi, ja siten siihen on suhtauduttava varauksella. Bitcoinia ei yksinkertaisesti voi tässä vaiheessa verrata koko pankkialaan riittävän luotettavasti, puhumattakaan siitä, että pankkitoiminnan energiankulutuksen kvantifioiminen on vaikeaa – näin suurella sektorilla voi olla hyvin subjektiivista, mitä tarkalleen ottaen lasketaan mukaan ja missä määrin.

Rajallinen määrä Bitcoineja on rajattu 21 miljoonaan

Toistaiseksi voitte ehkä sivuuttaa valituksemme nirsoiluna. Ehkäpä. Mennään siis hieman syvemmälle. Huomasimme nimittäin, että yksi asia puuttui kaikista edellä mainituista artikkeleista ja vastaavista artikkeleista valtamediassa. Ja se on yhtälön kannalta elintärkeä – se on Bitcoinin tarjontakatto ja sitä vastaava louhinta-aikataulu.

Satoshi Nakamoto suunnitteli kryptovaluutan niin, että sitä louhitaan vain 21 miljoonaa. Toimitusaikataulu noudattaa ennalta määrättyä reittiä, ja lähes 19 miljoonaa on jo louhittu, mikä vastaa 90 prosenttia kokonaistarjonnasta. Tämä tarkoittaa, että nykyisellä noin 45 000 dollarin hinnalla jokainen bitcoin louhittiin paljon halvemmalla, kuin mitä sillä tällä hetkellä käydään kauppaa. Jos omaisuus jatkaa arvoaan, tämä tarkoittaa, että yhteiskunta sai pohjimmiltaan alennuksen louhintatoiminnasta.

Kun kaikki bitcoinit onvat louhittu (vuonna 2140), louhijat luottavat yksinomaan maksutuloihin elättääkseen itsensä. Tästä syystä palkkiotuotot kasvavat vastaamaan alhaisempia kaivostuloja tulevaisuudessa. Mutta nämä tulot louhinnasta ovat jo laskussa, koska Bitcoin on ohjelmoitu "puolittumaan" joka neljäs vuosi (joista viimeisin oli vuonna 2020, ja seuraavan on määrä tapahtua vuoden 2024 alussa).

Ja juuri tämä puoliintumispiste on elintärkeä kohta, jota ei voida jättää huomiotta arvioitaessa Bitcoinin energiankulutusta. Tämä johtuu siitä, että ellei Bitcoinin hinta kaksinkertaistu joka neljäs vuosi, louhijoiden energiankulutus (eli heidän menonsa) vähenee, koska heidän tulonsa puolitetaan joka neljäs vuosi.

Se on yksinkertaista taloustiedettä, mutta Bitcoinia koskevien raporttien yhteydessä, kuten esimerkiksi lausunnoissa, kuten "jos Bitcoin jatkaa tällä vauhdilla, se vaatisi X-kertaisen maailman kulutusrajan korvatakseen VISA:n" tai jotain vastaavaa, ei oteta huomioon tätä seikkaa – se jää täysin huomiotta (joko tahallisesti tai tietämättömyydestä johtuen). Se on yksinkertaisesti väärin.

Louhijoiden palkkiot Bitcoinin perustamisesta lähtien: puolittumiset ovat helposti nähtävissä: tammikuu -09, marraskuu -12, heinä -16 ja touko -20, tiedot IntoTheBlockin kautta

Maksut

Tähän louhintapalkkioiden laskuun liittyy se, mitä tapahtuu, kun louhintatoiminta kuivuu ja louhijat joutuvat luottamaan transaktiomaksuihin. Nic Carter käsittelee asiaa koskevaa avainkohtaa erinomaisessa artikkelissaan, jossa arvioidaan Bitcoinin energiankulutusta. Hän toteaa, että "maksuilla on luonnollinen katto, koska treidaajien on aktiivisesti maksettava ne tapahtumakohtaisesti. Jos niistä tulee liian rasittavia, käyttäjät katsovat muualta tai säästävät maksuissa muiden tasojen kanssa, jotka asettuvat ajoittain perusketjuun."

