Metacade (MCADE) Presale polkaistiin käyntiin: sijoittajat ovat varhain liikkeellä

Kryptovaluuttojen presalet voivat johtaa uskomattomiin voittoihin, mikäli onnistuu poimimaan joukosta juuri oikeat projektit.

Runsaan tarjonnan keskellä parhaiden presale-tilaisuuksien löytäminen voi tuntua vähän kuin neulan etsimiseltä heinäsuovasta. Eräs presale, joka on jo saanut monet sijoittajat liikkeelle, on Metacade (MCADE).

Tässä keskustelemme siitä, mikä Metacade on, miksi sijoittajat ovat jo alkaneet liittyä mukaan ja miksi sinunkin kannattaa harkita liittymistä ennen kuin on liian myöhäistä.

GameFin tulevaisuus

Voidaksemme ymmärtää, miksi sijoittajat ovat niin kiinnostuneita Metacaden krypton presalesta, on ensin tarkasteltava sen mahdollisuuksia hallita kehittyvää GameFi -alaa. GameFi on lyhenne sanoista gaming (pelaaminen) ja finance (rahoitus), jolla viitataan lohkoketjuteknologiaan pohjautuviin Play2Earn-peleihin.

Crypto.comin mukaan GameFi tulee kasvamaan kymmenkertaisella kasvuvauhdilla perinteiseen pelaamiseen verrattuna vuoteen 2025 mennessä. Lokakuussa 2022 DappRadar raportoi, että Play2Earn-pelejä pelaa päivittäin lähes miljoona ihmistä, ja luvun odotetaan nousevan entisestään.

Ehkä merkittävin yksityiskohta Crypto.comin tilastoissa on se, että lohkoketjupelimarkkinoiden arvon ennustetaan kasvavan 1,5 miljardin dollarista vuonna 2021 jopa 50 miljardiin dollariin vuoteen 2025 mennessä. Tällä hetkellä Metacade pyrkii nousemaan ohkoketjupelaamisen markkinajohtajaksi. Tämä tarjoaa fiksuille sijoittajille erinomaisen tilaisuuden, sillä MCADE-token on tällä hetkellä presale -vaiheessa.

Mikä on Metacade (MCADE)?

Metacade on pelaajille, kehittäjille ja kryptosijoittajille rakennettu yhteisöllinen keskus, jossa he voivat luoda yhteyksiä tilassa, joka on omistettu kaikelle Web3:lle. Metacaden tavoitteena on olla lohkoketjupelaamisen kulmakivi, jonka avulla käyttäjät voivat tutustua uusimpiin Play2Earn-peleihin, kasvattaa pelitulojaan ja vaikuttaa suoraan GameFi:n tulevaisuuteen.

Metacaden ensisijainen filosofia on asettaa pelaajat etusijalle voittojen tavoittelun sijaan. Perinteiset peliyhtiöt pyrkivät hyötymään pelaajista esimerkiksi pelaajien yhteisölle tuoman lisäarvon tai heidän tekemien ostostensa myötä. Samanaikaisesti yritykset kuitenkin tuottavat bugien riivaamia pelejä täynnä mikrotransaktioita, joilla ostetaan pelin sisäisiä esineitä, joita et koskaan oikeasti omista. Tämä on yksi syy siihen, että Play2Earn-pelaaminen on saavuttanut merkittävää jalansijaa viime vuosina.

Metacade sen sijaan palkitsee pelaajia heidän tuomastaan lisäarvosta MCADE-tokeneiden, yhteisön tukemien pelien ja monien ansaintamahdollisuuksien avulla. Osakkeenomistajien voittojen sijaan yhteisöltä saadut tulot menevät Metacaden kassaan ja niitä käytetään yhteisön hyväksi. Nyt kun presale on alkanut, voi tarkkasilmäinen sijoittaja olla mukana synnyttämässä tuloja ja lohkaisemassa niistä siivun itselleenkin.

Miksi Metacade (MCADE) krypton presale on saanut sijoittajat varhain liikkeelle?

