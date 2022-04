MicroStrategy on sijoittanut miljardeja dollareita Bitcoiniin viime vuosina ja aikoo lisätä sijoituksiaan.

MicroStrategyn toimitusjohtaja, Michael Saylor, uskoo, että Bitcoin on vähemmän riskialtis kuin joukkovelkakirjat. Hän esitti tämän lausunnon vedonlyönnin jälkeen Fidelitylle, joka äskettäin esitteli Bitcoin 401(k) -tarjouksen asiakkailleen.

Saylor kertoi CNBC :lle olevansa iloinen Fidelityn uusimmasta tarjouksesta ja uskoo, että se kannattaa pitkällä aikavälillä. Fidelity Investmentsistä tuli eläkesuunnitelman tarjoaja Yhdysvalloissa, joka tarjosi Bitcoinia optiona 401(k) -tileille.

Varainhoitoyhtiö ilmoitti tuovansa Bitcoin 401(k) -vaihtoehdon asiakkailleen vuoden puoliväliin mennessä. Fidelityllä on yli 2,7 biljoonaa dollaria hallinnoitavia varoja, ja se on tällä hetkellä Yhdysvaltojen suurin 401(k) toimittaja.

Saylor oli innoissaan tästä uusimmasta kehityksestä ja kommentoi sitä seuraavasti:

”Bitcoin on digitaalinen omaisuus, ja se tekee siitä täydellisen omaisuuden eläkesuunnitelmaa varten”, Saylor kertoi CNBC:lle tiistaina.

”Se on vähemmän riskialtista kuin joukkovelkakirjat, kuin osakkeet, kuin liikekiinteistöt tai kulta. Se on tavallaan rakennettu tätä varten. On tekninen haaste tarjota 401(k) säästösuunnitelma, ja Fidelity on voittanut sen. Joten olemme Olen todella iloinen voidessamme tarjota tätä työntekijöillemme”, hän sanoi.

”Fidelity on laittanut sormensa ongelmaan – 80 miljoonaa amerikkalaista omistaa tai on omistanut digitaalista omaisuutta.”

Saylor lisäsi, että Fidelityn käyttöönotto täyttäisi tärkeän tyhjiön sijoitustuotemarkkinoilla.

Bitcoin on ollut heikompi viime kuukausina ja käy tällä hetkellä alle 40 000 dollaria kolikkoa kohden. Saylor kuitenkin väittää olevansa nouseva johtavan kryptovaluutan pitkän aikavälin hintapotentiaalista.

”Maksimalistit ostavat tavaraa antaakseen lapsenlapsilleen, ja he ovat dollarin hintakeskiarvoisia. He ovat jo mukana, joten he eivät hallitse markkinoita. Teknokraatit ajattelevat, että se on seuraava iso teknologiaverkosto, kuten Google tai Facebook. Kun he tuntevat teknologian nousujohteisuutta, he ostavat. Kun he tuntevat teknologiaa laskusuunnassa, he myyvät. Treidaajat ajattelevat, että se on joko korreloitu omaisuus tai ei korreloi riskiomaisuutta, riippuen heidän mielialasta. Tällä hetkellä he ajattelevat niin korreloi riskiin. Joten jos he myyvät riskiä, he myyvät Bitcoinia.”

Saylor sanoi, että treidaajat ja teknokraatit hallitsevat Bitcoin-markkinoita tällä hetkellä, mutta maksimalistit voittavat pitkällä aikavälillä.