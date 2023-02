Metacaden krypton presale – mitä tulee tietää ennen sijoittamista

Metacaden krypton presalen alkuvaiheessa nopeasti loppuunmyyty hanke näyttää nyt olevan valmis räjähdysmäiseen nousuun. MCADE-token saattaa olla yksi parhaista kryptoista, joihin kannattaa sijoittaa nyt, sillä se pyörittää kattavaa alustaa, jolla on valtava potentiaali tulevaisuudessa.

Voisiko Metacade olla paras krypto, johon kannattaa sijoittaa nyt? Presale on harvinainen tilaisuus ostaa edullisesti, ja monissa parhaista kryptoista, joihin kannattaa sijoittaa nyt, yhdistyvät laaja hyötykäyttö ja paljon tilaa tulevaisuuden kasvulle.

Metacadelta löytyvät nämä ominaisuudet, joten on aika tarkastella alustaa tarkemmin nähdäksemme, mitä se tarjoaa.

Metacade on yksi parhaista kryptoista sijoittamiseen juuri nyt

Kryptojen ennakkomyynnit ovat usein kryptovaluuttamaailman tuottoisimpia sijoitusmahdollisuuksia, sillä huippuhankkeita käynnistetään äärimmäisen alhaisin hinnoin. Tällaiset tilaisuudet ovat harvinaisia, mutta kun potentiaalinen kryptoprojekti käynnistetään ennakkomyynnin aikana, sijoittajat ovat usein nopeasti liikkeellä hankkiakseen mahdollisimman monta tokenia.

Näin on epäilemättä käynyt myös Metacaden kohdalla, joka on jo presalensa puolivälissä. 12 viikossa on kerätty 6,7 miljoonaa dollaria, mikä on osoitus siitä, että Metacaden hinta voi kasvaa räjähdysmäisesti myös tulevaisuudessa.

Projekti on mukana ajamassa GameFi-vallankumousta, mikä tekee siitä yhden parhaista kryptosijoituksista. GameFi yhdistää joitakin edistyksellisimpiä verkkopelikokemuksia käyttäjien integroituihin taloudellisiin palkintoihin, joten ei ole ihme, että Metacaden kaltaiset johtavat hankkeet ovat erittäin lupaavia ja tarjoavat pitkän aikavälin hintapotentiaalia.

Voiko MCADE saavuttaa $5 arvon vuonna 2025?

MCADE-krypton presalen jälkeen aloittaa toimintansa metaversumin pelihalli, joka tarjoaa erilaisia eksklusiivisia palveluita GameFi -pelaajille ja Web3-käyttäjille. Tämän lisäksi MCADE-token lanseerataan pörsseissä, minkä odotetaan lisäävän projektin tavoittavuutta ja nostavan hintaa.

Vuonna 2023 MCADE on asettanut hintatavoitteekseen yhden dollarin. Tämä on monumentaalinen 50-kertainen nousu krypton presalen päättymisen aikaisesta hinnasta, mutta Metacade tuskin jää tähän. Vuonna 2024 ja siitä eteenpäin laajempien kryptomarkkinoiden ennustetaan nousevan, jolloin myös MCADE-token voi kohota räjähdysmäisesti.

Vuonna 2025 Metacaden tavoitteena on ylittää viisi dollaria. MCADE voisi tuolloin nousta jopa seitsemään dollariin, mikä tarkoittaa 350-kertaista hinnannousua krypton presalen päättymisen aikaisesta hinnasta. Kun sen pitkän aikavälin potentiaali on näin suuri, ei ole ihme, että asiantuntijat nostavat MCADE:n esiin parhaana kryptona, johon kannattaa nyt sijoittaa.

Mikä on Metacade?

Metacadesta tulee lohkoketjun suurin pelihalli, joka tarjoaa laajan valikoiman erilaisia verkkopelejä, joissa jokaiseen on integroitu ansaintamekanismi. Yhdistämällä play-to-earn-ominaisuudet ja koukuttavan pelattavuuden Metacadesta voi ajan myötä tulla GameFi-sektorin johtava hanke.

Metacadesta tulee myös keskeinen keskus Web3-käyttäjille, joka tarjoaa valtavat ansaintamahdollisuudet, jotka ylittävät metaversumin pelihallin. Se tuo tarjolle kaikki lohkoketjupelaamisen viimeisimmät trendit ja joitakin lohkoketjun arvokkaimmista alfoista. Se edesauttaa GameFin kehitystä suoraan useilla ainutlaatuisilla aloitteilla.

Kuinka MCADE toimii?

MCADE-tokenia käytetään Metacade-palkkioiden tarjoamiseen. Pelattavuus vaihtelee rennosta kilpailulliseen, ja tarjolla on soolopelikokemuksia, joissa pelaajat voivat edetä tasoilla rajattomasti ansaitakseen tokeneita, sekä listattuja kilpailuturnauksia, joiden voittajille on tarjolla suuria kryptopalkintoja.

Metacaden yhteisökeskus palkitsee käyttäjiä heidän panoksestaan. Tämä sisältää muun muassa peliarvostelujen lähettämisen, alfojen jakamisen tai vuorovaikutusta muiden yhteisön jäsenten kanssa. Kaikki Metacaden sisällöntuottajat voivat ansaita MCADE-tokenpalkkioita Create2Earn-ominaisuuden kautta.

Projektin tavoitteena on myös auttaa kryptoharrastajia käynnistämään uransa lohkoketjualalla. Work2Earn-ominaisuus yhdistää Web3 -käyttäjät palkallisiin työmahdollisuuksiin, jotka vaihtelevat keikkatyöstä pelien testaustehtäviin ja kokopäiväisiin tehtäviin johtavissa lohkoketjuyrityksissä.

MCADE mullistaa alaa toden teolla

Kaikkien muiden ominaisuuksiensa lisäksi Metacade ottaa käyttöön joukkorahoitusaloitteen upouusia lohkoketjupohjaisia pelejä varten. Kehittäjät toimittavat sijoitusehdotuksia Metacade-yhteisölle, joka äänestää, mitkä uudet pelit ovat parhaita. Äänestyksen voittajat saavat alkuvaiheen rahoitusta uuden pelin kehittämiseen.

Metacadea pidetään yhtenä parhaista kryptoista, joihin kannattaa sijoittaa nyt, koska se vie eteenpäin lohkoketjuteknologian laajentumista. Hanke luo työpaikkoja Web3-käyttäjille ja tukee myös innovaattoreita, jotka saavat taloudellista tukea uusien hajautettujen sovellusten ( dApp ) ja lohkoketjukokemusten kehittämiseen.

Onko MCADE ostamisen arvoinen?

MCADE-krypton presale on arvostettu yhdeksi parhaista kryptoista, joita kannattaa ostaa juuri nyt, ja loistavaksi pitkän aikavälin sijoituskohteeksi tulevaisuutta varten. MCADE-tokenin tulevan positiivisen hintakehityksen myötä krypton presale tarjoaa harvinaisen tilaisuuden päästä mukaan johtavaan projektiin sen varhaisimmassa investointivaiheessa.

Krypton presale käynnistyi MCADE-tokenin 0,008 dollarin arvolla ja sen arvo tulee nousemaan 0,02 dollariin ennen presalen päättymistä. Tämä antaa sijoittajille vain rajoitetun ajan mahdollisuuden päästä mukaan krypton presaleen parhaaseen mahdolliseen hintaan.