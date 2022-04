Avalanchen, AVAX, hinta on nousussa aikana, jolloin muut samanikäiset projektit ovat viikon mittaisessa laskussa. Avalanche teki äkillisen nousun ja saavutti päivittäisen huippunsa 90,05 dollarissa, ennen kuin laski takaisin noin 87,77 dollariin tätä kirjoitettaessa.

AVAX käy edelleen kauppaa vihreällä, nousten 1,67 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Joten mitkä tekijät ovat nykyisen Avalanchen hintojen nousun takana? Tässä artikkelissa selitämme syyt, jotka aiheuttavat AVAXin hinnan nousun, kun suurin osa kolikoista, mukaan lukien Bitcoin ja Ethereum, ovat tappiolla.

Syy tämänpäiväiseen Avalanchen hinnannousuun on Terra Luna Foundationin ilmoitus, että se on lisännyt Avalanchen (AVAX) UST Reserve -rahastoonsa. Terra meni ja osti AVAX-kolikoita 100 miljoonan dollarin arvosta.

Muutos teki Avalanchesta toiseksi suurimman 1-ratkaisun digitaalisen omaisuuden, joka lisättiin UST-reserviin, joista ensimmäinen oli Bitcoin.

Terra Luna Foundation paljasti twiitin, jossa todettiin seuraava:

2/ The @LFG_org ’s OTC deal to add $100 million of $AVAX to the $UST Reserve makes AVAX the first major crypto-asset besides $BTC to be added to the UST Reserve, marking the beginning of a diversified and non-correlated asset pool supporting the $UST peg.

Sen lisäksi, että Terra on lisätty Avalanchen UST-reserviin ja hankkinut AVAX-kolikoita, on se myös tehnyt yhteistyötä Avalanchen kanssa, kehittääkseen uuden pelialiverkon käyttämällä Avalanche-aliverkkoja. Terra Luna Foundation ohitti Ethereumin valitessaan Avalanchen, koska he uskovat Avalanchen kasvavan nopeasti, ja lisäksi sillä on laaja fanikunta.

Don Kwon, joka on Terran perustaja, sanoi:

”Avalanche on edelleen kasvava ekosysteemi… suuren osan siitä ruokkii uskollisuus AVAX-tokenille, ja käyttäjät tuntevat paljon yhtymäkohtaa AVAXin mukaiseen omaisuuteen. Keskiverto Ethereum-käyttäjälle Etherin linjaaminen ei todellakaan merkitse niin paljon."

Terra Luna Foundationin tiimi twiittasi myös Terran yhteistyöstä Avalanchen kanssa uudessa pelialiverkossa ja totesi, että "Avalanchen aliverkot ovat tehokas tapa rakentaa seuraavan sukupolven skaalautuvia Web3-sovelluksia niche-käyttötapauksissa."

6/ In particular, Avalanche’s subnets are a powerful method for building the next generation of scalable Web3 applications within niche use cases.

As a result, Terra and Avalanche will be collaborating on a new gaming subnet – with details to be released at a later time.

— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) April 7, 2022