Metacaden tokenin myynti on valtaamassa markkinoita myrskyn lailla asiatuntijoiden ennustuksen mukaan

Metacaden uusi GameFi-projekti on ollut yksi kryptomarkkinoiden hyvistä uutisista, kun kokonaismarkkinat nousevat vuoden 2022 kryptotalvesta. Bitcoinin paluu 20 000 dollarin yläpuolelle ja sen johtamat nousujohteiset kurssinousut ovat saaneet monet kryptoanalyytikot odottamaan innolla seuraavia härkämarkkinoita. Metacaden onnistunut presale on osoittautunut erinomaiseksi sijoitusmahdollisuudeksi niille, jotka haluavat rahoilleen täyden vastineen. Jatkaako Metacaden token-myynti vuoden 2023 edetessä kryptomarkkinoiden huomion kiinnittämistä?

Auttaako Web3 teknologia Metacadea houkuttelemaan uusia pelaajia?

GameFi, joka on lyhenne sanoista ”Game Finance”, on Web3:n uraauurtava sektori, jossa yhdistyvät pelimaailma ja lohkoketjuteknologian tarjoamat taloudelliset edut. Metacaden kaltaiset GameFi-hankkeet, jotka tarjoavat pelaajille kattavan ja mukaansatempaavan alustan, voivat myös avata uusia tulovirtoja DeFi-toimintojen ansiosta.

Näin ollen Metacade voi antaa käyttäjäyhteisölleen mahdollisuuden löytää tulonlähteitä pelaamisesta, ei vain perinteisen GameFi:n play-to-earn (P2E) -reitin kautta vaan myös muiden kanavien kautta. Tämä voi johtaa valtavaan suosioon kryptomarkkinoiden harrastajien keskuudessa, kun valtavirta tajuaa sen valtavat hyödyt.

Crypto.comin tutkimus havainnollistaa GameFi-sektorin valtavaa potentiaalia ennustamalla, että kryptopelaamisen arvo voi olla yli 50 miljardia dollaria vuoteen 2025 mennessä. Tämä kasvu ohittaisi perinteisen PC- ja konsolipelaamisen kymmenkertaisesti samalla ajanjaksolla.

Tämä valtava potentiaali on yksi monista syistä, miksi sijoittajat ovat uskomattoman innoissaan Metacadesta, mikä tekee siitä houkuttelevan sijoitusmahdollisuuden kokeneille kauppiaille ja aloittelijoille. Metacaden projektisuunnitelmassa hahmotellaan realistinen strategia, jonka mukaan alustasta voi tulla GameFi-sektorin johtava toimija sen mukaansatempaavan pelikokemuksensa ja potentiaalisen kolmen miljardin pelaajan yleisönsä avulla sekä edistämällä innovaatioita laajemmalla lohkoketjupelaamisen areenalla.

Voiko MCADE saavuttaa $1 arvon vuonna 2023?

Metacaden oma MCADE-token on ratkaisevan tärkeä ekosysteemin toiminnalle. Tästä syystä MCADE:n hinta nousee, kun kysyntä kasvaa käyttäjien määrän myötä.

Suuri osa tämän kolikon suosiosta johtuu sen älykkäästä sijoittajaystävällisestä suunnittelusta. MCADE:n kokonaistarjonta on vain kaksi miljardia tokenia, ja sillä on erinomainen sisäänrakennettu hyöty, erinomainen tokenomiikka ja panostusvaihtoehto, jonka avulla käyttäjät voivat luoda passiivisen tulovirran omistuksistaan.

Useiden jatkuvien teknisten julkaisujen myötä seuraavien parin vuoden aikana ja hyvin harkitun aggressiivisen markkinointisuunnitelman avulla vuodelle 2023 on saanut analyytikot ennustamaan, että MCADE voi saavuttaa yhden dollarin arvon vuoden 2023 loppuun mennessä. Vähäinen tokenien tarjonta antaisi hankkeelle saavutettavissa olevan kahden miljardin dollarin markkina-arvon.

