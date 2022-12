Metacade vs Apecoin: MCADE päihittää APE:n todennäköisesti vuonna 2023

Apecoin oli yksi eniten keskustelua herättäneistä kryptovaroista viimeisen nousukauden lopulla. Se on edelleen myös markkinakapasiteetiltaan 50 suurimman projektin joukossa . Vuonna 2023 ja sen jälkeen on kuitenkin hyvin todennäköistä, että MCADE päihittää kaikki Apecoinin hintaennusteet.

Kerromme alla olevissa osioissa, miksi Apecoinin hintaennuste saattaa olla liian korkea.

Mikä on Metacade (MCADE)?

Metacade on virtuaalinen kokoontumispaikka ja yhteisöllinen keskus, jonka tarkoituksena on toimia uusimpien ja parhaiden GameFi- ja P2E-pelien kotina, samaan tapaan kuin Steam toimii PC-pelien osalta. Kun alusta tarjoaa niin monia erilaisia pelejä, löytyy Metacadesta jokaiselle varmasti jotakin viihdyttävää. Juuri tämä on osa sitä, mikä tekee hankkeesta niin lupaavan.

Toinen syy Metacaden nosteeseen on sen sitoutuminen yhteisöön. Se palvelee yhteisöä tarjoamalla monia tapoja ansaita tuloja verkossa, kuten P2E-pelit, panostukset, palkintoarvonnat ja jopa kilpailulliset turnaukset.

Lisäksi Metacade jakaa rahoitusta Metagranttien kautta yhteisön aloitteleville kehittäjille, joilla on lupaaavia ideoita. Yhteisö äänestää näistä apurahoista, jotta käyttäjät saavat enemmän sananvaltaa siihen, miltä Metacade näyttää tulevaisuudessa. Tämä auttaa myös varmistamaan, että alustalta löytyy aina hauskoja, uusia pelejä kokeiltavaksi ja että käyttäjät haluavat palata sinne takaisin yhä uudelleen

Metacadesta tulee menestyksekkäämpi kuin Apecoinistä – tässä syy

Nyt kun olemme tarkastelleet, mikä Metacade on, on aika selvittää, miksi hintaennusteemme sille on korkeampi kuin Apecoin-hintaennuste. Tässä on neljä tekijää, jotka kannattaa ottaa huomioon, kun arvioi omaa Apecoin-hintaennustetta.

Metacade tarjoaa jokaiselle jotakin

Metacadesta tekee erityisen se, että se sisältää monia erilaisia Web3-pelejä yhdellä alustalla. Useimmat hankkeet tarjoavat vain yhden pelin käyttäjien pelattavaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jos joku ei pidä kyseisestä pelistä, hänellä ei ole mitään syytä jatkaa alustan käyttöä.

Metacaden kasvava pelivalikoima antaa käyttäjille yhä enemmän syitä käyttää alustaa, kun otetaan huomioon, kuinka monta erilaista peliä siihen tullaan ajan myötä lisäämään. Tämä auttaa pitämään käyttäjätasot korkealla ja varmistamaan pitkän aikavälin kasvun.

Apecoinia ei pidetä niin mielenkiintoisena

Apecoin-hintaennusteen suhteen on syytä pitää mielessä se, että projekti on Bored Ape Yacht Club NFT -kokoelman laajennus. Tämä NFT-kokoelma on yksi markkinoiden suosituimmista, mutta se on samalla myös yksi kryptoyhteisön pilkatuimmista.

Monet kryptoharrastajat eivät pidä Bored Ape Yacht Clubista ja sen haltijoista. Nämä ihmiset tuskin koskaan sitoutuvat tosissaan Apecoiniin, ja se voi jarruttaa projektia vuonna 2023.

Metacade sisältää paljon muutakin kuin pelaamista

Metacade ei ainoastaan tarjoa ihmisille pääsyä parhaisiin peleihin. Se on myös sosiaalisesti aktiivinen paikka, jossa ystävät voivat viettää aikaa yhdessä ja jossa voi tutustua myös uusiin ihmisiin. Myös Web3:n parissa työskentelemisestä haaveilevat voivat jonain päivänä löytää ensimmäiset työpaikkansa esimerkiksi pelien testauksen ja yhteisöjen hallinnoinnin parista.

Tässä mielessä Metacadesta voi kehittyä ikään kuin virtuaalinen tori tai kokoontumispaikka, joka tarjoaa tärkeän sosiaalisen tilan metaversumin tulevaisuudelle. Sen mahdollisuudet ulottuvat pelialaa laajemmalle.

Apecoin on liian riippuvainen tämänhetkisistä tapahtumista

Apecoin toimii Yuga Labsin tulevan Otherside-metaversumiprojektin natiivina valuuttana. Siksi Apecoin on onnistunut pitämään suhteellisen korkean markkinakapasiteetin.

Jos Othersiden kanssa kuitenkin jokin menee pieleen – kuten se, ettei sillä ole paljon käyttäjiä lanseerauksen yhteydessä tai että se kokee viivästyksiä – Apecoin epäilemättä kärsii. Sama pätee Bored Ape Yacht Club -ekosysteemiin yleisellä tasolla, kuten aiemmassa luvussa mainittiin.

Tämä tarkoittaa, että Apecoin on aivan liian riippuvainen muista projekteista menestyäkseen yksinään. Siihen sijoittamiseen liittyy monia riskejä jo pelkästään tämän riskin vuoksi. Tämä on tärkeä pitää mielessä Apecoinin hintaennusteita laadittaessa.

Metacade (MCADE) – kiistatta parempi sijoituskohde

Kun otetaan huomioon kaikki se, mitä tässä artikkelissa on tähän asti käsitelty, ei pitäisi enää olla epäselvää, miksi Apecoinin hintaennuste on alhaisempi kuin MCADE:n ennuste. Metacade tarjoaa valtavan määrän hyötyjä koko alustallaan sekä potentiaalisesti massiivisen ja monipuolisen kohdeyleisön räjähdysmäisesti kasvavalta pelisektorilta. On ymmärrettävää, että erilaisia pelikokemuksia tarjoava alusta pystyy kaappaamaan ja onnistuneesti houkuttelemaan käyttäjiä huomattavasti suuremmalla todennäköisyydellä kuin yhden pelikokemuksen tarjoava alusta.

Hankkeen presalen hinnoittelu alkoi 125 MCADE:stä yhdellä dollarilla ja nousee vähitellen 50 MCADE:hen dollarilla sen päättymiseen mennessä, joten älä suotta viivyttele liian kauan tutustuaksesi tähän nousevaan hankkeeseen. Metacadesta ja sen MCADE-tokenista voi tulla yksi vuoden 2023 parhaista sijoituskohteista, ja potentiaalisten sijoittajien kannattaa lähteä mukaan ennen kuin suurempi joukko sijoittajia kiinnostuu siitä. Mitä aikaisemmassa vaiheessa sijoitus tehdään, sitä suuremmat voittomahdollisuudet ovat.