Miksi Atari Token (ATRI) on laskenut yli 25 % tänään?

Suurimman osa kolikoista tuottaessa merkittäviä voittoja, Atari Token (ATRI) on sukeltanut – ja kovaa.

Kirjoitushetkellä Atari Token käy kauppaa 0,012993 dollarilla, saavutettuaan päivittäisen korkeimman 0,0183 dollarin ja alimman 0,01112 dollarin.

Mutta miksi tokenin hinta laskee? Tässä artikkelissa keskitymme laskutrendin mahdollisiin syihin.

Miksi Atari Tokenin hinta laskee?

Ennen kuin menemme yksityiskohtiin siitä, miksi token on laskussa, ensin on hyvä ymmärtää, mikä Atari oikein on.

Atari Token on hajautettu kryptovaluutta, joka lanseerattiin Ethereum-lohkoketjussa luomaan universaalin maksutavan Atari-videopelitilassa, sekä mahdollistamaan julkaisijoiden ja kehittäjien uuden tavan kaupallistaa tuotteitaan.

Katsotaanpa seuraavaksi, miksi tokenin hinta laskee.

Atari lopettaa yhteistyönsä ICICB Groupin kanssa

Yksi suurimmista syistä laskuun on se, että Atari on lopettanut yhteistyönsä ICICB Groupin kanssa.

Kyseiset yhtiöt olivat lyöttäytyneet yhteen käynnistääkseen krypto- ja Atari-brändätyt hotellit ympäri maailmaa.

Tämä tapahtui vuonna 2020, kun hotellit ilmoittivat hyväksyvänsä ATR:n maksutapana, jolloin pelibrändi sai 5 prosentin osuuden kaikista liiketoiminnasta saaduista tuloista, ja jokainen paikka tarjosi immersiivisen videopeliteeman.

Tämä oli suuri isku kryptovaluutalle ja sen haltijoille. Uutisen jälkeen token on ollut laskusuunnassa.

Ei ole kuitenkaan selvää, mikä muutti sopimusta, mutta koronavirusedemia on saattanut vaikuttaa siihen, että heidän suunnitelmansa rakentaa ylenpalttisia majoituspaikkoja ympäri maailmaa pitenivät jonkin verran.

Atari kertoi sijoittajille, että ICICB-ryhmällä ei ole valtuuksia edustaa Atari-brändiä millään sen virallisilla verkkosivustoilla, sosiaalisen median kanavilla tai whitepaper -julkaisuissa.

Korvaus sen haltijoille

Kaikesta huolimatta maanantaina iltapäivällä 18.4.2022 otettiin tilannekuva kaikista ATRI:n omistajista ja uusi pörssialusta lanseerataan myöhemmin, joten sijoittajien ei tarvitse olla huolissaan.