Ansaitse osallistumalla yhteisöön

Kun pelaajat osallistuvat yhteisön toimintaan ja edesauttavat Metacaden nousua Web3:n parhaaksi GameFi-kohteeksi, palkitaan heidät siitä hyvästä MCADE-tokeneilla. Aina kun pelaaja julkaisee arvosteluja, Play2Earn-alfoja tai muuta hyödyllistä sisältöä, hän myös tienaa. Tämä auttaa uusia pelaajia löytämään jalansijaa tällä nopeasti laajenevalla pelialalla ja kannustaa myös kokeneempia pelaajia jakamaan vinkkejä ja osaamiaan niksejä.

Ansaitse enemmän Play2Earnin avulla

Metacade tarjoaa itse asiassa useitakin eri tapoja ansaita Play2Earn-tuloja. Säännölliset turnaukset antavat mahdollisuuden testata taitojasi ja kilpailla suuresta palkintopotista muita Metacaden jäseniä vastaan. Metacaden omaa testausympäristöä käyttäessä voi halutessaan myös vastaanottaa satunnaisia testauskeikkoja lisätulojen tienaamiseksi.

Parhaat ansaintamahdollisuudet tarjoaa kuitenkin Metacaden työpaikkaportaali, jonka on määrä avautua vuonna 2024. Sieltä on mahdollista löytää osa-aikaisia testaustehtäviä, harjoittelupaikkoja ja jopa johtotason työtehtäviä GameFi-kehityksen kärkiyrityksissä.

Metagrants rahoittaa parhaimmat Play2Earn-pelit

Eräs Metacaden kunnianhimoisimmista suunnitelmista on sen omien Play2Earn-pelien julkaiseminen Metagrantsin kautta. Metagrantsin avulla yhteisö voi jakaa rahoitusta haluamilleen peleille äänestämällä kilpailussa, johon osallistuu kymmeniä projekteja. Äänestyksen voittanut kehittäjä saa elämänmittaisen rahoituksen, jonka turvin se voi rakentaa visiotaan yhdessä innokkaimpien kannattajien kanssa. Metacaden virtuaalinen pelihalli tulee lopulta täyttymään yhteisön valitsemista ja tukemista peleistä.

Älysopimus

Kun Metacade on päässyt kunnolla vauhtiin, tulee siitä täysin hajautettu. Tässä vaiheessa Metacade tiimi väistyy syrjään ja antaa tiimille vallan älysopimuksella (Decentralised autonomous organisation, DAO). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että MCADE:n haltijat voivat äänestää tärkeistä päätöksistä, kuten uusista ominaisuuksista, omistajuuksista, kumppanuuksista, jne. Älysopimuksen myötä Metacadesta tulee maailman ensimmäinen yhteisön omistama virtuaalinen pelihalli. Tämän tapahtuessa Metacadesta tulee Web3-pelaamisen kulmakivi, ja ennakkomyynnistä saadut MCADE:t voivat johtaa valtaviin voittoihin.

Metacadella (MCADE) on kaikki edellytykset tulla yhdeksi parhaimmista presale-tokeneista

GameFi:n kasvuennusteen huomioon ottaen Metacaden suunnitelmat nousta alan johtavaksi toimijaksi voivat tarjota uskomattoman sijoitusmahdollisuuden. Varhainen osallistuminen tähän projektiin saattaa johtaa huikeisiin voittoihin alustan nopean kasvun myötä..

Metacaden kryptojen ennakkomyynti on jo käynnissä, ja mukaantulo ensimmäisessä vaiheessa tarkoittaa, että voit hankkia 125 tokenia yhden dollarin hintaan. Kun Metacade siirtyy viimeiseen ennakkomyyntivaiheeseen, saa yhdellä dollarilla enää 50 tokenia. Toisin sanoen, jos pääset mukaan mieluummin aikaisemmin kuin myöhemmin, on ajan myötä jopa yli kaksinkertaisten voittojen saavuttaminen mahdollista.

Kaiken kaikkiaan Metacade on poikkeuksellinen hanke, jolla on potentiaalia kehittyä merkittäväksi peliteollisuutta mullistavaksi voimaksi. Varmista paikkasi nyt, sillä kyseessä saattaa olla yksi vuoden 2022 parhaista tokeneiden presaleista.