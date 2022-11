Metaversumin parhaat kryptoprojektit sijoittamiseen vuonna 2023

Kun suosituin sosiaalisen median alusta, Facebook, uudelleenbrändäsi itsensä nimellä Meta ja siirtyi metaversumin piiriin, merkitsi se suurta siirtymää kohti metaversumiin keskittyvää tulevaisuutta.

Siitä lähtien metaversumin suosio on tasaisesti kasvanut mahtavan potentiaalin sisältäväksi mahdollisuudeksi. Web3:n kehittymisen myötä internetin näkymät ovat muuttumassa dramaattisesti, ja metaversumi on epäilemättä nousussa.

Metaversumin odotetaan ylittävän 50 miljoonan käyttäjän rajan vuoteen 2025 mennessä, ja NFT-transaktioiden kasvavan metaversumissa 600 000:sta vuonna 2022 yli yhdeksään miljoonaan vuonna 2027. Näin ollen metaversumi on noussut selvästi yhdeksi maailman parhaista sijoitusmahdollisuuksista, ja monet metaversumin kryptoprojektit ovat nousseet kärkisijoille.

Parhaimmat metaversumin kryptoprojektit vuonna 2023

Vuodesta 2023 on tulossa ikimuistoinen metaversumin kehityksen saralla useiden hankkeiden, parannusten ja ideoiden muotoutuessa sellaisiksi, joista tulee internetin tulevaisuuden rakennuspalikoita.

Tässä muutama paras metaversumi krypto projekti vuonna 2023 ja siitä eteenpäin:

Metacade (MCADE) – Yhteisömuotoinen GameFi-keskus Decentraland (MANA) – Virtuaalinen maanrakennussovellus SandBox (SAND) – Virtuaalinen pelimaailma Pavia (PAVIA) – Pelimaailman rakennussovellus Ertha (ERTHA) – Juoneen pohjautuva pelimaailma Solice (SLC) – VR-pelijärjestelmä Wizardia (WZRD) – Play2Earn RPG Axie Infinity (AXS) – NFT-pohjainen lohkoketjua hyödyntävä peli

Metaversumin parhaimpien kryptoprojektien arviot

Metaversumin Play to Earn -hankkeille on yhteistä se, että ne ovat kaikki lohkoketjuun perustuvia virtuaalimaailmoja ja käyttävät tokeneita, joita niiden pelaajakunta voi ostaa tai mahdollisesti ansaita digitaalisena omaisuutena. Näiden digitaalisten varojen arvo perustuu projektin kokoon, hyödyllisyyteen ja suosioon, ja mitä suositumpi projekti on, sitä suurempi arvo sillä on. Tässä artikkelissa keskustellaan näiden projektien välisistä eroista ja siitä, millä niistä on parhaat mahdollisuudet saavuttaa eniten arvoa GameFi-metaversumissa.

1. Metacade (MCADE) – Yhteisömuotoinen GameFi-keskus kiilaa listan kärkeen

Kenties paras metaversumi projekti, johon kannattaa juuri nyt sijoittaa, on virtuaalinen yhteisökeskus Metacade . Metacade on nimensä mukaisesti täysin hajautettu metaversumipelihalli. Se pitää sisällään erilaisia Play to Earn -pelejä, jotka on kehitetty yhteisölle ja jotka sen yhteisö on valinnut.

Alusta pyrkii olemaan tila, jossa pelaajat voivat oppia kaikkea GameFistä, keskustella reaaliaikaisesti huippupeleistä, kirjoittaa arvosteluja ja äänestää siitä, ketkä pelinkehittäjät saavat avustuksia ideoidensa toteuttamiseen. Nyt se on nousemassa metaversumin keskeiseksi GameFi-kohteeksi.

Metacade on yksi uusimmista metaversumikryptoprojekteista, mutta siitä näyttää kuitenkin olevan todellista hyötyä alustan konseptin tukemisessa. Pelaajien ja kehittäjien välistä yhteistyötä sekä tulosten julkaisemista arcade-kirjastossaan kehittämällä Metacade pyrkii hallitsemaan alan tulevaisuutta.

