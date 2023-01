Metacaden (MCADE) presale on myymässä loppuun kryptotalven keskellä – tässä syy

Kun meneillään oleva kryptotalvi on jättänyt monet sijoittajat tyytymättömiksi ala-arvoisiin voittoihin (jos niitä on ollenkaan) vuonna 2022, vuoden 2023 odotetaan tuovan parempia tuloksia. Vaikka monien tokeneiden ennustetaan tekevän riehakkaan paluun, monet ovat viime aikoina panostaneet erityisesti yhteen. Sen nimi on Metacade, ja hanketta ympäröivä hype on johtanutsen tokenin jatkuvaan loppuunmyyntiin presalen aikana. Lue lisää selvittääksesi, miksi.

Meneillään oleva kryptotalvi on saanut monet sijoittajat varpailleen

Inflaation nousun, korkojen nousun ja joidenkin krypton merkittävimpien toimijoiden kaatumisen jälkeen vuonna 2022 monet hankkeet ovat laskeneet merkittävästi vuoden 2021 huippulukemista nykyisen kryptotalven aikana. Bitcoin, jota pidetään usein krypton suorituskyvyn vertailukohtana, putosi 77,5 prosenttia marraskuussa 2021 saavuttamastaan 69 000 dollarin huipputasosta vuotta myöhemmin noin 15 476 dollarin alimmalle tasolle.

DOT:n kaltaiset altcoinit romahtivat yli -92 % samalla ajanjaksolla, kun taas muut ovat osoittaneet hieman suurempaa kestävyyttä. Esimerkiksi TRX on suurin piirtein samaa luokkaa kuin BTC:n, sillä se on pudonnut -74,9 % vuoden 2021 korkeimmasta tasostaan vuoden 2022 alhaisimpaan tasoonsa. Vaikka hinnat ovat hieman nousseet vuoden 2023 alussa, jotkut odottavat kryptotalven vaikeuksien jatkuvan vielä kauan. Huolimatta tästä jatkuvasta laskusuhdanteesta, yksi token on houkutellut miljoonien investointeja: Metacade.

Mikä on Metacade (MCADE)?

Metacade on P2E-yhteisön keskus, jonka tavoitteena on olla GameFi-vallankumouksen varhainen edelläkävijä. Sen tavoitteena on olla Web3:n ykköspaikka, jossa voi tutkia, oppia ja hyödyntää P2E-pelaamista. Metacade tarjoaa pelaajille kaikki työkalut, joita he tarvitsevat päästäkseen eteenpäin tällä nopeasti kasvavalla alalla, kuten omat foorumit, arvostelut, pelien pistetaulukot ja P2E-veteraanien jakamat johtavat GameFi-alfat.

Lisäksi se edistää yhteisön uskollisuutta antamalla pelaajille mahdollisimman paljon lisäarvoa. Säännöllisten turnausten, arvontojen ja kilpailujen ohella Metacade käyttää hajauttamisen ja kryptojen voimaa hyvään tarkoitukseen, palkitsee pelaajia heidän panoksestaan ja antaa heille sananvaltaa peleissä, joita he pelaavat. Suunnitelmissa on jopa työpaikkataulu ja projektin siirtyminen hajautetuksi autonomiseksi organisaatioksi (DAO) .

Katsaus Metacaden (MCADE) keskeisimpiin ominaisuuksiin

Perinteisesti pelaajia pyydetään jakamaan arvosteluja ja vinkkejä muiden kanssa ilman, että he saavat mitään vastinetta ponnisteluistaan. Kuka tästä hyötyy? Ensisijaisesti foorumi, joka isännöi näitä arvosteluja ja vinkkejä.

Metacade ymmärtää tämän, ja sen sijaan, että se hyötyisi antamatta mitään takaisin, se maksaa käyttäjille suoraan MCADE-tokeneita heidän roolistaan yhteisön kasvattamisessa. Tämä tarkoittaa, että vaikka olisitkin vasta aloittamassa P2E:n parissa, voit ansaita yksinkertaisesti jakamalla mielipiteesi uudesta pelistä, jota olet pelannut, tai julkaisemalla vinkkejä, joita muut pelaajat voivat käyttää päästäkseen eteenpäin.

