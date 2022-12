Metacade vaikuttaa olevan valmis 20-kertaistamaan arvonsa

Juuri nyt metaversumitokenit muodostavat eräät kryptomaailman suurimmista ja menestyneimmistä hankkeista. Nyt on ehdottomasti oikea hetki miettiä kryptojen suurta voittopotentiaalia. On paljon sellaisia kolikoita, joiden arvo nousee, mutta vain harvat, jos mitkään, yltävät Metacaden natiivin MCADE-tokenin nousupotentiaaliin.

MCADE on ainutlaatuisessa asemassa arvonsa nousun suhteen kryptovaluuttojen bull-markkinoiden palatessa. Alla on selitetty, miksi Metacade saattaa jopa 20-kertaistaa arvonsa, joten jatka lukemista.

Mikä on Metacade?

Metacade pyrkii olemaan Web3:n ensimmäinen yhteisöllinen pelihalli, jossa on tarjolla erilaisia pelejä. Se on metaversumiin sijoittuva kokoontumispaikka, jossa pelaajat voivat kokoontua yhteen hengailemaan, tutustua uusimpiin GameFi-projekteihin ja aloittamaan uran rakentamisen Web3-pelaamisen parissa.

Metacade kokoaa yhteen suurimmat GameFi-projektit, yhteisötapahtumat ja uramahdollisuudet yhteen paikkaan, johon kaikilla on vapaa pääsy. Juurikin tämä suuri ja kattava visio tekee Metacaden potentiaalista niin valtavan.

MCADE on Metacade -universumia pyörittävä token. Sen avulla käyttäjät voivat muun muassa maksaa peleistä, osallistua kilpailuturnauksiin ja julkaista työpaikkailmoituksia.

Mikä tekee Metacadesta niin ainutlaatuisen?

Useimmat GameFi-projektit tuottavat yhden pelin, josta pelaajat joko pitävät tai eivät pidä. Metacade on kuitenkin paikka, jossa pelaajat pääsevät käsiksi moniin eri peleihin, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikille löytyy mieluista pelattavaa.

Metacade on myös nousemassa paikaksi, josta voi löytää Web3-työpaikkoja ja kykyjä. Tämä laajentaa sen jo entisestäänkin suuria kokonaismarkkinoita ja kasvattaa merkittävästi sen nousupotentiaalia. P2E-pelaamisen yleistyessä tämän potentiaalin odotetaan kasvavan sen mukana entisestään.

Metacaden takana oleva tiimi suunnittelee myös siirtymistä DAO:ksi ja luovuttaa projektin hallinnan yhteisölle, kunhan sen perustaminen on viety loppuun. Tämä voi tehdä siitä aidosti hajautetun keskuksen kaikelle sille, mitä Web3-pelaamisella on tarjottavanaan.

Miksi MCADE saattaa 20-kertaistaa arvonsa?

Ymmärtääksemme, miksi MCADE:n arvo voi jopa 20-kertaistua, on syytä tarkastella muutamia lukuja.

MCADE toteuttaa parhaillaan presalea, jossa on kahdeksan vaihetta. Hinnat alkoivat 0,01 dollarista tokenia kohti ja nousevat vähitellen, kunnes ne saavuttavat 0,028 dollaria tokenia kohti kahdeksannen vaiheen lopussa. MCADE:n kokonaistarjonta on enintään 1,4 miljardia.

Kun otetaan nämä luvut (0,028 dollaria/token x 1,4 miljardia MCADE-tokenia), saadaan markkinakannaksi presalen lopussa hieman yli 28 miljoonaa dollaria.

28 miljoonan dollarin markkina-arvo on vasta alkua. 20-kertaistaminen tästä tasosta johtaisi siihen, että Metacaden markkina-arvo olisi noin 560 miljoonaa dollaria. Toisin sanoen, kukin token nousisi ennakkomyynnin jälkeisestä 0,020 dollarista noin 0,40 dollariin, kun 560 miljoonan dollarin markkinakatto olisi saavutettu.

Onko 20x kasvu realistinen?

Nyt kun tiedämme, mitä MCADE tarvitsee saavuttaakseen 20-kertaisen kasvun, on aika kysyä, onko tämä kasvutaso realistinen. Tässä tilanteessa on helpointa on verrata Metacadea muihin tämän yleisen markkina-alueen hankkeisiin.

Decentraland saavutti huipussaan lähes seitsemän miljardin dollarin markkinakapasiteetin. Myös The Sandbox onnistui huippulukemissaan saavuttamaan lähes kymmenen miljardin dollarin markkinakapasiteetin. Muut hankkeet, kuten DeFi Kingdoms , saavuttivat yli yhden miljardin dollarin markkinakapasiteetin huippujensa aikana.

Lopputulos on se, että GameFi/metaversumi -maailmassa on vain kourallinen hankkeita, jotka onnistuivat ylittämään 780 miljoonan dollarin arvostuksen kryptomarkkinoiden viimeisimmän nousukauden aikana.

Se tarkoittaa, että tulevaisuudessa niitä tullaan todennäköisesti näkemään lisää. Kysymys kuuluukin, onko Metacade yksi niistä vai ei. Juuri nyt kaikki merkit viittaavat siihen, että se tulee varmasti lukeutumaan niiden joukkoon.

Hanki MCADE jo tänään

Metacade on nouseva projekti, jolla on valtavasti potentiaalia. Metacade voi ehdottomasti saavuttaa 780 miljoonan dollarin markkinakapasiteetin, jonka se tarvitsee saavuttaakseen 20-kertaisen markkina-arvon presalen tasoon nähden. Tämä johtuu siitä, että se erottuu jo nyt joukosta yhtenä kryptoalan innovatiivisimmista hankkeista. Sillä on todella laaja potentiaalinen yleisö ja se on aloittanut riittävän alhaisella arvostuksella, joten sijoituksen tuotto on enemmän kuin mahdollinen.

Älä kuitenkaan odota liian kauan –nämä early bird -hinnat eivät ole tarjolla pitkään.