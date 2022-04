Meemikolikoiden taisto: Miksi SHIB voi voittaa DOGEN vuonna 2022

Shiba Inun tulo metaversumi-avaruuteen muuttaa pelin

Dogecoinin käyttöönotto kasvaa, mikä tekee siitä suuren potentiaalin meemikolikon vuonna 2022

Shiba Inu on astumassa metaversumiin, tulevaisuuden tärkeimmille kasvumarkkinoille

Shiba Inun tulo metaversumi-avaruuteen antaa sille paremmat näkymät kuin DOGElle

Dogecoin DOGE/USD oli ensimmäinen meemikolikko, joka tuli kryptoalalle lähes kymmenen vuotta sitten. Sillä oli vahva yhteisö ympärillään koko ajan, mutta dogecoinin kohtalo muuttui parempaan suuntaan vasta vuonna 2020, kun Elon Musk alkoi mainostaa sitä. Vaikka Dogecoin saavutti huippunsa toukokuussa 2021, eikä ole testannut uudelleen kaikkien aikojen huippuarvojaan, pohjimmiltaan se on menossa parempaan suuntaan. Kontekstiksi mainittakoon, että Dogecoin oli vuosia ilman kehittäjätiimiä. Tiimi palasi vuonna 2021 ja jatkaa koodin parantamista.

Samaan aikaan Elon Musk jatkaa horjumattoman tukensa antamista Dogecoinille. Vuoden 2021 lopulla Musk ilmoitti, että Tesla hyväksyy Dogecoinin joidenkin tuotteidensa maksuun. Monet muut suuret nimet, kuten Dallas Mavericks, hyväksyvät nyt Dogecoin-maksut. Kaikki tämä viittaa Dogecoinin kasvaviin perustekijöihin ja osoittaa, mihin hinta voisi mennä tulevaisuudessa.

Omalta osaltaan Shiba Inu SHIB/USD on tähän mennessä parhaiten suoriutunut meemikolikko. Itse asiassa sen voidaan väittää olevan kaikkien aikojen parhaiten toimiva omaisuus, kun otetaan huomioon aika. Alle vuodessa, 2020-2021, Shiba Inu antoi sijoittajille 48 000 000 prosentin vuosittaisen tuoton. Marraskuusta 2021 lähtien Shiba Inun hinta on pysähtynyt, mutta perustekijät ovat vahvistuneet.

Esimerkiksi Shiba Inulla on nyt hajautettu pörssi nimeltään Shibaswap. Shiba Inu työskentelee myös metaversumin parissa, ja miljoona tonttia on jo varattuna, ollen arvoltaan 0,1–0,2 ETH:ia. Kaiken tämän Shiba Inun ympärillä tapahtuvan kehityksen seurauksena, sen arvo saattaa nousta tulevaisuudessa.

Miksi SHIB:llä on etulyöntiasema DOGEen nähden

Vaikka sekä Dogecoinilla että Shiba Inulla on hyvät näkymät vuonna 2022, ei ole epäilystäkään siitä, että SHIB:llä on etulyöntiasema. Shiba Inun potentiaali liittyy sen retkiin metaversumissa. Metaversumi on iso juttu, ja sen arvo saattaa olla biljoonien dollareiden arvoinen seuraavan vuosikymmenen aikana. Shiba Inun kaltaiselle kryptovaluutalle, jolla on jo hype-tekijä, metaversumi voisi olla eksponentiaalisen kasvun katalysaattori sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Yhteenveto

Sekä Dogecoin että Shiba Inu ovat suuren potentiaalin meemikolikoita vuodelle 2022. Metaversumi-pyrkimyksiensä ansiosta, Shiba Inulla on kuitenkin etumatka Dogecoiniin nähden, eksponentiaalisen voittojen suhteen.