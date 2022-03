Metaversumia pidetään krypton kuumimpana trendinä tällä hetkellä. Aikamme suuret teknologiajättiläiset kaatavat rahaa tähän ideaan. Tulevina vuosina metaversumi on todellisuutta. Mutta näemme myös NFT:n ja metaversumin integroituvan. Tässä on miksi tämä on järkevää:

NFT:t tarjoavat perustan metaversumin esineiden omistamiselle

NFT:itä käytetään myös tuomaan lisää hyödyllisyyttä ja arvoa metaversumiin.

NFT:t ovat myös tärkeitä luotaessa useita tulovertailuja metaversumiin.

Joten, jos siis etsit kryptoprojekteja, jotka integroivat NFT:t ja metaversumin yhteen, tässä kolme parasta kolikkoa, joika kannattaa harkita.

Terra Virtua (TVK)

Terra Virtua (TVK) on tuleva metaversumi-projekti, joka pyrkii muuttamaan ihmisten vuorovaikutusta digitaalisten keräilyesineiden kanssa. Projekti käyttää lisättyä ja virtuaalitodellisuutta, luodakseen mukaansatempaavan digitaalisen kokemuksen.

Täällä ihmiset voivat ostaa ja myydä NFT:itä, osallistua sosiaalisen- ja pelitoimintaan sekä moneen muuhun. Terra Virtuan virallinen hallinto- ja käyttötoken tunnetaan nimellä Kolect (TVK). Kirjoitushetkellä kolikon hinta oli 0,107 dollaria ja markkina-arvo 75 miljoonaa dollaria.

Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS) ei ole sinänsä uusi nimi metaversumisektorilla. Itse asiassa tämä projekti alkoi kuin ansaitsemispeli, mutta on sittemmin yrittänyt tuoda muita metaversumiin liittyviä ominaisuuksia ekosysteemiinsä. Se oli yksi kuumimmista projekteista vuonna 2021. Vaikka suuri osa kasvusta on pysähtynyt, AXS:n tulevaisuus on edelleen valoisa.

Wilder World (WILD)