Koska sen presale on vielä beta-vaiheessa, ja on edelleen käynnissä, voidaan sitä tarkastella potentiaalisena jättipottina, joka tarjoaa juuri nyt yhden parhaista mahdollisuuksista liittyä mukaan. Muut metaversumikryptoprojektit ovat jo käynnistyneet, mutta jos haluat olla mukana seuraavassa suuressa metaversumissa, kannattaa Metacadeen tutustua tarkemmin.

2. Decrentraland (MANA) – Virtuaalisten maanrakentajien kohtauspaikka

Kuten nimestäkin voi jo päätellä, yleisölle vuonna 2020 avattu Decentraland on paikka, jossa voi myydä hajautettua maata virtuaalisessa maailmassa. Käyttäjät voivat tutkia, pelata pelejä, olla vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa sekä ostaa ja myydä digitaalisia kiinteistöjä Decentraland-universumissa. Käyttäjien on ostettava MANA-tokeneita, joita käytetään pelin sisäisenä valuuttana tonttien ja muiden virtuaalisten tavaroiden ja palvelujen ostamiseen.

Muokattavana virtuaalitilana Dencentralandin tärkein vetonaulana on käyttäjien mahdollisuus luoda oma muokattavissa oleva kokemus ostamalleen tontille. Tähän sisältyy yksilölliset nimet ja vaatekappaleet käyttäjien avatareille, joita voidaan myös vaihtaa käyttäjien välillä tai ostaa ja myydä MANA-tokeneilla.

Decentraland on perustamisensa jälkeen noussut yhdeksi metaversumin parhaista kryptoprojekteista, vaikka päivittäiset käyttäjämäärät ovatkin laskeneet jyrkästi. Tämä on saanut jotkut kyseenalaistamaan sen melko kalliiden tonttien arvon.

3. SandBox (SAND) – Virtuaalinen pelimaailma VR-elementeillä

Seuraava metaversumikryptoprojekti on Sandbox . Kyseessä on Ethereumin lohkoketjuun rakennettu virtuaalinen pelimaailma, jossa käyttäjät voivat omistaa, luoda, hallita, pelata ja ansaita pelitaidoillaan. Kuten Decentralandissa, myös Sandboxin käyttäjät voivat ostaa virtuaalisia tontteja alustan SAND-tokenilla. Sen jälkeen he voivat käyttää yhtä kolmesta integroidusta tuotteesta joko luodakseen tai animoidakseen 3D-esineitä, ladatakseen ja myydäkseen luomuksiaan virtuaalisella markkinapaikalla tai rakentaakseen omia 3D-pelejä.

Metacaden tavoin Sandbox on pyrkinyt antamaan peliensä hallinnan suoraan käyttäjiensä käsiin suurten tuotantoyhtiöiden sijaan. Metacaden kaltaiset metaversumitilat voivat käyttää Sandboxin tekemää vallansiirtoa oppimiskokemuksena välttääkseen samat virheet.

Monen kryptovaluutan yrittäessä toipua vuoden 2022 kryptokromahduksesta, Sandboxin kaltaisiin virtuaalipeleihin liittyvät tokenit ovat pudonneet huomattavasti korkeimmasta tasostaan. Samanaikaisesti käyttäjät kamppailevat perustellakseen hinnat, joihin Sandbox ja muut olivat päässeet ennen romahdusta

4. Pavia (PAVIA) – Seuraavan sukupolven pelimaailman rakentaja

Pavia on toinen virtuaalimaailman rakentaja, joka perustuu Cardanon lohkoketjuun. Kyseessä on Ethereumin kaltaisiin kryptovaluuttoihin nähden ympäristöystävällisempi kryptovaluutta. Samaan tapaan kuin Decentralandissa ja Sandboxissa, käyttäjät ostavat virtuaalisia tontteja, joille he voivat sitten rakentaa. Käyttäjät luovat ainutlaatuisia avatareja, jotka voivat olla vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien avatarien kanssa ostaakseen ja myydäkseen virtuaalisia luomuksiaan tai vuokratakseen tonttejaan PAVIA-tokenia vastaan.

