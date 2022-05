Mark Zuckerberg, Metan (Facebook) toimitusjohtaja, sanoi postauksessaan, että NFT-ominaisuus otetaan käyttöön Facebookissa ja Instagramissa. Ominaisuudet antavat sisällöntuottajille ja keräilijöille mahdollisuuden esitellä valitsemiaan NFT:itä tileillään ja profiileillaan. Tämä ominaisuus kattaa sekä Instagram- että Facebook-käyttäjät.

Raportin mukaan, Metan insinöörit suorittavat NFT-ominaisuuden sisäisen testauksen, joka käynnistyy tällä viikolla.

META: STARTING THIS WEEK WILL BEGIN TESTING DIGITAL COLLECTIBLES ON INSTAGRAM

— db (@tier10k) May 9, 2022