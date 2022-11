Metacaden pre-sale kiinnostaa Shiba Inun ja Dogecoinin haltijoita

Metacade (MCADE) on upouusi projekti, jonka pyrkimyksenä on sekoittaa pakkaa kryptovaluuttamaailman play to earn (P2E) -sektorilla. Metacade on herättänyt huomiota myös Shiba Inun (SHIB) ja Dogecoinin (DOGE ) haltijoiden keskuudessa viimeaikaisten bear-markkinoiden synnyttäessä taloudellista epävarmuutta. Metacadessa on maailman ensimmäinen yhteisön rakentama metaversumipelihalli, ja siitä löytyvät kaikki ne ominaisuudet, jotka johtivat SHIB:n ja DOGE:n meemikolikkomenestykseen.

Mikä on Metacade?

Metacade on uusi, ainutlaatuinen Web3.0-tila, jossa kehittäjät ja pelaajat voivat pelata, tehdä yhteistyötä, kehittää ja saavuttaa tavoitteensa. Projektin etenemissuunnitelman mukaan se kaavailee nousevansa ylivoimaisesti parhaaksi game-fi-kohteeksi, joka voisi houkutella alustalle valtavan joukon sekä viihdemielessä että ammatikseen pelaajia.

Kehittäjät uppoutuvat rakennusprosessiin, ja parhaat peli-ideat palkitaan Megagranteilla. Pelaajat voivat osallistua uusien pelien testaamiseen ja arvosteluiden kirjoittamiseen ennen niiden hyväksyntää. Kaikkea tätä tuetaan MCADE-tokenin hallintoäänestyksellä, mikä antaa lisäksi käyttäjille osuuden tulevien projektien tuloista staking poolin kautta.

Metacade

Metacade-yhteisön jäsenet voivat steikata MCADE-tokeninsa ja saada vastineeksi osuuden projektin tuloista. Nämä tulot maksetaan eri valuutassa, jotta MCADE-kolikoiden tarjonta ei kasvaisi.

Tulovirran synnyttyä suunnitelmissa on myös tokeneiden polttomekanismi tai takaisinosto ylimääräisten kolikoiden poistamiseksi liikkeestä. Kiinteä kokonaistarjonta lanseerauksen yhteydessä on 2 miljardia MCADEa, joista 1,4 miljardia on varattu presale-ennakkomyyntiin 600 miljoonaa tuleviin jakoihin.

Mitä Metacaden tulevaisuuden suunnitelmat pitävät sisällään?

Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä Metacade keskittyy yhteisön kasvattamiseen markkinoinnin avulla. Tämä on välttämätöntä, jotta kehittäjiä ja pelaajia saadaan houkuteltua mukaan rakentamiseen. Projekti listataan myös Uniswapiin, ja se on sijoittajien perimmäinen syy harkita pre-salea ennen kuin se saa valtavirran huomion.

Myöhemmin vuonna 2023 valmistuu uusi GameFi-kohde: Create2earn-, Play2earn- ja Competition2earn. Kun metaversumiin sopiva monen pelin pelihalli on saatu valmiiksi ja sen rinnalle on syntynyt vilkas yhteisö, ei tulevaisuuden kartoittamiselle ole enää tarvetta. Vain taivas on rajana Metacadelle, ja siksi se herättää kiinnostusta jo varhaisessa vaiheessa.

SHIB ja DOGE: mikä meni vikaan?

Loppujen lopuksi Shiba Inu – ja Dogecoin-hankkeista ehtyivät meemipöhinä ja ideat. Sijoittajille ei ollut tarjolla ansaitsemisen mahdollistavaa ominaisuutta, lohkoketjupelaamisen mahdollisuutta tai NFT-ominaisuutta. Molemmissa projekteissa nähtiin valtavasti kiinnostusta yleisöltä ja julkkisten suosituksia. Sijoittajat toivoivat, että DOGE otettaisiin käyttöön maksukolikkona, joka ei kuitenkaan milloinkaan toteutunut. SHIB-sijoittajia houkuteltiin mukaan lupauksin yhden dollarin arvoisesta kolikosta, joka kuitenkin meni vikaan. Näihin kolikkoihin sijoittaneet ovat panneet merkille Metacade-projektin Redditissä ja Discordissa ja saattavat pian levittää sanaa.

Miksi Metacade on harkitsemisen arvoinen?

Jos Metacade voi houkutella saman yhteisöllisen näkökulman kuin SHIB ja DOGE, voi se pitää ne mukanaan P2E-ansaintamallillaan. Metacade kykenee tarjoamaan ansaitsemismahdollisuuksia kehittäjille ja pelaajille, joten se pitää pohjaa päivittäisten käyttäjämäärien suhteen ja houkuttelee uusia kävijöitä sanan alkaessa levitä. Mitään kikkoja ei ole olemassa, joten yrityskäyttöön ei ole tarvetta. Metacade on erillinen projekti, joka voi tarjota sijoittajille passiivisia investointeja, mahdollisuuksia play-to-earnin ja create-to-earnin saralla ja jättää aiemmat meemipörssin osakevoittajat taakseen.

Yhteenveto

Shiba Inu ja Dogecoin olivat vuoden 2021 suuria meemikolikkomenestyksiä, mutta bear-markkinat ovat pysäyttäneet molemmat doggiet. Näihin kolikoihin sijoittajat ovat nyt suunnanneet katseensa eteenpäin ja kiinnostuneet Metacaden pre-sale-myynnistä. Tämä hanke luo ensimmäisen yhteisöjohtoisen play-to-earn-pelihallin, tuoden mukanaan kaikki parhaat tokenomics-ominaisuudet tuloihin panostamalla ja tokeneita polttamalla.Sekä DOGE että SHIB romahtivat bear-markkinoilla, koska heillä ei ollut etenemissuunnitelmaa ja uudet ostajat kaikkosivat. Sitä vastoin Metacaden ei tarvitse luottaa temppuihin, mutta sillä on kaikki ominaisuudet, joita tarvitaan meemikolikoiden menestymiseen.