Polygon käy kauppaa nousevalla kanavalla samalla kun se tekee korkeampia matalia.

Polygonia ohjaa markkinoiden vauhdin ja sisäisten perustekijöiden yhdistelmä.

Yksi Polygonin perustekijöistä on sen asema yhtenä merkittävimmistä Ethereumin skaalausratkaisuista.

Polygon MATIC/USD on ollut nousutrendissä 16. maaliskuuta lähtien. Tänä aikana Polygon on noussut 1,39 dollarista tämän päivän huipulle 1,67 dollariin. Polygonin nousuvauhti jatkuu, ja laajemman markkinoiden kääntyessä nousuun, se voi helposti rikkoa 2 dollarin rajan lyhyellä aikavälillä.

Sen lisäksi, että sen hintaa ohjaa laajempi markkinavauhti, Polygon on vahvasti sidottu Ethereumiin, mikä on iso asia sen pitkän aikavälin kasvun kannalta. Ethereumin siirtyminen Proof-of-Stakeen saatetaan päätökseen muutaman seuraavan kuukauden aikana. Koeajot ovat jo onnistuneet, mikä tarkoittaa, että kauan odotettu siirtyminen Eth2.0:een tehdään pian.

Vaikutus on, että suurin osa Ethereum-tapahtumista siirtyy toisen kerroksen ratkaisuihin. Polygon sattuu olemaan yksi markkinoiden suurimmista ja tunnetuimmista Ethereumin Layer-2 -ratkaisuista. Tämä tarkoittaa, että Polygonin ja muiden kerroksen 2-ratkaisujen kysyntä nousee pilviin. Kun näin tapahtuu, myös MATIC-tokenin arvo nousee.

Polygon tekee korkeampia matalia nousevassa kanavassa

Maaliskuun 23. päivästä lähtien Polygon on noussut tasaisesti, samalla kun se on saavuttanut korkeampia alhaisia tasoja. Tämä tarkoittaa, että kysyntä on niin suuri, että jokainen dippi syödään nopeasti. Jos nykyinen hintatoiminta jatkuu, 2 dollaria voidaan saavuttaa seuraavien viikkojen aikana.

Yhteenveto

Polygon on tällä hetkellä härkäjuoksussa. Yhdistelmä markkinoiden yleistä vauhtia ja Polygonin ekosysteemin parantuvia perustekijöitä, jotka ohjaavat sen hintaa. Polygonia nousevien perustekijöiden joukossa on odotukset Eth2.0:sta. Ethereum luottaa vahvasti toisen kerroksen ratkaisuihin tapahtumien suorittamisessa. Koska Polygon on yksi suurimmista, se on ainutlaatuisessa asemassa saavuttaakseen suurimman adoption.