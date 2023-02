Metacade tulee tarjoamaan valtavan valikoiman arcade-pelejä verkossa – ja potentiaalisesti kymmenkertaisen sijoituksen

Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö GameFi olisi Web3:n saralla kasvava ala ja yksi niistä osa-alueista, joihin lohkoketjuinfrastruktuurin ja hajautetun rahoituksen (DeFi) hyödyt vaikuttavat todennäköisesti myönteisesti, etenkin kun otetaan huomioon P2E-pelaaminen (play-to-earn).

Vaikka GameFi-tilassa on jo lukuisia hankkeita, markkinoita ravisteleva uusi tulokas, Metacade (MCADE), on todella herättänyt suurta kiinnostusta hankkeen suuren potentiaalinsa ja ennustettujen tuottojensa vuoksi sijoittajissa, joiden kannattaa olla tarpeeksi nopeita varmistaakseen MCADE-tokenien hankinta sen presalesta.

Mutta miksi Metacadella on niin paljon potentiaalia ja miksi sijoittajat uskovat, että se voisi nousta GameFi-vallankumouksen johtajaksi?

Metacade on uskomaton sijoitusmahdollisuus

Metacade on julkaissut uraauurtavan suunnitelman uskomattomien ominaisuuksien tarjoamiseksi, mikä asettaa projektin paalupaikalle asemansa vakiinnuttamiseksi GameFi-areenan ytimessä. Näissä suunnitelmissa, jotka on julkaistu kattavassa white paperissa, on hahmoteltu projektin yhtenäinen suunnitelma uudistaa pelaamista antamalla pelaajille mahdollisuus ansaita tuloja pelien pelaamisesta valtavassa ja hyödyllisessä yhteisökeskuksessa.

Metacade-ekosysteemin ytimessä on alustan vaikuttavin osa – sen lippulaivana toimiva P2E-pelihalli (play-to-earn). Lohkoketjupelihalli tarjoaa suurimman valikoiman arcade-pelejä verkossa ja erottaa näin Metacade-alustan suurimmasta osasta GameFitä.

Juuri tämä muista poikkeava ominaisuus on saanut monet sijoittajat innostumaan; useimpien GameFi-hankkeiden on vaikea sitouttaa käyttäjäkuntaansa, koska kaikki toiminta keskittyy yhden pelin ympärille. Koska Metacadella on laaja kokoelma arcade-pelejä verkossa, hanke pystyy paljon todennäköisemmin pitämään käyttäjät aktiivisina heidän voidessa pelatessa lukuisia eri pelejä pelihallissa.

Kuinka korkealle MCADE voi nousta vuonna 2023?

MCADE:n hinta on todennäköisesti sidottu sen alustan käyttöön, sillä token on välttämätön keskeisten ominaisuuksien käyttämisen kannalta. Metacaden jatkuvasti kasvavan pelikirjaston ansiosta sen odotetaan houkuttelevan jatkuvasti uusia käyttäjiä alustalle. Tällöin tokenin kysyntä säilyy, mikä on houkutteleva seikka sijoittajien näkökulmasta.

Lisäksi Metacaden vankka etenemissuunnitelma sisältää harkittuja ominaisuuksia, kuten takaisinostot ja tokenien polttaminen, jotka todennäköisesti auttavat säilyttämään MCADE-tokenien arvon tulevaisuudessa.

Sijoittajaryhmien innostuksen myötä on todennäköistä, että hinnat nousevat dramaattisesti, kun token julkaistaan yleisölle, koska yhä useammat sijoittajat pelkäävät jäävänsä paitsi MCADE-tokenien hankkimisesta.

Metacaden odotetaan saavuttavan korkean markkinakapasiteetin vuonna 2023 sen väistämättömän käyttäjäkasvun seurauksena, joten jos se pystyy saavuttamaan vain 25 % Axie Infinityn kaikkien aikojen korkeimmasta 10 miljardin dollarin markkinakapasiteetista, se tarkoittaisi MCADE-tokenin hinnan kohoamista yli yhden dollarin rajan.

