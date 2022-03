Suurin osa meemikolikoista, erityisesti kuuluisat koira-aiheiset kolikot, kuten Shiba Inu (SHIB) ja Dogecoin (DOGE) purjehtivat halki myrskyävän meren, Bobatama (BOBA) -kolikko näyttää varastavan huomion nousullaan viimeisen seitsemän aikana.

Tänä aikana BOBA on noussut 168,6 %, vaikka se aloitti tämän viikon vetäytymällä noin 15 % tänään. Toisaalta Shiba Inu on pudonnut 4,29 % viimeisen seitsemän päivän aikana, ollen tänään edelleen laskussa. Dogecoin on pudonnut 3,69 % viimeisen viikon aikana.

Tässä artikkelissa tarkastelemme voimia Bobataman (BOBA) hinnannousun takana viime viikolla; ajanjakso, jolloin suurin osa suosituista kolikoista, kuten Bitcoin ja Ethereum, tuskin tuottivat merkittäviä voittoja.

Mikä Bobatama (BOBA) on?

Ennen kuin tarkastelemme syitä, miksi Bobatama on nousussa, on välttämätöntä käydä läpi, mikä se on.

Ethereum-verkostossa lanseerattu Bobatama on meemipohjainen token, joka perustuu Star Wars -hahmoon Boba Fett. Se on merkitty nimellä BOBA.

BOBATAMAN takana oleva apuohjelma on BOBAMASK, ensimmäinen Ethereum Virtual Machine (EVM) -yhteensopiva moniketjuinen lompakko, joka on rakennettu käyttämällä BOBATAMA Force Ghost -tekniikkaa.

Miksi BOBA on hintarallissa?

Yksi syy siihen, miksi BOBA:n hinta nousee jyrkästi ja saa pitoa, on se, että se esiteltiin CoinMarketCapin trendiosiossa; jotain, joka kiinnitti valaiden huomion, kun yksi heistä osti yli 38 ETH:n arvoisia BOBA-tokeneja yhdellä kertaa.

Koska BOBA:lla on kasvava yhteisö sen nousuvauhdin ensisijaisena liikkeellepanevana voimana, odotamme merkittävämpiä hintavoittoja, jos tiimi jatkaa lupauksensa Ghost Force -teknologiasta ja Bobamask-lompakosta.

Ghost Force -teknologia mahdollistaa anonyymit tapahtumat lohkoketjussa, kun taas Bobamask-lompakko on sekä mobiili- että Web3-yhteensopiva kryptokäyttäjille, ja se integroi myös NFT:t heidän lompakkoonsa, kuten MetaMask.

BOBA holders -jakelun mukaan yläpitäjä on osoite, jolla on yli 39 % tarjonnasta. BOBA:n näkymät ovat nousujohteiset, ellei osoite päätä myydä tokenejaan lähiaikoina. Suuren vision ja kasvavan yhteisön ansiosta, Bobatama shoottaa kuitenkin pian kuuhun.