Tässä yhteydessä hän jatkaa, että "täten on epätodennäköistä, että turvallisuuskulut johtaisivat maailmaa syövään palautesilmukkaan, joka on esitetty suositussa lehdistössä. Pitkällä aikavälillä Bitcoinin energiankulutus on lineaarinen funktio sen turvallisuuskuluista. Kuten kaikki muutkin laitokset, yleisön halukkuus maksaa korttelitilasta määrittää resurssit, jotka kohdennetaan kyseisen palvelun tuottamiseen."

Se on toinen tärkeä seikka, jota ei yksinkertaisesti mainita monissa edellä mainituissa Bitcoinin työläistä energiankulutusta koskevissa kappaleissa.

Vihreä energia ja muutokset kaivosteollisuuteen

Toinen räikeä näkökohta näistä otsikoista, joka yleensä jätetään pois, on Bitcoinin liike vihreää energiaa kohti ja jatkuva parantaminen.

Toukokuussa 2021 Bitcoin Mining Council perustettiin edistämään, rohkaisemaan ja raportoimaan Bitcoin-louhijoiden kestävästä energiankäytöstä. Esimerkiksi sen viime vuoden toisen vuosineljänneksen raportissa korostettiin maailmanlaajuisen Bitcoinin kaivosenergian kestävän kulutuksen osuutta 58 %:ksi, korkeammaksi kuin EU:ssa, 43 %, kuten alla olevasta kaaviosta käy ilmi (EU muuten äänesti viime viikolla hylätyksi lakiesityksen, jossa ehdotetaan työtodistusten louhinnan kieltämistä).

Osa Bitcoinin louhinnan kestävästä energiasta vs. maat, tiedot Bitcoin Mining Councilin kautta

Muualla El Salvadorin korkean profiilin pyrkimys ottaa Bitcoin käyttöön lailliseksi maksuvälineeksi on keskittynyt voimakkaasti uusiutuvaan energiaan. Huolimatta siitä, mitä mieltä olet Bitcoinista laillisena maksuvälineenä ja sen käyttöönoton taloudellisista seurauksista, Keski-Amerikan maa ajaa eteenpäin suunnitelmia valjastaa tulivuorista peräisin olevaa geotermistä energiaa Bitcoinin louhintaan – liike, joka auttaa myös puhdistamaan Bitcoinin hiilijalanjälkeä.

Kestäviä aloitteita

Monet organisaatiot ja yritykset pyrkivät pienentämään ympäristöjalanjälkeään, monet jopa pyrkivät vähentämään sen nollaan. Niiden joukossa kryptoteollisuudessa on paljon tällaisia tavoitteita. Yksi tällaisista esimerkeistä on kryptovaluuttoja louhiva yritys nimeltä Stronghold Digital Mining, jonka kerrotaan muuntavan vanhoista voimalaitoksista peräisin olevaa jätettä energiaksi, sadoille Bitcoin-louhintalaitteistoille.

Tämän idean toteuttamiseksi kryptoyritys kerää hiilijätteitä, kivihiilen louhintaprosessista jäänyttä materiaalia. Yhtiö väittää polttavansa tämän päästörajoittetussa ympäristössä omissa voimantuotantolaitoksissaan.

Hiilijätteen käyttö voi aiheuttaa erilaisia ympäristöongelmia. Joitakin esimerkkejä tästä ovat veden ja ilman saastuminen. Tämän jätteen kerääminen ja hävittäminen turvallisesti samalla kun tuotetaan tehoa kryptolouhintaan, näyttää tällä hetkellä olevan tuottava tapa ratkaista ongelmia.

Amerikkalainen Pennsylvanian osavaltio, jossa Stronghold Digital Mining sijaitsee, on Yhdysvaltojen kolmanneksi suurin hiilen tuottaja. He arvioivat, että hukkaan heitetyn hiilen määrä on noin 880 puntaa louhittua 2 200 puntaa kohden. Muunnettuna tämä vastaa noin 400 kilogrammaa tonnilta. Strongholdin mukaan pelkästään Pennsylvaniassa on yli 220 miljoonaa tonnia vaarallista jätettä.