Koska Pavia on suhteellisen uusi tulokas metaversumissa, sen tontit ovat halvempia kuin Decentralandin tai Sandboxin tontit, ja monet pelin osa-alueet ovat vielä kehitysvaiheessa. Tammikuussa 2022 julkaistu Pavia ei ole nähnyt tokeneidensa arvon laskevan yhtä jyrkästi kuin muut, vaikka se onkin laskenut jyrkimmillään lähes 0,09 dollarista 0,01 dollarin paikkeille.

Pavian julkaisun ajoitus juuri ennen kryptojen romahdusta osoittaa, miten Metacaden kaltaiset uudet metaversumikryptoprojektit voivat menestyä, kun ne käynnistetään romahduksen jälkimainingeissa. Vaikka monet tokenit ovat menettäneet jopa 99 prosenttia arvostaan romahduksen vuoksi, sen jälkeen käynnistyvät hankkeet voivat hyödyntää vallitsevia olosuhteita nostakseen arvoaan.

5. Ertha (ERTHA) – Juoneen perustuva pelimaailma

Virtuaalimaailmojen rakentajien Decentralandin ja Sandboxin tavoin Ertha on metaversumikryptoprojekti, jossa käyttäjät voivat rakentaa omalla virtuaalisella tontillaan. Toisin kuin muissa rakennusmaailmoissa, Erthan peliin sisältyy juoni. Siinä ihmiskunta on sukupuuton partaalla ilmastonmuutoksen aiheuttaman maailmanlopun jälkeen, ja käyttäjien on rakennettava maailma uudelleen alusta alkaen. Tämä ainutlaatuinen sekoitus virtuaalista luomista ja juonta tekevät Erthasta yhden vuoden 2023 parhaista metaversumiin keskittyvistä kryptoprojekteista.

Erthalla on yhtäläisyyksiä muiden hajautettujen virtuaalialustojen kanssa, kuten sen oma valuuttapoletti (ERTHA) sekä mahdollisuus tutkia, luoda ja ostaa ja myydä rakennelmia ERTHA-tokeneita vastaan. Juoni pitää pelin enemmän raiteillaan kuin ne, joissa ei ole juonta ja joissa luodaan vain luomisen vuoksi. Valitettavasti Erthan kannalta se joutui myös huonon ajoituksen uhriksi, sillä se julkaistiin juuri ennen kryptokriisiä, joka tuhosi sen tokenin arvon. Kaikesta huolimatta se on esimerkki siitä, miten uudet metaversumiprojektit, joiden takana on jokin juju, voivat menestyä paremmin kuin ne, joilla sellaista ei ole.

6. Solice (SLC) – Lohkoketjulle rakennettu VR-pelijärjestelmä

Solana-lohkoketjulla toimiva Solice on ensimmäinen alustarajat ylittävä virtuaalitodellisuuspelien metaversumi. Se tarjoaa käyttäjille ainutlaatuisen mahdollisuuden ansaita pelaamalla täydellisessä VR-maailmassa. Se ei eroa paljoakaan muista VR-maailman hajautetuista rakennusalustoista, kuten Decrentralandista ja Sandboxista. Tontteja ostetaan yhä niiden valuuttatokenilla (SLC), alustalla pelataan ja seurustellaan muiden käyttäjien kanssa, ja lisäksi tarjolla on mahdollisuus ostaa ja myydä virtuaalitavaroita. Erona on, että tämä kaikki tapahtuu VR-maailmassa.

Etuna on, että voit kokea enemmän todentuntua tässä metaversumin kryptohankkeessa ja tutkia täysin virtuaalista maailmaa samalla tavoin kuin fyysistä maailmaa. Huonona puolena puolestaan on se, että sitä varten tarvitaan VR-kuulokkeet, jotka voivat maksaa satoja tai jopa tuhansia dollareita. Tämä tekee Solicesta ainutlaatuisen, mutta kalliin matkan virtuaaliseen metaversumiin.

