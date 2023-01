Metacade, XRP ja Tron Price Prediction vuosille 2023, 2025 ja sen jälkeen

Kryptomarkkinat liikkeet ovat arvoitus – tai sitten ei, jos tarkastellaan historiallisia suuntauksia. Jokaista nousumarkkinaa on seurannut pitkittynyt ”kryptotalvi”, jolloin hinnat ovat laskeneet kautta linjan. Tämän jälkeen markkinat yleensä elpyvät Bitcoinin puolittuessa, ja seuraava tällainen ajankohta on suunniteltu vuoden 2024 alkupuolelle.

Tämä tarkoittaa sitä, että kryptohinnat voivat nousta vuonna 2023, kun vuoden 2022 karhumarkkinat ovat jäämässä taakse. XRP:n (XRP), Metacaden (MCADE) ja Tronin hintaennusteet ovat nyt kääntymässä nousujohteisiksi.

Metacaden hintaennuste: Saavuttaako MCADE 5$ vuonna 2025?

Metacaden ilmoitettua äskettäin, että se sai 1,12 miljoonaa dollaria rahoitusta presalen betavaiheessa, MCADE-tokenin odotetaan nyt nousevan räjähdysmäisesti presalen päätyttyä.

MCADE voi saavuttaa yhden dollarin tason vuoden 2023 aikana, mikä olisi massiivinen 50-kertainen voitto presalen jälkeen. Bitcoinin puolittumisen jälkeen ja vuoteen 2025 asti MCADE:lla on potentiaalia nousta 5-7 dollariin seuraavien härkämarkkinoiden alkaessa.

Mikä on Metacade (MCADE)?

Metacade rakentaa lohkoketjun suurinta pelihallia ja tarjoaa erilaisia P2E-pelejä (play-to-earn). Käyttäjät voivat kilpailla verkkoturnauksissa eri puolilta maailmaa olevia pelaajia vastaan, ja he hyötyvät Metacadessa erilaisista innovatiivisista ansaintamekanismeista.

Hanke on yhteisön vetämä, ja sen tavoitteena on tulla GameFi-käyttäjien keskeiseksi keskukseksi. Yhteisön auttamiseksi suunniteltu Create2Earn-ominaisuus palkitsee käyttäjiä hyödyllisen tiedon jakamisesta alustasta sekä peliarvostelujen julkaisemisesta ja vuorovaikutuksesta muiden jäsenten kanssa.

Metacade auttaa myös laajempaa GameFi-alaa kasvamaan. Työmahdollisuuksia tarjotaan pelaajille Work2Earn-ominaisuuden kautta, mikä voi auttaa yhteisöä liittymään Web3:een ja varmistaa samalla, että projekteihin saadaan jatkuvasti mukaan kryptoharrastajia, jotka ajavat niiden kehitystä innokkaasti.

Metagrants-ohjelma on kehittäjille suunnattu innovatiivinen varainhankintamenetelmä. Metacade-yhteisö äänestää päättääkseen, mitkä uudet pelit vaikuttavat parhaimmilta, ennen kuin se tarjoaa alkuvaiheen rahoitusta uusien GameFi-nimikkeiden kehitysprosessin tukemiseen.

Kuinka Metacade toimii?

MCADE-tokenia käytetään yhteisön jäsenten palkitsemiseen ja P2E-turnauksiin pääsemiseen. Sitä käytetään myös panostamiseen ja äänestämiseen hallintoehdotuksissa, kun alustan hajautettu autonominen organisaatio ( DAO ) aloittaa toimintansa 2023-24.

XRP:n hintaennuste: Saavuttaako XRP 4$ vuonna 2025?

XRP voi ohittaa edellisen ennätyksensä, jos (tai kun) hanke lopulta voittaa SEC:n kanssa käymänsä oikeudenkäynnin. Oikeusjuttu on jarruttanut XRP:n hintaa jo jonkin aikaa, mutta se on silti edelleen markkinakapasiteetiltaan kymmenen parhaan kryptovaluutan joukossa. Vuonna 2023 ja sen jälkeen XRP-token voi varmuudella nousta neljään dollariin.

Mikä on XRP?

XRP helpottaa nopeita ja edullisia rahoitustransaktioita yli kansallisten rajojen, ja sen tavoitteena on tarjota välitöntä likviditeettiä keskuspankeille ja muille rahoituslaitoksille. XRP on myös XRP Ledgerin natiivi token ja hajautettu lohkoketjuverkko, joka voi tukea monien eri sovellusten kehittämistä.

Ripple, XRP-projektin emoyhtiö, on solminut merkittäviä kumppanuuksia sellaisten instituutioiden kanssa kuin JP Morgan, The Bank of England ja Santander, mikä kuvastaa sen kunnianhimoisia tavoitteita hajautetun maksuratkaisun tarjoajana.

Tronin hintaennuste: Saavuttaako TRX 0,26$ vuonna 2025?

Tronin hintaennuste vaikuttaa nousujohteiselta; TRX on kuitenkin suhteellisen vakaa kryptovaluutta hintakehityksen suhteen. Token voi vaimentaa markkinoiden volatiliteettia korkean likviditeetin ansiosta, joten Tronin hintaennuste voi vaikuttaa odotettua alhaisemmalta.

Tämä likviditeetti hyödyttää lohkoketjua ja mahdollistaa nopeat transaktiot alhaisin kustannuksin, mutta se tarkoittaa myös sitä, että Tronin hintaennuste ei todennäköisesti nouse samassa määrin kuin XRP:n tai MCADE:n. Asiantuntijat ennustavat TRX-tokenille 0,26 dollarin arvoa, mikä tarkoittaa Tronin hintaennusteen viisinkertaista nousua vuoteen 2025 mennessä.

Mikä on TRX?

TRX on Tron-lohkoketjun natiivi token, joka on yleinen tapa lähettää kryptovaluuttaa ympäri maailmaa transaktion nopean loppuunsaattamisen ansiosta. Tron-ekosysteemissä toimii useita erilaisia DeFi-palveluja ja muita hajautettuja sovelluksia (dApp), kuten pelejä, lainausprotokollia ja pörssejä.

Tronin lohkoketju käsittelee säännöllisesti satojen miljoonien dollarien arvosta transaktioita päivittäin. Se pystyy käsittelemään 2 000 transaktiota sekunnissa (TPS) ja sen lohkojen viimeistelyaika on kolme sekuntia. Vaikka Tronin hintaennuste ei ole yhtä nousujohteinen kuin vaihtoehtoisten kryptovaluuttojen, on se silti vahva sijoitus tulevaisuutta ajatellen.

Metacadella on suurin voittopotentiaali tulevina vuosina

Metacade -alusta voi kasvaa yhdeksi GameFi-sektorin suurimmista hankkeista. Kehittyneen ansaintamekaniikan ja erilaisten lohkoketjupohjaisten pelien laajan valikoiman ansiosta hankkeen odotetaan houkuttelevan puoleensa valtavan pelaajayhteisön.

MCADE-tokenin arvo on tällä hetkellä vain 0,01 $. Presale on ainutlaatuinen tilaisuus päästä mukaan suuren potentiaalin kryptoprojektiin edullisesti, mutta tokenin arvo jatkaa nousuaan, kunnes se saavuttaa 0,02 dollaria presalen loppuvaiheessa. Tämä tapahtuma voi osoittautua vuoden 2023 ja sen jälkeisen ajan suurimmaksi sijoitusmahdollisuudeksi, joten sijoittajien kannattaa hypätä mukaan Metacaden presaleen ennen kuin on liian myöhäistä.

