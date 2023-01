Metacaden presale saattaa nousta räjähdysmäisesti vuonna 2023 – sijoita edullisesti ennen kuin on liian myöhäistä

Kryptovaluutat tunnetaan mielettämistä voitoistaan, ja krypton ennakkomyynteihin sijoittaminen on helpoin tapa varmistaa mahdollisimman muhkeat voitot. Tämä suuri ansaintamahdollisuus, jota seuraa lasku, johtuu taloudellisesta periaatteesta, jota kutsutaan vähenevän tuoton laiksi ja jonka mukaan omaisuuserän arvon kasvu alkaa hidastua ajan myötä.

Yksi presale, joka on osoittautunut suureksi menestykseksi, on Metacade (MCADE). Metacade on rakentamassa merkittävää GameFi-alustaa, joka kilpailee joidenkin alan suurimpien nimien kanssa. Siitä kannattaa siksi harkita ennen kuin sen hinta nousee entisestään.

Metacaden presale on merkittävä sijoitusmahdollisuus

Kryptojen ennakkomyynti on erittäin suosittua erityisesti Metacaden kaltaisissa vahvan perustan omaavissa projekteissa. Esimerkiksi MCADE:n presalen betavaiheessa kerättiin yli 1,3 miljoonan dollarin arvosta sijoituksia vain neljässä viikossa, mikä kuvastaa projektin pitkän aikavälin potentiaalia.

Metacade lanseerasi MCADE-tokeninsa 0,008 dollarin hintaan presalen alussa, mutta nyt hinta on nousussa. Hinta jatkaa nousuaan, kunnes se saavuttaa 0,02 dollaria presalen päättyessä. Hyvää diiliä metsästävien sijoittajien kannalta on sen parempi, mitä pikemmin hankkii tokeneita.

MCADE:n hintaennuste: Vuodesta 2023 eteenpäin

Kun MCADE on saavuttanut 0,02 dollaria presalen lopussa, se lanseerataan hajautetuissa pörsseissä (DEX). Tiimi alkaa tällöin muodostaa kumppanuuksia, joilla laajennetaan tokenin ulottuvuutta. Tämän lisäksi MCADE-tokenista tulee hyödyllinen, kun se avaa Metacade-alustalle suunnitellun kattavan pelikokemuksen.

Metacaden pitkän aikavälin potentiaali on tässä valossa erittäin lupaava. Asiantuntijat ennustavat räjähdysmäistä hintakehitystä vuoden 2023 aikana, jolloin voitot voivat olla jopa 50-kertaisia. Tämä hintakehitys antaisi MCADE-tokenille yhden dollarin arvon, mikä olisi merkittävä nousu sen lopullisesta presale-arvosta, joka oli 0,02 dollaria.

Vuodesta 2023 eteenpäin analyytikot odottavat kryptomarkkinoille seuraavia härkämarkkinoita, kun Bitcoinin puolittumistapahtuma päättyy vuoden 2024 aikana. Härkämarkkinat tuottavat yleensä suuria voittoja kaikkialla, mikä voi nostaa MCADE-tokenin arvoa entisestään. Siihen mennessä MCADE voi nousta yli viiteen dollariin, mikä tarkoittaa massiivista 250-kertaista nousua presalen ja vuoden 2025 välillä.

Mikä on Metacade?

Metacade on luomassa lohkoketjun suurinta pelihallia, joka tuo kehittyneet pelitoiminnot Web3-maailmaan. GameFi-harrastajat voivat pelata monenlaisia arcade-tyylisiä pelejä, joista jokainen tarjoaa kryptopalkintoja, sekä osallistua maksullisiin turnauksiin, joissa voi voittaa MCADE-palkintoja.

Useat lisäominaisuudet tekevät Metacadesta todella erinomaisen sijoitusmahdollisuuden sen presalen aikana. Ensinnäkin hanke pyrkii palvelemaan Web3-käyttäjiä suoraan tarjoamalla pelaajille keskitetyn paikan, jossa he voivat kokoontua yhteen ja saada arvokasta tietoa tilasta.

Ajan myötä Metacadesta pyrkii tulemaan hajautetuksi itsenäiseksi organisaatioksi (DAO). Tämä muutos antaa Metacade-yhteisölle täydellisen määräysvallan alustaan, sillä kaikki MCADE-tokenin haltijat voivat äänestää hallintoehdotuksista ja auttaa ohjaamaan projektin tulevaa kehitystä.

Kuinka Metacade toimii?

Lohkoketjupelaajat pääsevät käsiksi loputtomiin haasteisiin monissa P2E -peleissä (play-to-earn). Halusitpa sitten pelata rennosti tai kilpailumielessä, Metacade tarjoaa pelaajille mahdollisuuden nauttia erilaisista koukuttavista arcade-peleistä ja ansaita samalla MCADE -tokeneita yrityksistään.

Metacadessa pelaajat ansaitsevat tokeneita myös jakamalla hyödyllistä tietoa yhteisölle. Tämä voi sisältää viimeisimpiä vinkkejä ja niksejä ja kaikkea muuta sellaista, mikä auttaa muita pelaajia saamaan kaiken irti lohkoketjupelikokemuksestaan.

Toinen Metacaden tarjoama keskeinen ominaisuus on mahdollisuus testata upouusia lohkoketjupelejä ennen niiden virallista julkaisua. Näiden beta-testausroolien avulla pelaajat voivat antaa palautetta pelinkehittäjille, jotka voivat toteuttaa Metacade-yhteisön ehdottamat parannukset, kuten bugikorjaukset ja pelattavuuden optimoinnit.

Metacade laajentaa lohkoketjupohjaisen pelaamisen ulottuvuutta

Metacaden tavoitteena on tarjota myös kriittinen palvelu, joka voi auttaa laajempaa GameFi-alaa kasvamaan. Sen Metagrants-ohjelma tarjoaa rahoitusta kysytyimmille lohkoketjupeleille, sillä Metacade-yhteisö voi äänestää pelejä, joita se haluaa pelata tulevaisuudessa eniten.

Lohkoketju on teknologisen kehityksen keskus, ja Metacade tukee jatkuvaa edistystä tällä saralla. Varhaisen vaiheen rahoitus on prosessissa kriittisen tärkeää, sillä uusien pelien luominen ja käynnistäminen vaatii paljon tukea. Yhdistämällä kehittäjät pelaajayhteisöönsä Metacade auttaa suoraan laajentamaan lohkoketjuihin liittyvien innovaatioiden laajuutta ja mittakaavaa.

Kannattaako Metacadea ostaa vuonna 2023?

Metacaden presale on merkittävä ostomahdollisuus kryptosijoittajille. 0,008 dollaria on edullinen hinta hankkeesta, joka tarjoaa lupaavaa tulevaisuutta, eikä ole yllätys, että betavaihe myytiin nopeasti loppuun.

Presalen myötä MCADE-token nousee 0,02 dollariin, joten sijoittajilla on vielä aikaa saavuttaa karhumarkkinoiden voittoja. Metacade on kuitenkin epäilemättä loistava lisä mihin tahansa sijoitussalkkuun, ja on kiehtovaa nähdä, saavuttaako se yhden dollarin rajan vuoden 2023 aikana.