Metacaden hintaennuste, kun sijoittajat pelätessä Binancen pörssin romahtamista seuraavaksi

BNB:n sijoittajat pelkäävät, ettei Binancen pörssi välttämättä kestä karhumarkkinoita. Sijoittajat ovat kuitenkin edelleen optimistisia Web3:n pitkän aikavälin tulevaisuuden suhteen, ja Metacade on ollut keskeinen hanke, joka on tuonut positiivisen tunnelman takaisin kryptomarkkinoille.

MCADE:n presale keräsi seitsennumeroisen määrän rahoitusta ja myi betavaiheen loppuun vain kolmessa viikossa. Nyt sijoittajat ovat jälleen alkaneet tähyilemään kohti tulevaisuutta.

Binancen pörssi on epävakaa ja sijoittajat ovat huolissaan

Sen jälkeen, kun FTX romahti marraskuussa, Binancen pörssi teetätti proof-of-reserves -auditoinnin osoittaakseen, että digitaaliset varat tukevat täysin käyttäjien varoja; jotkut ovat kuitenkin korostaneet raportissa olleita keskeisiä epäjohdonmukaisuuksia.

Binancen BTC-velat olivat 245 miljoonaa dollaria suuremmat kuin BTC-reservit, mikä tarkoittaa, että FTX:n kaltainen romahdus voisi aiheuttaa suuria ongelmia. Tällaisessa tapauksessa Binance voi joutua keskeyttämään nostot ja myymään muita varoja, millä voisi olla kielteinen vaikutus koko kryptomarkkinoiden hintakehitykseen.

Sen jälkeen, kun Changpeng Zhao esiintyi CNBC: ssä keskustellakseen Binance-pörssin taloudellisesta tilanteesta, näytti siltä, että Binance-pörssin toimitusjohtaja oli haluton palkkaamaan neljää parasta tilintarkastusyhtiötä velkojen paljastamiseksi. Tämä epäröinti on lietsonut lisää pelkoa, epävarmuutta ja epäilyksiä (FUD) vuoden 2022 kryptokarhumarkkinoiden aikana.

Mikä on BNB?

Binance (BNB) on digitaalisen omaisuuden vaihtoalusta, jolla voi käydä kauppaa erilaisilla kryptovaluutoilla. BNB-tokenit ovat Binance-pörssin natiiveja tokeneita ja Binance Smart Chain – Layer 1 -lohkoketju, joka haarautui Ethereumista Binance-pörssin kehittäessä.

BNB:tä käytetään helpottamaan liiketoimia Binancessa ja maksamaan maksuja kaupankäyntitoiminnoista, kuten listautumis- tai peruuttamismaksuja. BNB-token toimii myös olennaisena osana Binance-vaihdon ekosysteemiä, jolloin käyttäjät voivat saada palkkioita käteispalautusohjelman kautta ja osallistua yhteisön äänestystapahtumiin.

Mikä on Metacade (MCADE)?

Metacade rakentaa suurinta pelihallia, joka löytyy lohkoketjusta. Se on ensimmäinen yhteisölähtöinen hanke laatuaan, ja sen tavoitteena on tulla Web3-käyttäjien keskeiseksi keskukseksi, jossa he voivat pelata, ansaita, olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja oppia kaiken GameFi -alasta .

Metacade tulee tarjoamaan erilaisia arcade-pelejä ja yhdistämään sen klassiset nimikkeet play-to-earn-mekaniikkaan. Lisäksi pelaajat voivat osallistua turnauksiin ja käyttää useita eri tapoja ansaita kryptotuloja Metacaden kautta.

Ilmoitettuaan MCADE-tokenin presalen käynnistämisestä Metacade houkutteli lyhyessä ajassa huomattavan määrän sijoituksia. Presalen betavaihe myytiin loppuun vain kolmessa viikossa, kun Metacade myi nopeasti 140 000 000 MCADE-tokenia 0,008 dollarin hintaan.

Kuinka Metacade toimii?

Ethereum-lohkoketjun varaan rakennettu Metacade on kattava pelialusta, joka tarjoaa pelaajille kryptopalkkioita erilaisissa suurissa arcade-peleissä. Tämän lisäksi käyttäjät voivat tutustua uusimpiin GameFi-trendeihin, jakaa peliarvosteluja ja ansaita MCADE-tokeneita, kun he jakavat hyödyllistä tietoa yhteisölle.

Metacaden kautta käyttäjät voivat myös aloittaa uran Web3:ssa. Alusta yhdistää pelaajat palkallisiin työmahdollisuuksiin ja tarjoaa yhteisölleen beta-testaustehtäviä, jolloin pelaajat voivat ansaita kryptoa pelatessaan upouusia lohkoketjupohjaisia pelejä.

Metacade voi vauhdittaa GameFi-sektorin kasvua Metagrants-ohjelman kautta. Tämän järjestelmän avulla käyttäjät voivat äänestää parhaita nousevia lohkoketjupelejä ja tarjota alkuvaiheen rahoitusta pelikehityksen tukemiseen. Metacade on kokonaisvaltainen GameFi-projekti, joka tarjoaa merkittävää lisäarvoa kryptopeliyhteisölle.

Metacade on epäilemättä paras sijoitusvaihtoehto

BNB:n sijoittajat ovat huolissaan Changpeng Zhaon viimeaikaisista kommenteista ja siitä, mitä ne saattavat tarkoittaa Binance-pörssin tulevaisuudelle. Sitä vastoin MCADE:n varhaiset sijoittajat ovat suhtautuneet tulevaisuuteen yhä innostuneemmin.

MCADE on upouusi token, jolla on valtava pitkän aikavälin potentiaali. Presalen varhaisilla osallistujilla on harvinainen tilaisuus tehdä yli kymmenkertaisia voittoja lähivuosina, sillä tämänhetkinen hinta $(X) näyttää aliarvostetulta.

Kun Metacade saa presalensa päätökseen ja lanseeraa all-in-one-pelialustansa, se voi nousta yhdeksi Web3:n suurimmista pelialustoista. Ajan mittaan MCADE -tokenin arvo voi olla yli yhden dollarin – mikä olisi merkittävä 50-kertainen kurssinousu presalen päättymisestä.

Kannattaako MCADE:a ostaa?

Vaikka BNB:n sijoittajat ovat peloissaan, Metacaden tulevaisuus näyttää valoisalta. Metacade saattaa olla paras sijoitusmahdollisuus karhumarkkinoiden aikana, sillä sen ennustetaan nousevan yhdeksi suurimmista saatavilla olevista pelialustoista.

MCADE-tokenin hinta on tällä hetkellä vain $0,01, ja hinta nousee 0,02 dollariin presalen loppuun mennessä. Sijoittajilla on vain rajoitettu aika sijoittaa MCADE:en tällä hintatasolla ennen kuin Metacade myydään loppuun. Kuten näkyy, Metacade vaikuttaa varmalta sijoitukselta, sillä varhaiset sijoittajat voivat nauttia jopa 50-kertaisista voitoista vuoden 2023 aikana.

