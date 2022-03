MakerDAO-yhteisön johtaja "monet-supply" teki 14. maaliskuuta MakerDAO-foorumissa ehdotuksen, jossa hahmoteltiin vaihtoehtoinen symbolinen talousmekanismi. Ehdotuksella pyritään ottamaan käyttöön uusi stkMKR-token, joka korvaisi nykyisen MKR-hallintotokenilla.

Jos ehdotus menee läpi, sen tulee esittää tokenomiikkamuutos MakerDAO:lle.

Heti ehdotuksen teon jälkeen, yhteisö antoi vastauksia erittäin paljon, joista useimmat kannattivat ehdotusta.

Kehityksen jälkeen ehdotus on hyväksyttävä MIP:nä (Maker Improvement Proposal), jotta MKR:n haltijat voivat äänestää siitä. Tämä prosessi kestää kaksi viikkoa.

Ehdotuksella pyritään ratkaisemaan useita ongelmia, jotka vaikuttavat nykyiseen MakerDAO-tokenomiikkaan, joka käyttää takaisinosto- ja polttomekanismia. Monet-supply nimellä toimiva DAO:n johtaja sanoi, että ehdotuksessa käsitellään kysymyksiä kohdennettujen kannustimien puutteesta, sillä kaikki pääoma palautetaan MKR:n haltijalle takaisinosto- ja polttomekanismin kautta.

Monet sanoi myös, että nykyisellä järjestelmällä on rajallinen pelote hallinnon hyökkäyksiä vastaan, etenkin kun on kyse äänestysmanipulaatiosta.

⚒️ @MonetSupply presented an idea of an alternative token economic mechanism that could supplement the current MKR buyback value accrual system.

stkMKR? Read the entire thread:https://t.co/1hEORZTblu

— Maker (@MakerDAO) March 14, 2022