7. Wizardia (WZRD) – Play2Earn RPG Fantasiaa ja taikuutta

Wizardia on roolipeli, jossa käyttäjät keräävät NFT:tä juonipohjaisessa metaversumikryptoprojektissa. Tavoitteena on luoda hahmo, kasvattaa sen tasoa ja päivittää varusteita, jotta voi edetä todelliseksi velhoksi. Peli tarjoaa kauniin visuaalisen tyylin lisäksi hurjia PvP- ja PvE-taisteluita, joissa käyttäjien on käytettävä sekä strategiaa että voimaa noustakseen pelin parhaiden velhojen ranking-listalla.

Juonipohjaisena roolipelinä Wizardia tarjoaa tavoitteellisen virtuaalimaailman, joka voi olla houkuttelevampi kuin pelkät metaversumirakennusalustat. Kuten muissakin peleissä, sen valuuttaa (WZRD) voi käyttää sekä avatarin että varusteiden ostamiseen, myymiseen ja päivittämiseen, joten pelaamalla voi myös ansaita. Muiden pelien tavoin Wizardian tokenit ovat valitettavasti menettäneet valtavasti arvoaan kryptokriisin jälkimainingeissa, eivätkä ne ole lähelläkään palautumista, vaikka pelin sisäiset hinnat mukautuvat.

8 Axie Infinity (AXS) – NFT-pohjainen lohkoketjuun perustuva peli

Jos Pokemon on ennestään tuttu, lienee helppo ymmärtää myös toista metaversumin huippuprojektia, Axie Infinityä . Sky Studiosin kehittämä lohkoketjuun perustuva online-videopeli Axie Infinity yhdistää Pokemonin pelattavuuden ja muista metaversumipeleistä tutun ansaintamahdollisuuden. Käyttäjät ostavat ja keräävät AXS-valuuttatokenien avulla Axolotl -vaikutteisia olentoja, joita kutsutaan Axieiksi. Pelaajat rakentavat sitten omia Axieita ja taistelevat niillä muiden käyttäjien Axieita vastaan. Pelaajat voivat myös ostaa, myydä tai vaihtaa niitä muiden käyttäjien kanssa, josta studio perii transaktiomaksun.

Axie Infinity yhdistää oliokeskeisen maailman ainutlaatuisuuden ja ansaintamahdollisuudet, vaikka pelin suosio on laskenut dramaattisesti tokeneiden arvon ohella vuoden 2022 romahduksen jälkeen. Tokenienjäljellä oleva arvo kuitenkin osoittaa, miten keskittynyt, yhteisöllinen metaversumikryptoprojekti voi menestyä kryptouniversumissa, joka rakentuu uudelleen romahduksen jälkeen.

Runsaasti sijoitusmahdollisuuksia vuodelle 2023

Web3:n kehittyessä metaversumikryptoprojektien suosion ja menestyksen pitäisi edelleen kasvaa vuoden 2023 kynnyksellä. Jotkut ovat jo saavuttaneet paikkansa metaversumissa, jotkut ovat vasta aloittamassa tarjoamaan loistavia sijoitusmahdollisuuksia.

Metacaden kaltaisten uusien metaversumikryptoprojektien päästessä vauhtiin kryptojen romahdukselta vältyttyään, niiden tuottomahdollisuudet ovat olemassa, sillä GameFi-alasta on kasvamassa laajuudeltaan seuraava Apple tai Amazon . Aiempien metaversumihankkeiden menestyksen pohjalta Metacade näyttää pistävän kaikki kortensa kekoon ylittääkseen muiden, rajallisempien hankkeiden rajat ja noustakseen yhdeksi vuoden 2023 parhaista sijoitusprojekteista, jota et todellakaan halua jättää väliin.

Onneksi Metacaden presale on juuri nyt käynnissä – 1,4 miljardia MCADE-tokenia (70 % kokonaistarjonnasta) tarjotaan yhdeksässä vaiheessa, ja tokenien hinta tulee nousemaan vaihe kerrallaan. Parhaillaan on tarjolla huikea early bird -kauppa, jossa yhdellä dollarilla saa 125 MCADEa, mutta se putoaa kahdeksannessa vaiheessa 50 MCADE:en yhtä dollaria kohden.Näin ollen nopeus on valttia, jos haluat todella hyötyä tästä vuonna 2023!