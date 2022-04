Verotus ratkaisee DeFin ja NFT:den tulevaisuuden

Michelle Legge, kryptoverolaskuri ja salkunseuraaja Koinlyn kryptoverokoulutuksen johtaja totesi, että viime kuukausien kehitys Bidenin toimeenpanomääräyksestä globaalin talouden hyperinflaatioon, on tehnyt keskuspankkien digitaalisesta valuutta-keskusteluista (CBDC) yhä tärkeämpiä.

Keskuspankin digitaaliset valuutat ovat maan fyysisen valuutan digitaalinen muoto, jonka keskuspankki on laskenut liikkeeseen, mikä yleensä mahdollistaa nopeat ja helpot tapahtumat ja parantaa rahapolitiikan valvontaa.

Legge totesi, että hallitukset ovat halukkaita CBDC-järjestelmiin, selittäen, että ne tarjoavat valtaa ja kontrollia, joka nojaa Kiinan sosiaalisen luoton kaltaiseen järjestelmään. Toisin kuin Bitcoinin voimaannuttava tulevaisuus, CBDC:t ovat "täysin erilainen lohkoketjutekijä", hän sanoi.

Kysyttäessä, mitkä paljon puhutuista sovelluksista jäävät käyttöön, Legge huomautti, että vaikka DeFi-vähittäiskaupan käyttötapausten saavuttamisessa on edistytty paljon, hän toivoo, että tilaa ei veroteta unohduksiin.

Asiantuntija väitti myös, että NFT:t tarjoavat aivan uusia mahdollisuuksia kryptomaailmassa ja sen ulkopuolella:

"Jos yleisö voi olla yhteydessä "lohkoketjuun" kuvien avulla, on loogista olettaa, että kaikki, mitä olemme tottuneet näkemään paperilla, menee digitalisoidun, omistettavissa olevan NFT:n tielle. Miltä tämä voisi näyttää perustasolla? Osakekirjatodistukset, valmistumistodistukset, sairauskertomukset, vakuutuskirjat, syntymätodistukset, passit ja vastaavat."

Legge väitti lisäksi, että peliteollisuuden tapaan omistusoikeuden todistavien NFT:iden luominen, jakelu ja hallinnointi voisi synnyttää oman toimialansa. Hän lisäsi, että verosäännökset ovat kuitenkin avainasemassa NFT:iden menestyksen kannalta.

"…. Kukaan ei halua joutua maksamaan veroja siitä, että on virheellisesti "hyötynyt" sairausvakuutuksen "myynnistä". Kaikille, myös verottajalle, on tehtävä selväksi, että tällä tavoin käytetyillä NFT:illä on nolla dollarin arvo."