Maple Solana aikoo kasvattaa rahastopooliaan 300 miljoonaan dollariin vuoden 2022 loppuun mennessä, tarjoten jopa miljardi dollaria vakuudettomia lainoja.

Maple Finance, hajautettu yrityslainamarkkinapaikka institutionaalisille lainanottajille, on laajentanut pääsyään Solanaan, koska se näyttää mahdollistavan älykkäiden sopimusten lohkoketjuun perustuvien projektien rahoituksen.

Markkinapaikka, joka on saatavilla myös Ethereumista, on ensimmäinen moniketjuinen pääoma-alusta. Se on myös uraauurtava institutionaalisesti keskittyvä vakuudeton lainaus Solanan ekosysteemin projekteille.

Solanan ekosysteemin skaalaus

Maple Solanan mukaan projekti alkaa 45 miljoonan dollarin poolista vakuudettomille lainoille. Tiimi pyrkii kasvattamaan tätä seuraavan kahdeksan kuukauden aikana ja nostamaan sen 300 miljoonaan dollariin vuoden loppuun mennessä.

Maple Solanan johtaja, Quinn Barry, sanoi, että heidän tavoitteenaan on auttaa Solanan ekosysteemin skaalaamisessa ketjun pääomamarkkinoiden infrastruktuurin avulla.

”Seuraavien kolmen kuukauden aikana odotamme tuovamme Solanalle yli 300 miljoonaa dollaria likviditeettiä. Toivotamme pian tervetulleeksi alustalle toisen luottoasiantuntijan ja jaamme lisätietoja siitä, kuinka likviditeettiprotokollat käyttävät jo Maplen infrastruktuuria Solanan käynnistysalustana”, hän lisäsi.

Maple Financen toimitusjohtaja ja perustaja, Sid Powell, kommentoi:

”Ensimmäisen moniketjuisen pääomamarkkinaratkaisun rakentaminen on houkutellut ja tulee jatkossakin houkuttelemaan laadukkaita lainanantajia ja lainaajia, luomaan ennennäkemättömiä kasvumahdollisuuksia Solanaan rakentuville innovoijille ja mahdollistamaan koko alan menestymisen.”

Maple Solana pyrkii myöntämään miljardin dollarin arvoisia lainoja, kryptopääomaverkko, joka tarjoaa palvelua myös Ethereumissa, sanoi ilmoituksessaan . Suunnitelmissa on myös julkaista SYRUP, hallintot, joka token arjoaa samat toiminnot kuin Ethereum-pohjainen MPL-token.

X-Margin on ensimmäinen poolin edustaja

Osana virstanpylvästä pääomamarkkinoiden muuttamisessa, Solanan ekosysteemin teknologian avulla Maple Solana on turvannut tietopohjaisen lainanantajan X-Marginin yritykseen.

Yrityksestä tulee ensimmäinen poolin edustaja, jonka lainaustoiminta on kerännyt valtavia talletuksia kolmelta suurelta kumppanilta. Rahoituspalvelu- ja maksuteknologian tarjoaja Circle talletti 10 miljoonaa dollaria, kun taas digitaalisen omaisuuden hoitaja Coinshares lisäsi 20 miljoonaa dollaria.

X-Margin sai myös 10 miljoonaa dollaria Solanan syntyperäisiltä, ja se on avoin jopa 5 miljoonan dollarin talletuksille USDC:ssä alustavaan 45 miljoonan dollarin pooliin.

Lainaus krypto-blue-chipsille

X-Margin-tiimi hyödyntää yksityisyyttä suojelevaa luotto-infrastruktuuriaan ja vakuutusasiantuntemustaan Maplen on-chain-luottojärjestelyn rinnalla, tarjotakseen luottoa joillekin kryptoalan suurimmista lainaajista.

X-Marginin toimitusjohtaja, Darshan Vaidya, sanoi:

“Maplen moniketjuinen infrastruktuuri on edelleen suunnannäyttäjä krypton instituutioiden luottoinfrastruktuurille. X-Marginin yksityisyyttä suojeleva luottoalusta sopii tähän luonnollisesti, ja se auttaa skaalaamaan entistä datalähtöisempiä ja läpinäkyvämpiä luottomarkkinoita DeFissä ja Cefissä.”

Lainanottajien on noudatettava Know Your Customer (KYC)- ja Anti Money Laundering (AML) -sääntöjä. Tämä on osa säännösten noudattamista ja varmistaa, että luotonanto edistyy hyvämaineisille projekteille.