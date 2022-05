Maker (MKR) saattaa pian laskea nousevan kiilan muodostuessa

Makerin hinta on ollut konsolidaatiotilassa viime päivinä, kun sijoittajat arvioivat DeFi-teollisuuden ja sen Dai-stablecoinin vahvuutta. MKR:n arvo on tällä hetkellä noin 1 544 dollaria, mikä on samalla alueella kuin viime aikoina. Sen hinta on noussut yli 64 % viime viikon alimmalta tasolta. Se on nyt noussut yli 1,4 miljardiin dollariin, mikä tekee siitä maailman 51. suurimman kolikon.

MKR-ralli kuohuu

Maker on maailman suurin DeFi-alusta, jonka ekosysteemissä on yli 10,5 miljardia dollaria. Se on hajautettu autonominen organisaatio (DAO), jonka avulla ihmiset voivat luoda vakaan kolikon, joka tunnetaan nimellä Dai, hyödyntämällä Maker Governancen tarjoamia vakuuksia.

Dai on vakaa kolikko, joka on suhteellisen erilainen kuin Tether ja USD Coin. Toisin kuin nämä kaksi, se on pehmeästi sidottu Yhdysvaltain dollariin. Se on kuitenkin luonteeltaan hajautettu ja sen vakuusvarat talletetaan Maker-holveihin.

Maker-hinta nousi jyrkästi viime päivinä, kun sijoittajat siirtyivät Dai -vakaa kolikkoon, Terran LUNA:n sekä USD:n ja siihen liittyvien DeFi-verkkojen, kuten Anchor Protocolin ja Astroportin, romahtamisen jälkeen. Viime päivinä Dain kokonaismarkkina-arvo on noussut yli 6 miljardiin dollariin, mikä tekee siitä maailman 17. suurimman kolikon. Siitä on tullut maailman kolmanneksi suurin vakaa kolikko Tetherin ja USD Coinin jälkeen.

Lue kattava arvostelumme eTorosta .

Silti sen ekosysteemin lähempi tarkastelu osoittaa, että sijoittajat ovat vetäneet osuutensa pois verkosta Terran romahtamisen jälkeen. Sen lukittu kokonaisarvo (TVL) verkossa on pudonnut noin 10,5 miljardiin dollariin, mikä on alhaisin arvo sitten viime vuoden heinäkuun. Huipussaan sen TVL oli yli 20 miljardia dollaria.

Maker – hinnan ennuste

Neljän tunnin kaavio näyttää, että MKR:n kurssi on liikkunut sivusuunnassa viime päivinä. Kolikko liikkui hieman yli 25 päivän liukuvan keskiarvon, kun taas suhteellinen voimaindeksi ja stokastinen oskillaattori ovat kallistuneet alaspäin.

Tarkempi tarkastelu osoittaa kuitenkin, että kolikkoon on muodostunut nouseva kiilakuvio, joka on yleensä laskeva merkki. Siksi Makerin näkymät ovat laskevat, ja seuraava tärkeä tukitaso on 1 300 dollaria. Siirtyminen vastustason yläpuolelle 1 650 dollarissa mitätöi laskevan näkymän.