Proof-of-Work -konsensusmekanismi on viime kuukausina herättänyt huomiota eri näkökulmista energiaintensiivisillä prosesseillaan verkon louhimiseksi ja validoimiseksi. Vaikka hiilijätteen käyttö ei vaikuta tähän energiaintensiiviseen prosessiin, se on keino saavuttaa puhtaampaa energiaa lyhyellä aikavälillä.

Lisäksi etsitään muita tapoja tehdä kaivosrakentaminen ympäristöystävällistä. Esimerkiksi Texasissa, jossa Argo Blockchainilla on merkittävä louhintalaitos, suunnitellaan toimimaan pelkästään uusiutuvalla energialla. Muualla aiemmin tässä kuussa öljynporausyhtiö ConocoPhillips aloitti Pohjois-Dakotassa ohjelman, jossa se myisi toiminnoistaan peräisin olevan maakaasun sivutuotteen Bitcoinin louhijoille sen polttamisen sijaan.

Juuri tänä aamuna saimme lisää todisteita Bitcoinin kyvystä muuttua "vihreäksi". Bloomberg raportoi, että Exxon Mobile, Yhdysvaltain suurin öljyntuottaja, harkitsee kaasusta bitcoineiksi -pilottiprojektia neljään maahan. Raportissa kuvataan, kuinka tammikuussa 2021 käynnistetty projekti myös Pohjois-Dakotassa kuluttaa jo jopa 18 miljoonaa kuutiojalkaa kaasua kuukaudessa, jota Exxon ei muuten voisi rahallistaa.

Pohjimmiltaan se antaa öljyntuottajille mahdollisuuden myydä kaasua, jonka he löytävät sattumalta öljyä porattaessaan. Koska lähistöllä ei ole infrastruktuuria, kuten putkistoja, tämä energia menisi muuten hukkaan.

Exxon harkitsee nyt hankkeen laajentamista Alaskaan, Nigeriaan (Qua Iboe Terminal), Saksaan, Guyanaan ja Argentiinaan (Vaca Muerta -liuskekenttä), mikä korostaa näiden aloitteiden taloudellista järkeä – Exxonin voitot kasvavat samalla kun jäte vähenee. Sitä he kutsuvat win-win -peliksi.

Hukkaenergiaa

Tämän seikan pohjalta Bitcoinin laajempi rooli energian kulutuksessa, joka muuten menisi hukkaan, on avainasemassa. Louhijat voivat sijoittua vapaasti minne tahansa, ja siksi heillä on ainutlaatuinen asema, jossa he voivat hyödyntää etäisiä energiaresursseja ja saada toiminnalleen virtaa muuten hukkaan heitetystä energiasta. Alla oleva kaavio, samasta BMC-raportista kuin yllä, näyttää kuinka paljon energiaa menee hukkaan.

Tässä krypto voi tehdä hyvää. Hallitusten tulisi työntää louhijoita käyttämään uusiutuvaa energiaa mahdollisimman paljon (poistaen El Salvadorin kirjasta) – louhijat pyrkivät luonnollisesti käyttämään uusiutuvia energialähteitä, jos kustannuksia alennetaan, mikä tarjoaa halukkaan kodin uusiutuville hankkeille, joilla on ylitarjontaa – pohjimmiltaan, tappaa kaksi kärpästä yhdellä iskulla.

Tämä Horizon Academyn raportti kaivautuu tähän: ”Yleensä kryptovaluutan louhinta on uusiutuvan energian tuottajille tapa tilapäisesti hyödyntää energiaa, jota verkko ei pysty kuljettamaan paikkoihin, joissa sitä tarvitaan. Louhimalla ylimääräisellä energialla ne voivat pienentää tuulipuiston, vesipadon tai aurinkopuiston perustamisen taloudellista riskiä. PoW saattaa siksi olla nettopositiivinen globaalille energiajalanjäljelle."

