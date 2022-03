Bitcoin Cash nousi uutisten jälkeen, joiden mukaan eräs maa aikoi tehdä siitä laillisen maksuvälineen.

Bitcoin Cash on nyt noussut yli 30 prosenttia viikossa, ja vauhti on nousussa.

Nyt kun se tekee korkeampia alamäkiä, Bitcoin Cash voi testata pian korkeampia hintoja.

Vaikka useimmat kryptovaluutat ovat olleet nousutrendissä viimeisen 24 tunnin aikana, Bitcoin Cash BCH/USD on yksi markkinoiden parhaimmin tuottavista. Bitcoinin käteishintatoimilla on paljon tekemistä uutisten kanssa, että Sint Maarten, joka on osa laajempaa Alankomaiden kuningaskuntaa, teki siitä laillisen maksuvälineensä. Tämä on iso juttu, koska se lisää BCH:n hyväksymismäärien kasvua melko tasaisesti viimeisen vuoden aikana.

Se on myös tekijä, joka voi herättää uudelleen kiinnostuksen Bitcoin Cashia kohtaan. BCH kuuluu joukkoon suuria kryptovaluuttoja, jotka olivat kuumia vuonna 2017, mutta näyttävät joutuneen sijoittajien suosion ulkopuolelle. Tämä näkyy sen vuoden 2021 hintatoiminnassa, jossa se ei onnistunut testaamaan uudelleen kaikkien aikojen huippujaan ja on jäänyt jälkeen markkinoista.

Uusimpien uutisten myötä uudet sijoittajat, jotka keskittyvät uudempiin, kiiltävämpiin kryptoihin, voivat alkaa kiinnostua BCH:sta ja käynnistää rallin, joka voi nähdä sen saavuttavan uusia huippuja.

Bitcoin Cash on tällä hetkellä noussut 12,81 %, ja viimeisen viikon aikana se on noussut yli 31,18 %. Volyymit ovat korkeat, ja laajemmilla markkinoilla nousuvauhdin myötä BCH:n näkymät näyttävät melko hyviltä.

Bitcoin Cash saavuttaa korkeammat alat

Lähde: TradingView

Viimeisten 24 tunnin aikana Bitcoin Cash on ollut korkeammalla pohjalla. Tämä tarkoittaa, että ostomäärät ovat nousussa, ja jos tämä jatkuu lyhyellä aikavälillä, BCH saattaa testata 500 dollaria lyhyellä aikavälillä.

Yhteenveto

Bitcoin Cash on noussut viimeisten 24 tunnin aikana uutisten jälkeen, että siitä on tulossa Sint Maarten maan laillinen maksuväline. Tämä on lausunto luottamuksesta ja voi herättää uudelleen kiinnostuksen Bitcoin Cashia kohtaan, kun markkinat alkavat kääntyä jälleen nousuun.