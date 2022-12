Miksi Bitcoin-louhijat kamppailevat? Core Scientific hakeutuu konkurssiin

Pääkohdat

Core Scientificin arvo oli viime kesänä yli 4 miljardia dollaria, mutta laskenut 98 % kaikkien aikojen ennätyksistä

Nousevat sähkökustannukset nostavat kustannuksia, kun Bitcoinin hinnan lasku haittaa tuloja

Hajautussuhteen ollessa lähellä kaikkien aikojen huippua, koko louhintateollisuus kamppailee

Kryptotalvi vaatii edelleen uhreja. Viimeisin konkurssiin hakeutunut on Bitcoinin louhija Core Scientific.

Bitcoinin romahtanut hinta on hillinnyt tuloja merkittävästi, ja vaikka kassavirta on edelleen positiivinen, tuotto ei riitä kattamaan toimintakustannuksia. Tavoitteena on, että yritys saneerataan 11. luvun mukaisen prosessin mukaisesti sen sijaan, että se lopetetaan kokonaan.

Core Scientific on kamppaillut koko vuoden, kuten louhinnan harjoittajat koko alalla, sillä heitä painostetaan molemmissa päissä – tulojen laskiessa Bitcoinin hintojen muodossa ja kustannusten noustessa, kun sähkökustannukset nousevat kaikkialla maailmassa.

Osakkeen markkina-arvo oli viime kesänä yli 4 miljardia dollaria, mutta nyt se on laskenut 98 prosenttia kaikkien aikojen huippulukemista, ja sen nykyinen markkina-arvo on 70 miljoonaa dollaria.

Osakekurssi kolminkertaistui lyhyessä ajassa viime viikolla, kun rahoituspalveluyritys B. Riley tarjoutui tarjoamaan yhtiölle 72 miljoonaa dollaria käteisrahoitusta. Sittemmin osake on luopunut osasta näistä voitoista.

Louhintateollisuus kamppailee

Louhijoiden mielestä tämä on haasteellista aikaa koko teollisuudessa. Sähkökustannukset ja Bitcoinin hinta ovat kaksi tärkeintä syöttöä bitcoin-louhinnan tulokselle, ja molemmat ovat liikkuneet merkittävästi niitä vastaan tänä vuonna.

Samoin hash-prosentti, joka on lähellä kaikkien aikojen huippua suuren osan vuodesta. Korkeampi hash-nopeus tarkoittaa, että Bitcoin-lohkoketjun tapahtumien tarkistamiseen tarvitaan enemmän laskentatehoa. Vaikka korkeampi hash-prosentti nähdäänkin positiivisena, koska se lisää verkon turvallisuutta – verkon haltuunotto maksaisi enemmän energiaa ja aikaa – se painaa myös louhijoiden voittomarginaaleja.

Kun hash-arvo saavutti uuden kaikkien aikojen ennätyksen 250 TH/s lokakuun alussa, lohkoketju-analytiikkayhtiö Glassnode varoitti, että ”louhijat ovat jossain määrin akuutin tulostressin partaalla”. Tämä viimeisin tarina Core Scientificista todistaa sen.

Louhintavarantoja tarkasteltaessa myös suurten louhintapoolien hallussa olevien bitcoinien määrä on laskenut tasaisesti tänä vuonna.

Louhintaosakkeet ovat vipuvaikutus Bitcoinille

Tämä on koskettava muistutus siitä, että kyseisten loihintayhtiöiden Bitcoin-määräiset tulot ovat selvästikin erittäin epävakaita osakkeita. Valitettavasti tämä vuosi on tuonut täydellisen myrskyn, joka ei ole vain laskenut Bitcoinin hintoja, vaan nostanut sähkön kustannuksia, mikä tarkoittaa, että louhijat ovat kärsineet kaksi kertaa enemmän.

Osakehintoja tarkasteltaessa monet yritykset ovat pudonneet pidemmälle kuin Bitcoinin hinta, joka on tätä kirjoittaessani 16 800 dollaria, mikä on 64 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Monet louhintayhtiöt näkevät tappioita, jotka ovat pienempiä kuin vuonna 2022.

He toivovat, että vuosi 2023 tuo paremman omaisuuden. Mutta Core Scientificin tie on hämärämpi. Se on nyt sotkeutunut luvun 11 prosessiin, ja se toivoo voivansa järjestää uudelleen ja kestää myrskyn, mutta ei voida kiertää sitä tosiasiaa, että louhijoiden markkinat pysyvät todennäköisesti ankarina ainakin lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä.