Markkinoiden epävarmuuden vuoksi, HERO-kolikko on ollut yksi epävakaimmista kryptovaluutoista viimeisen kuukauden aikana. Eilen se nousi yli 5 %, mutta putosi myöhemmin tämän päivän 8,74 %:iin.

Mutta miksi kolikko nousi eilen ja miksi nousu oli liian matala. Tässä artikkelissa tarkastelemme mahdollisia syitä eilisen nousutrendin takana.

Ennen kuin syvennymme syihin, on tärkeää valaista ensin niitä, jotka saattavat törmätä termiin ”Metahero” ensimmäistä kertaa.

Lyhyesti sanottuna Metahero on heinäkuussa 2021 lanseerattu krypto-kolikon metaversumi, jonka visiona on luoda ultrarealistinen digitaalinen maailma, jossa käyttäjät voivat skannata todellisen maailman ihmisiä ja esineitä metaversumiin.

Se teki yhteistyötä johtavan 3D 16k-skannaustekniikan ja myös johtavan peliteollisuuden Wolf Digital Worldin (WDW) kanssa visionsa tukemiseksi.

Yksi tärkeimmistä syistä, miksi Metaheron hinta nousee, on sen nykyinen kehitys, ja viimeisin on sponsorointi FAME MMA -tapahtumasta, jossa he tuovat ensimmäisen matkaskannerinsa (Metascanner) saataville paikan päällä. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus tarkistaa tämä.

Kyseinen tapahtuma on tarkoitus järjestää ensi kuussa, 14. toukokuuta.

Toinen syy, joka on vaikuttanut voimakkaasti viimeaikaiseen nousutrendiin, on sen jälkeen, kun Everdome (Metahero’s Metaverse) viimeisteli Genesis NFT -pudotuskuvat viime viikolla.

DOME (Everdome native Token) -haltijat voivat lunastaa Everdomen perustamisavaimet.

📷 The Genesis NFT snapshot has been taken.

With this snapshot, 9,999 DOME holders have been given the opportunity to claim founding keys to Everdome.🚀

👉 https://t.co/pXmw7zHFHk

Details on when/how to claim your Genesis #NFT coming very soon. #TheJourneyHasBegun pic.twitter.com/hRxr92w3gK

— Everdome (@Everdome_io) April 27, 2022