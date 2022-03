RingFin kolikko, RING, on ravistellut kryptomarkkinoita, nousemalla yli 202 % viimeisen 24 tunnin aikana rallin jatkuessa.

Kirjoitushetkellä RING kävi 13,45 dollarissa, mikä on 202,44 % nousu viimeisen 24 tunnin aikana. Se on saavuttanut päivän korkeimman arvon 13,84 dollarissa, kun sen päivittäinen alin oli 3,48 dollaria.

RingFin kaupankäyntivolyymi viimeisen 24 tunnin aikana oli 935 504 dollaria. Sen markkina-arvoa ja kiertävää tarjontaa ei ole vielä ilmoitettu.

Tässä artikkelissa valaisemme hieman kulissien takana olevia syitä, jotka ovat aiheuttaneet RingFi:n RING-kolikon hinnan huiman nousun tänään.

Mikä RingFi on?

Ennen kuin pohdimme, miksi kolikko on nousussa, on tärkeää, että selitämme ensin, mikä RingFi on.

Lyhyesti sanottuna RingFi on BSC-verkkoon rakennettu hajautettu rahoitus (DeFi) -protokolla. Sen avulla tokenin haltijat voivat ansaita tuottotilaa helpoimmalla mahdollisella tavalla. Sen alkuperäistä tokenia kutsutaan nimellä RING.

RING-token saa virtansa rebasing-järjestelmästä, jossa sen kiertävää tarjontaa säädetään suhteessa tokenin hintaan, mikä palkitsee käyttäjiä 0,02362 prosentilla 15 minuutin välein.

On tärkeää huomata, että rebase voi joskus vaikuttaa siihen miltä token näyttää kaaviossa.

Miksi RING-kolikon hinta on huimassa nousussa?

Yksi tärkeimmistä syistä, miksi RingFi-hinta nousi tänään kuuhun, on sen äskettäinen listautuminen CoinMarketCapissa.

Toinen mahdollinen syy, joka voi myös myötävaikuttaa hinnan nousuun, ovat erilaiset YouTube-videot, joita on julkaistu hyvin tiuhaan tahtiin liittyen RingFi-projektiin. Videot ovat varmasti herättäneet sijoittajien huomion, mikä on osaltaan lisännyt sen kaupankäyntivolyymiä, kun sijoittajat uskaltavat käydä kauppaa ja hankkia RING-kolikon.

Tällä hetkellä RingFi:llä on PancakeSwapissa yli 275 000 dollaria likviditeettiä.