Vuoden 2023 lopulla Metacade julkaisee myös ensimmäisen Metagrantinsa. Metagranttien avulla yhteisö voi ohjata projektin varoja valituille pelinkehittäjille, ja tarkoituksena on rahoittaa yhteisön tukemien P2E-pelien seuraavaa sukupolvea. Kehittäjät jättävät peliehdotuksensa johonkin Metagrant-kilpailuun, ja idea, joka saa eniten ääniä MCADE-omistajilta, saa rahoitusta rahastosta.

Valmis peli julkaistaan Metacaden virtuaalisessa pelihallissa, jonne kuka tahansa voi kirjautua ja josta kuka tahansa voi nauttia. Tarvittaisiin vain yksi uraauurtava peli, jonka yhteisö tuottaisi, ja Metacade voisi nousta valtavirran median valokeilaan, jolloin MCADE-tokenin arvo nousisi pilviin.

Kuten mainittiin, Metacade avaa myös työpaikkataulun. Vuonna 2024 odotettavissa olevalla ilmoitustaululla on tarjolla satunnaisia keikkoja, osa-aikaisia tehtäviä ja kokopäiväisiä työpaikkoja Web3- ja GameFi-jättien palkkaamana. Olitpa sitten kiinnostunut testaamaan pelejä Metacaden testausympäristön avulla lisätuloja saadaksesi tai saadaksesi jalansijaa pelinkehittäjänä, löydät varmasti jotain, joka sopii taidoillesi.

Metacade siirtyy myös kokonaan DAO:ksi vuoden 2024 lopulla. Tosin pohjatyön odotetaan tapahtuvan jo vuoden 2023 toisella neljänneksellä, Metacaden ydintiimi luopuu tehtävästään ja luovuttaa ohjakset Metacaden valituille jäsenille. Tästä eteenpäin MCADE:n omistajat päättävät maailman ensimmäisen demokraattisesti johdetun virtuaalisen pelihallin tulevaisuudesta.

Metacade (MCADE) saattaa olla yksi vuoden 2023 parhaimmista suoriutujista

Kuinka hyvin Metacade on siis menestynyt presalessa meneillään olevasta kryptotalvesta huolimatta? MCADE:n presalen ensimmäisten seitsemän viikon aikana tuhannet sijoittajat ympäri maailmaa ovat keränneet noin 3,4 miljoonaa dollaria.

MCADE-tokenien hinta on jo noussut 0,008 dollarin lähtöhinnasta 0,012 dollariin, ja hintojen odotetaan nousevan 0,02 dollariin presalen loppuun mennessä. Monet analyytikot uskovat kuitenkin, että MCADE:lla on paljon enemmän annettavaa, ja jotkut ovat asettaneet tavoitteeksi vähintään 0,20 dollaria vuoden 2023 loppuun mennessä, jos kryptotalvi laantuu ennusteiden mukaisesti.

Tätä tukee se, että GameFi on lähdössä nousuun tänä vuonna. Absolute Reports arvioi alan vuotuiseksi kasvuvauhdiksi 20,4 prosenttia vuosina 2022-2028, kun taas Crypto.com ennustaa sen kasvavan paljon nopeammin, 100 prosenttia vuodessa. Kun otetaan huomioon, miten tärkeitä sosiaaliset keskukset ovat pelaajille, ja Metacaden etu ensimmäisenä toimijana, siitä voi pian tulla kaiken P2E:n ensisijainen kohde.

Jos uskot, että Metacade on oikeilla jäljillä, käy tutustumassa MCADE:n presaleen mahdollisimman pian. Aika ei kuitenkaan ole tuhlattavaksi, jotta voit napata MCADE-tokenit 0,012 dollarin hintaan ennen kuin se siirtyy presalen seuraavaan vaiheeseen!