Onko kryptovaluutta hyvä investointi?

Kryptovaluuttamarkkinat voivat olla epävakaampia kuin muut, vakiintuneemmat omaisuuserät, mikä voi joskus saada aloittelevat sijoittajat kyseenalaistamaan, ovatko kryptovaluutat ylipäätään hyvä sijoituskohde. Itse asiassa viime vuosikymmenen aikana ei ole ollut niitä parempaa sijoituskohdetta , sillä vuonna 2013 sijoitetun 100 dollarin arvo on nyt yli 150 000 dollaria.

Kaikilla omaisuusluokilla on ollut vaikeaa globaalin talouden myllerryksen myötä, mutta monen asiantuntijan ollessa sitä mieltä, että markkinat ovat nyt saattaneet kokea pohjakosketuksen, on täydellinen aika ostaa ja maksimoida saadut voitot, jos löydät hyvän krypton ostettavaksi juuri nyt.

Mikä on Metacade?

Metacade on asettanut selkeästi tavoitteekseen tarjota suurin P2E-pelihalli, joka sisältää netin monipuolisimman kokoelman arcade-pelejä, jotta pelaajat voivat ansaita tuloja suosikkipeliensä pelaamisesta.

Metacade-hanke on herättänyt kohua presalensa huikean menestyksen myötä, sillä se on kerännyt huikeat viisi miljoonaa dollaria vain kymmenen ensimmäisen viikon aikana. Sittemmin projekti ei ole osoittanut hidastumisen merkkejä, ja se on saavuttanut 6,4 miljoonaa dollaria, kun sijoittajat ovat kerääntyneet turvaamaan MCADE-tokeninsa edulliseen presale-hintaan.

Kuinka Metacade toimii?

Metacaden käyttäjät voivat hyötyä sen laajasta palkitsemisjärjestelmästä vankkojen ulkoisten tulovirtojen ansiosta. Alusta tienaa rahaa maksullisilla mainoksilla ja työpaikkailmoituksilla sivustolla sekä pääsystä Metacaden peliyhteisöön. Ulkopuolisilta peliyrityksiltä peritään myös maksu peliensä julkaisemisesta alustalla. Sisäiset tulot saadaan maksullisista peleistä ja turnauksiin osallistumismaksuista.

MCADE-token on koko alustan käyttämä valuutta, jota käytetään sekä palkitsemisessa että kaikessa muussa arvonvaihdossa. Token hyötyy myös panostusvaihtoehdoista, jotka todennäköisesti vähentävät kiertävää tarjontaa, kun pitkän aikavälin potentiaalin näkevät sijoittajat panostavat tokeneitaan passiivista tuloa varten.

Metacaden Metagrants-järjestelmä antaa MCADE:n haltijoille mahdollisuuden äänestää pelikehityksen rahoituksen jakamisesta. Kun lahjakkaat pelinkehitystiimit voivat esittää ideoitaan suoraan yhteisölle, tämä ohjelma tuo koko yhteisön yhteen ja edistää samalla käyttäjien kasvua ja sitoutumista.

Miksi sijoittajien kannattaa harkita Metacadea sijoituskohteeksi?

Metacade näyttää olevan GameFi-vallankumouksen eturintamassa, joten presalen aikana erittäin edulliseen hintaan saatavilla olevat MCADE-tokenit ovat harvinainen tilaisuus päästä hyvin aikaisin mukaan hankkeeseen, jolla on potentiaalia hallita aggressiivisesti kasvavaa alaa.

Satakertaiset voitot näyttävät hyvin mahdollisilta, joten presale, johon on jo nyt kiinnitetty niin paljon huomiota, myydään todennäköisesti loppuun ennen pitkää. Tuskin siis tulee yllätyksenä kenellekään, että MCADE:sta on muotoutumassa yksi parhaista ostettavista kryptoista juuri nyt?