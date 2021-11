Ylitettyään eilen 3 biljoonan rajapyykin, kryptomarkkinat alkoivat laskea. Suurin osa kymmenestä suurimmasta kryptovaluutasta rekisteröi tappioita. Kiihtyvän inflaation taustalla, Yhdysvaltain tärkeimmät indeksit laskivat kautta linjan.

Yhdysvalloissa 6,2 prosentin inflaatio on saavuttanut kolmen vuosikymmenen ennätyksen, kun maailman suurin talous taistelee epidemian jälkeisiä toimitusketjun häiriöitä vastaan. Federal Reserve -viranomaiset seuraavat lukuja tarkasti, jatkuvan inflaation merkkien varalta.

Huippukryptot

Bitcoin menetti noin 2 % arvostaan, jonka jälkeen se palautui hieman. Kirjoitushetkellä Bitcoin vaihtaa omistajaa 65 249 dollarin hintaan. Cardano on menettänyt yli 10 % 24 tunnissa. XRP ja Ethereum kirjasivat molemmat pieniä tappioita. Solana kärsi pienimmät tappiot kaikista top 10:n kryptoista. Dogecoin menetti 5,15 % 24 tunnissa.

Huippuliikkujat

Helium jatkaa meteorista nousuaan, nousten 8,37 % viimeisen 24 tunnin aikana ja 7 päivässä 72,18 %. Se on hajautettu blockchain-käyttöinen verkko Internet of Things (IoT) -laitteille, jonka avulla pienitehoiset langattomat laitteet voivat kommunikoida ja lähettää tietoja solmuverkon kautta.

Decentralandin Mana pärjää edelleen hyvin metaversumien varrella. Se nousi 7,74 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Kadena, ainutlaatuinen token, jossa on ainoa skaalautuva kerros 1 PoW -lohkoketju, nousi 19,6 % viimeisen 24 tunnin aikana, mikä nosti sen kokonaisvoiton hieman alle 170 prosenttiin viimeisen 7 päivän aikana.

IoTeX on noussut 20,84 % viimeisen 24 tunnin aikana. Se on EVM-yhteensopiva lohkoketju, joka on rakennettu käyttämällä innovatiivista Roll-DPoS-konsensusta. Huhtikuussa 2019 lanseerattu, se on käsitellyt tähän mennessä jo yli 10 miljoonaa tapahtumaa.

Suurin voittaja sadan parhaan joukossa on Mina, joka kasvoi 44,5 % viimeisen 24 tunnin aikana. Sen kaupankäyntivolyymi on 835,8 miljoonaa dollaria ja se on noussut 1 468 % 24 tunnissa. Mina on minimalistinen lohkoketju, joka on kehitetty rajoittamaan DApps-sovellusten laskentavaatimuksia toimiakseen tehokkaammin. Mina on maailman kevyin lohkoketju. Huolimatta jatkuvasta käytön kasvusta, se on suunniteltu pysymään kooltaan vakiona.

Trendaavat

Kaksi merkittävintä trendivaluuttaa ovat Ethereum Meta ja Litherium. Ethereum Metan markkina-arvo on 1,1 miljoonaa dollaria, mikä on 17 485 % kasvu viimeisen 24 tunnin aikana. Sen suurin myyntivaltti on jäljittämättömät tapahtumat älykkäillä sopimuksilla.

Heidän virallisen verkkosivustonsa mukaan, jos Ethereum on kuin http, niin Ethereum Meta on https, turvallinen kuljetuskerros.

Litherium on Binance Smart Chain -tunnus, joka on noussut 993 % viimeisen 24 tunnin aikana. Sen kaupankäyntivolyymi on 3,6 miljoonaa dollaria, kasvua 2 916 % 24 tunnissa.

Litherium pyrkii luomaan valuuttamallin, jonka avulla yksityissijoittajat voivat sijoittaa litiumrikasteeseen. Investoidakseen uuteen energiaa kuluttavaan litiumkonsentraattiin, heidän ei tarvitse tehdä muuta kuin ostaa Litheriumia.