Samoin se on erittäin siisti tapa viedä halpaa sähköä. Kun otetaan huomioon ikivanha ongelma, että sähkö on niin kallista kuljettaa pitkiä matkoja (sekä aiheuttaa runsaasti jätettä), sijainnista riippumattomat teollisuudenalat, jotka kuluttavat suuria määriä sähköä, voivat täyttää tämän tyhjiön.

Horizon Academyn raportti viittaa mielenkiintoiseen tapaukseen Islannista, joka on perinteisesti hyödyntänyt alumiinia käyttääkseen runsaan uusiutuvan energiansa. ”Sijaitsemme Pohjois-Atlantin valtameren keskellä. Emme ole yhteydessä Manner-Euroopan verkkoon”, Islannin teollisuusliiton pääekonomisti, Bjarni Mar Gylfason, sanoi kuuluisasti. "Viemme siis energiaa alumiinin muodossa."

No, miksi ei Bitcoinin louhintaa tähän?

Johtopäätös: Mihin keskustelu todella keskittyy

Joten, kun on joitain epäilyksiä Bitcoinin ympäristökritiikistä, siirrytään eteenpäin ja päätetään tämä. Vertasimme aiemmin Bitcoinin energiankulutusta kultaan. Cambridge kokosi tutkimuksissaan myös useiden muiden toimialojen energiankulutusta, mikä näkyy alla olevasta kaaviosta.

Eri toimialojen energiankulutus Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Indexin mukaan

Joten voisin myös kirjoittaa otsikon "Globaali ilmastointi kuluttaa 16 kertaa enemmän sähköä kuin Bitcoin".

Reaktiosi tähän saattaa olla, että on aivan naurettavaa verrata näitä kahta asiaa, mutta se on tavallaan meidän pointtimme. Se ei ole sen naurettavampaa kuin Bitcoinin energiankulutuksen vertaaminen johonkin maahan, ilman lisäkontekstia.

Ja tämä vie meidät johtopäätökseemme ja siihen, mihin mielestämme tämä keskustelu todella perustuu. Onko Bitcoin sen arvoinen? Pitää paikkansa, että suurin osa ihmisistä, jotka valittavat krypton raskasta energiankulutusta, eivät usko Bitcoiniin. He uskovat, että jokainen krypton käyttämä sähköwatti on hukkaa. Ja ollakseni rehellinen, jos Bitcoin on arvoton, he ovat luultavasti oikeassa – se on energian tuhlaamista.

Mutta Bitcoinin arvottomuus on valtava, ja jos se ei ollut jo ilmeistä, se on lausunto, josta olemme täysin eri mieltä. Mutta kun tasoitimme mielipiteemme tällä tavalla, emmekö ole tiivistäneet asian ydintä? Jotkut uskovat, että Bitcoin on tärkein voimavara sitten Internetin; että hajautetun, ei-hallinnollisen valuutan olemassaolo johtaa demokraattisempaan, oikeudenmukaisempaan ja avoimempaan rahoitustalouteen ja koko yhteiskuntaan. Jotkut muut ajattelevat, että siinä ei ole järkeä, ja se on yksinkertaisesti spekulatiivinen, rikastu nopeasti -suunnitelma.

Meillä ei yksinkertaisesti ole tilaa avata tätä aihetta tässä, mutta uskomme, että tämä keskustelu Bitcoinin energiankulutuksesta johtuu luonnostaan siitä.

Ilmastointi hyväksytään yleisesti tarpeelliseksi, minkä vuoksi emme näe otsikoita, kuten "ilmastointi kuluttaa enemmän energiaa kuin Japani, Brasilia ja Kanada yhteensä" (tämä on muuten totta). Jos ihmiset kaikki uskoisivat Bitcoinin tarpeellisuuden, näitä otsikoita ei yksinkertaisesti olisi täällä.

Mutta sen sanottuaan se ei silti tarkoita, että joissakin Bitcoinin vastaisissa ympäristöargumenteissa käytetty logiikka tai kirjoitetut räjähtävät otsikot olisivat kaikki tosiasiallisesti oikein.

Joten ei, Bitcoin ei itse asiassa lämmitä valtameriä.