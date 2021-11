MANA on noussut 16 %: voit ostaa MANA:a nyt täältä

Live Decentralandin (MANA) hinta on tänään hieman yli 4 dollaria ja 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 7,4 miljardia dollaria. Mana-kolikon arvo on noussut 16,03 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Decentraland (MANA) määrittelee itsensä virtuaalitodellisuusalustaksi, joka perustuu Ethereum-lohkoketjuun, jonka avulla käyttäjät voivat luoda, kokea ja kaupallistaa sisältöä ja sovelluksia. Tässä virtuaalimaailmassa käyttäjät ostavat tontteja, joilla he voivat myöhemmin navigoida, rakentaa ja ansaita rahaa.

MANA on tulevaisuuden kannalta hyvä sijoitus, sillä monet johtavat analyytikot odottavat sen hinnan nousevan pilviin lähivuosina.

Coinquoran mukaan MANA-hinnat voivat nousta 50 dollariin vuoteen 2025 mennessä. LongForecastin näkymät ovat maltillisemmat, vaikkakin edelleen positiiviset. MANA:n hinta voi kolminkertaistua seuraavan viiden vuoden aikana.