Mikä on Metacade?

Metacade pyrkii siirtämään videopelien maailmaa Ethereumissa sijaitsevalla virtuaalisella pelihallillaan, jonka avulla käyttäjät voivat ansaita passiivista tuloa intohimonsa parissa. Tämä laaja-alainen lähestymistapa kokoaa peliharrastajat ja kryptofanit yhteen keskukseen, ja jokainen voi saada palkintoja useiden reittien kautta samalla, kun he nauttivat lohkoketjupelaamisen laajimmasta nimikekirjastosta. Tämä valmistelee Metacadea valtavaan menestykseen.

Alustan vertaansa vailla olevan P2E-mekaniikan rinnalla on Create2Earn-järjestelmä, joka tarjoaa käyttäjille kryptopalkkioita joka kerta, kun he julkaisevat sosiaalista sisältöä hubiin. Näitä voivat olla peliarvostelut, alfan jakaminen ja osallistuminen Reddit-tyylisiin foorumeihin ja live-chatteihin. Samaan aikaan tokenien panostusprotokolla on osa Compete2Earn-järjestelmää, jonka kautta käyttäjät panostavat MCADE-omistuksensa vastineeksi osallistumisesta online-turnauksiin ja palkintojen arvontaan.

Metacaden kryptomarkkinoille tuomien huippuominaisuuksien joukossa on uraauurtava Metagrants-järjestelmä. Kehittäjiä kannustetaan hankkimaan tuoreimmat uudet lohkoketjupelien nimikkeet yksinomaan Metacadelle hakemalla kryptorahoitusta yritystensä tukemiseen. Jokainen hakemus kootaan yhteen ja esitellään MCADE-yhteisölle, joka äänestää suosikki-ideansa, jotka menevät tuotantoon.

Kuinka MCADE toimii?

Metacade-ekosysteemissä MCADE on hyödyketoken, jota käytetään arvon vaihtamiseen pelattaviin nimikkeisiin ja tuotteisiin. Tokenin hyödyllisyyden vuoksi sen arvon odotetaan nousevan, kun rajallisen tarjonnan kysyntä kasvaa.

Lisäksi Metacaden siirtyessä kohti täysimittaista hajautettua autonomista organisaatiota MCADE:stä tulee hallintotoken, joka antaa haltijoilleen täydet hallintoäänioikeudet määrittää alustan tulevaa suuntaa ja varmistaa, että keskuksessa ovat jatkossakin kaikkien päätösten ytimessä sen tärkeimmät ihmiset, MCADE-yhteisö.

Varhaisille sijoittajille on ollut tärkeää, että Metacade läpäisi hiljattain CertiK-auditoinnin, jossa sen koodaukset ja tiimitunnisteet arvioitiin. Sijoittajat voivat ostaa MCADE-tokeneita presalen aikana turvallisesti tietäen, että kaikki alustan koodauksessa olevat puutteet on korjattu ja ratkaistu ja että tiimin identiteetti on täysin todennettu.

Metacade saattaa olla uskomaton sijoitusmahdollisuus

MCADE:n presale käynnistyi hiljattain hintaan 0,008 dollaria tokenia kohti. Nykyinen 0,02 dollarin hinta tokenia kohden on saatavilla rajoitetun ajan presalen viimeisessä vaiheessa, mikä tarkoittaa, että sijoittajien, jotka haluavat maksimoida tuottonsa kryptomarkkinoiden olosuhteissa, saattaa olla viisasta osallistua nyt, pettymysten välttämiseksi.

Kun tukena on raudanluja projektisuunnitelma, erinomaisesti sisäänrakennettu hyötyohjelma ja erinomainen tokenomiikka, on helppo nähdä, miksi asiantuntijat näkevät Metacaden ottavan kryptomarkkinat haltuun myrskyn lailla parhaana sijoitusmahdollisuutena, jota kannattaa harkita vuonna 2023.