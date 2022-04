Miksi Celerin (CELR) hinta on rallissa?

Celerin hinta on ollut nousussa 13. maaliskuuta lähtien ja se on noussut yli 96,8 % viimeisen neljäntoista päivän aikana. Kirjoitushetkellä Celer (CELR) kävi kauppaa 0,07482 dollarilla, laskien 0,08257 dollarin korkeimmasta tasosta. Se on edelleen vihreällä, sillä se on noussut 9,23% viimeisen 24 tunnin aikana.

Viikko on ollut uskomaton suurimmalle osalle altcoineista. Bitcoinin kaltaiset nousivat myös merkittävästi kolmen kuukauden korkeimmalle tasolle sen jälkeen, kun se romahti helmikuussa Venäjän Ukrainan hyökkäyksen jälkeen.

Tämä artikkeli keskittyy nykyisen CELR-hintarallin taustalla oleviin tekijöihin.

Miksi CELR hinta on nousussa?

Ennen kuin pääset selvittämään, mikä on hinnannousun takana, on tärkeää ensin selittää, mikä Celer on.

Lyhyesti sanottuna Celer tai Celer Network on Layer-2 -skaalausratkaisu, joka on suunniteltu tarjoamaan yksinkertaisia, nopeita ja turvallisia ketjun ulkopuolisia tapahtumia älykkäille sopimuksille ja maksuille. Sen alkuperäinen token on CELR.

Tärkeimmät syyt CELR-hinnan nousuun ovat CERL:n valinta yhteentoimivuuskerrokseksi, uuden lohkoketjun sisällyttäminen sen cBridge-tuotteisiin ja sen tuki Conflux eSpacelle.

CELR valittu yhteentoimivuuskerrokseksi

Koska CELR käyttää ketjun ulkopuolista tapahtumien käsittelyä transaktiokustannusten alentamiseksi ja prosessointinopeuden lisäämiseksi, se on valittu yhteentoimivuuskerrokseksi BSC Application Sidechainille (BAS) BNB Smart Chainissa, mikä lisää CELR:n arvoa.

Celer-tuki Conflux eSpacelle

Verkko on lisännyt Conflux eSpacen siltaustoiminnon protokollaansa tarjotakseen käyttäjille mahdollisuuden valita lohkoketjujen yhteentoimivuuden.

Celer Network ilmoitti blogikirjoituksella 29. maaliskuuta, että se aloittaa integroinnin tarjoamalla viisi tuotetta Conflux eSpacen aloitustukena, kun he valmistautuvat lisäämään lisää omaisuutta tulevaisuudessa. Lisäksi Celer on lisännyt yli 20 lohkoketjua ekosysteemiinsä.

Uuden lohkoketjun sisällyttäminen sen cBridge-tuotteisiin

cBridge, yksi Celer Networkin ainutlaatuisista tuotteista, on lisännyt uuden lohkoketjun auttamaan ketjujen välisiä transaktioita lohkoketjujen välillä. Tämä antaa asiakkaille mahdollisuuden yhdistää omaisuutensa Conflux-verkon ja Ethereumin kautta, sekä mahdollistaa kahden salausomaisuuden lohkoketjun turvallisen yhteyden.