Pääkohdat

Bitcoinin hash-nopeus on louhintatoimintaan käytetty laskentatehon määrä

Se on jatkanut uusien kaikkien aikojen ennätysnousuaan

Tämä puristaa louhijoiden kannattavuutta aikana, jolloin sähkökustannukset ovat nousseet ja Bitcoinin hinta laskenut

Kaiken kaikkiaan korkea hash-nopeus tarkoittaa tervettä ja turvallisempaa Bitcoin-verkkoa

”Kaikkien aikojen ennätys” on lause, jota en ole käyttänyt vähään aikaan kuvaamaan kryptovaluuttasektoria. Mutta jos katsot tarkkaan, on jotain, joka jatkaa korkeampien huippujen saavuttamista, ja se on Bitcoinin hash-kurssi.

Bitcoinin hash-nopeus viittaa laskentatehon määrään, joka on lisätty verkkoon louhinnan kautta. Ja kuten alla oleva kaavio osoittaa, sen väistämätön nousu pandemian aikana ei näytä hidastuvan. Mutta mitä tämä tarkoittaa ja miksi se nousee?

Mikä on Bitcoinin hash-kurssi?

Takana ovat ajat, jolloin kuka tahansa pystyi louhimaan omalla tietokoneellaan. Nykyään louhintaa hallitsevat suuret louhintapoolit, joissa käytetään tähän tarkoitukseen suunniteltuja erikoistietokoneita.

Louhintaan kuuluu itse asiassa se, että nämä tietokoneet ratkaisevat monimutkaisia matemaattisia pulmia. Kun tämä arvoitus on ratkaistu, viimeisin tapahtumalohko voidaan vahvistaa ja liittää lohkoketjuun, ennen kuin prosessi toistuu seuraavan lohkon ja seuraavan matemaattisen palapelin suhteen. Kun palapeli on ratkaistu ja lohko validoitu, tästä työstä vastaava louhija saa palkan vastikään luotuina bitcoineina.

Tämä kaikki on hyvin monimutkaista, mutta on tärkeää ymmärtää, että Bitcoin on ohjelmoitu vapauttamaan tietty määrä Bitcoineja ajan myötä, ja lohkoketju on koodattu siten, että uusi lohko lisätään (validoidaan) kymmenen minuutin välein.

Mutta mitä enemmän tietokoneita liittyy verkkoon ja hajautusnopeus kasvaa, näiden pulmien pitäisi ratkaista nopeammin, mikä tarkoittaa nopeampaa estoaikaa ja enemmän bitcoineja. Eikö? No, tässä onkin se pointti. Bitcoiniin on koodattu vaikeussäätö – se tarkoittaa, että mitä enemmän laskentatehoa verkkoon liittyy, sitä vaikeampaa on näiden pulmien ratkaiseminen.

Älä kysy minulta, miten tämä toimii, koska en ymmärrä edes lähellekään, mitä Bitcoin-lohkoketjun konepellin alla on, mutta pääasia on, että vaikeusaste nousee sitä mukaa, mitä enemmän louhijoita liittyy.

Ja kun Bitcoinin suosio on kasvanut (ja hinta noussut), juuri näin on tapahtunut. Yhä useammat louhijat ovat liittyneet verkkoon, ja nykyään se on erittäin kehittynyt prosessi. Kymmenen vuotta sitten, kun louhijoita oli vain muutama, sinä ja minä olisimme voineet ottaa kannettavat tietokoneemme esiin ja louhia kohtuullisesti.

Miksi lukema on kaikkien aikojen huipussaan?

On useita syitä siihen miksi hash-arvo jatkaa nousuaan uusiin huippuihin. Mutta lopputulos on, että louhijoiden lisääntyminen saa hash-arvon nousemaan.

Siten todellinen kysymys kuuluukin miksi louhijat jatkavat liittymistä, kun Bitcoinin hinta on laskenut. Tässä on pari mahdollista vastausta.

Ensimmäinen on se, että pandemian aikaisen härkäjuoksun aikana louhintalaitteet olivat niukat ja tuotteiden, kuten sirujen, hinnat olivat korkeita. Monet louhijat tilasivat uusia louhintalaitteita härkäjuoksun aikana, mutta saivat laitteet vasta äskettäin (tai osa ei vieläkään).

Lisäksi Bitcoinin hinnan laskiessa myös louhintatoiminnan kannattavuus heikkeni, koska louhintatyöläisten tulot ovat Bitcoin-määräisiä. Uusia louhintalaitteita on kehitetty ja niitä myydään aiempaa halvemmalla, mikä auttaa nostamaan louhijoiden määrää.

Toinen teoria on Ethereumin Merge. Tämä tapahtui syyskuussa, kun Ethereum siirtyi Proof-of-Workista Proof-of-Stakeen, mikä tarkoittaa, että louhinta verkossa lopetettiin. Siksi osa näistä työttömänä olevista Ethereum-louhijoista siirtyi louhimaan Bitcoinia.

Mitä suurempi hash-arvo tarkoittaa?

Ensimmäinen seuraus kasvavasta hash-nopeudesta on luonnollisesti louhijoihin kohdistuva suurempi paine. Kilpailun lisääntyminen ja korkeampi vaadittu hash-aste puristavat heidän kannattavuuttaan, erityisesti aikana, jolloin sähkökustannukset ovat nousseet ja tulot (Bitcoinin arvo) laskeneet.

Parhaiten tämän näkee, kun tarkastelee joidenkin julkisten louhintayhtiöiden osakekursseja vuoden 2022 aikana.

Positiivisena puolena on, että Bitcoinin hash-nopeutta pidetään verkon turvallisuusmittarina. Mitä korkeampi hash-nopeus on, sitä turvallisempi verkko, joten tässä yhteydessä kaikkien aikojen ennätys on hyvä asia.

Tästä syystä korkeaan hash-arvoon suhtaudutaan yleensä myönteisesti, koska se tarkoittaa tervettä verkkoa. Ainoa ongelma on, että louhijat tuntevat puristuksen.