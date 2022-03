Monet ihmiset ovat ansainneet miljoonia meemikolikoista. Nämä ovat krypto-omaisuutta, joiden markkina-arvo on noussut nollasta miljardeihin dollareihin hyvin lyhyessä ajassa. Siksi on ymmärrettävää, jos aiot sijoittaa meemikolikoihin. Näillä kolikoilla on yleensä seuraavat ominaisuudet:

Pääosin spekulatiivisia omaisuuseriä, joilla on hyvin vähän tausta-arvoa.

Meemikolikot ovat alttiita korkealle volatiliteetille.

Kuka tahansa voi kirjaimellisesti julkaista meemikolikon mistä tahansa aiheesta.

Jos haluat rikastua meemikolikoiden avulla, seuraavat kolikot kannattaa tarksitaa nyt.

Floki Inu (FLOKI)

Floki Inu (FLOKI) on meemikolikko, joka näyttää muhivan pinnan alla. Se on yksi niistä meemikolikoista, jolla näyttää myös olevan paljon potentiaalia menestykseen.

Lisäksi tarkastellessa sen hintatoimintaa, voidaan huomata, että se on hyvin aliarvostettu meemikolikoksi, joka saa edelleen paljon kattavuutta sosiaalisessa mediassa. Kirjoitushetkellä FLOKI kävi kauppaa 0,00003295 dollarilla ja sen markkina-arvo oli 300 miljoonaa dollaria.

SafeMoon (SAFEMOON)

Vaikka se on ollut olemassa jo jonkin aikaa, SafeMoon (SAFEMOON) ei ole saavuttanut sitä potentiaalia, jonka uskomme sen voivan. Sen sijaan kolikko on pysynyt pääosin vakaana. Mutta on olemassa mahdollisuus, että se räjähtää tulevaisuudessa.

Tällä hetkellä SafeMoonin markkina-arvo on noin 350 miljoonaa dollaria. Vaikka emme väitä, että se voisi saavuttaa 20 miljardia dollaria, kuten Shiba Inu ja muut, sillä on vielä hyvin paljon tilaa saavuttaa lisää voittoja. Se on ehdottomasti katsomisen arvoinen.

Loser Coin (LOWB)

Vain 2,7 miljoonan dollarin markkina-arvollaan, Loser Coin (LOWB) on erittäin potentiaalinen meemikolikko. Tämän kolikon ainoa tie on ylöspäin, ja on olemassa valtava mahdollisuus, että LOWB voi kasvaa 10-kertaiseksi lähiaikoina. Tällä hetkellä sen arvo on 0,00004425 dollaria.