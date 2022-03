Metaversumi-pelaaminen: 3 aliarvostettua kolikkoa tutkan alla

Play-to-earn -pelit ovat olleet varsin suosittuja lohkoketjussa viimeisen 12 kuukauden aikana. Tämä on epäilemättä ainutlaatuinen trendi, ja odotamme pelien integroituvan metaversumiin tulevaisuudessa. Loppujen lopuksi metaversumi tuo uusia mahdollisuuksia lohkoketju-pelaamiseen:

Metaversumi auttaa luomaan pelitaloutta digitaalisissa ekosysteemeissä.

AR:n ja VR:n integrointi pelaamiseen on mahdollista metaversumin avulla.

Metaversumi muuttaa todennäköisesti pelaajien välistä vuorovaikutusta, ikuisesti.

Joten, sijoittajille, jotka etsivät aliarvostettuja pelikolikoita, jotka ovat täysin integroitu metaversumiin, seuraavassa kolme harkittavaa vaihtoehtoa:

Star Atlas (ATLAS)

Kaikki muut ovat puhuneet Axiesta ja Sandboxista, mutta Star Atlas (ATLAS) on hiljaa rakentanut peliään ja tuonut mukanaan paljon aktiivisia kuukausittaisia käyttäjiä. Peli sijoittuu virtuaaliseen maanpäälliseen maailmaan, jossa pelaajat rakentavat avaruusaluksia taistellakseen avaruuden hallinnasta.

Tietolähde: Tradingview

Se tarjoaa yhden uskomattomimmista ja mukaansatempaavimmista pelikokemuksista vahvan virtuaalitodellisuutensa ansiosta. ATLAS on pelin sisäinen valuutta Star Atlas -universumissa. Se on myös alustan hallintotoken, ja se on loistava sijoitus niille, jotka etsivät metaversumi-pelaamista.

Alien Worlds (TLM)

Silti maanpäällisen dominanssin ja ulkoavaruuden maailmassa, Alien Worlds (TLM) on toinen metaversumi-pelitoken, joka tarjoaa myös lisätyn virtuaalisen todellisuuden. Hyvä puoli tässä tokenissa on, että se integroi myös joitain DeFin puolia. Siitä löytyy myös täysin integroitu NFT-markkinapaikka.

MetaBlaze (MBLZ)